Как заключить трудовой договор с мигрантом, чтобы не попасть на штрафы. Алгоритм действий

В статье рассмотрели алгоритм действий в зависимости от статуса работника: какие службы и в какие сроки нужно уведомить.

Трудящиеся мигранты в России однозначно ассоциируются исключительно с низкоквалифицированным и низкооплачиваемым трудом. Считается, что мигрантам-иностранцам можно платить меньше. Они готовы работать больше, тяжелее — часто на более ответственной работе. Они находятся в зависимом положении, а значит, проще пренебрегать их правами, чтобы сократить расходы — и так далее. Для теневых сторон российского бизнеса такой подход остается желательным. Заместитель председателя Правительства страны Марат Хуснуллин как- то отметил:

Давайте смотреть правде в глаза: мигрант работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Давайте примем решение и будем работать без мигрантов, тогда давайте среднюю зарплату доведем до средней по стране…

Одним словом, мигранты оказывают существенное влияние на экономику страны, но в то же время «насильственные» трудовые отношения становятся барьером для конкуренции, инвестиций и технологического прогресса, то есть всего, без чего существование развитой экономики просто невозможно. Манипуляции подобного рода несут в себе определенные риски для компаний. Поэтому важно заключать трудовые отношения с иностранными гражданами в соответствие с законодательством.

Расскажем об особенностях заключения трудового договора с иностранцами в зависимости от статуса, а также какие органы необходимо уведомлять, в какие сроки.

Особенности заключения трудового договора с иностранными гражданами

Трудовой договор с иностранными гражданами, как и с гражданами РФ, по общему правилу заключается на неопределенный срок (ч. 5 ст. 327.1 ТК). Срочный трудовой договор заключается только в случаях, перечисленных в статье 59 ТК:

замещение временно отсутствующего сотрудника ;

сезонные работы ;

выполнение временных (до двух месяцев) работ. Условие о наличии патента (с ограниченным сроком действия) у иностранного сотрудника в данном перечне не указаны. Соответственно, если обстоятельства, предусмотренные статьей 59 ТК РФ, отсутствуют, с иностранцем, временно пребывающим в РФ, трудовой договор заключается на неопределенный срок. При этом полис ДМС либо договор на предоставление медицинских услуг, как правило, не являются бессрочными и работодателю необходимо отслеживать срок действия полиса ДМС (договора с медицинской организацией), ведь согласно пункту 8 части 1 статьи 327.6 ТК истечение срока действия данных документов является основанием для прекращения с иностранцем трудового договора. Если срок указанного полиса (или договора) истек, а новый документ еще не получен, работодатель должен отстранить сотрудника от работы. Если по окончании месяца с момента такого отстранения новый документ не получен, сотрудник подлежит увольнению (ст. 327.5, ч. 2 ст. 327.6 ТК).

Таким образом, принимать на работу (в т.ч. на неопределенный срок) временно пребывающего иностранного гражданина правомерно только при условии, что он представит действующий на момент заключения трудового договора полис ДМС либо работодатель заключит в его пользу договор на оказание платных медицинских услуг.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента (Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021).

Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, подлежат постановке на временный учет по месту пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется принимающей стороной в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания. Необходимо подать в территориальный орган ГУВМ специальное уведомление о прибытии. Форма уведомления утверждена Приказом № 881. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 26.05.2021) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Принимающей стороной может выступать:

физическое лицо (в том числе гражданин Российской Федерации и постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства), в квартире которого остановился и проживает иностранный гражданин;

юридическое лицо (в том числе организация или ее филиал (представительство), орган государственной власти, орган местного самоуправления, международная организация или ее представительство в России), которое предоставило жилое или иное помещение для фактического проживания иностранного гражданина;

организация, в которой работник иностранец осуществляет трудовую деятельность;

В случае если принимающей стороной является организация, уведомление о прибытии в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации направляет ответственное лицо организации, сведения о котором указываются в уведомлении о прибытии. п. 22 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.12.2020 № 2038.