Премиум моб 1
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году →
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

✅ Новая форма РСВ, ждем стагфляцию, ФНС шифрует по-новому, VPN не будут работать вообще, повышение страховых взносов на ОМС: топ-10 новостей на «Клерке» (09-15.03.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 9 февраля по 15 марта 2026 года.

  1. ❌ При увольнении по сокращению нельзя считать компенсацию за отпуск пропорционально отработанному времени

  2. Роструд: как оплачивать отгул за работу в выходной – зависит когда его взяли

  3. ❗ У ФНС новые алгоритмы шифрования: что проверить до 1 апреля 2026 года + комментарий Такском

  4. 🚬 Для курильщиков и полных людей хотят поднять взносы на ОМС + опрос «Клерка»

  5. 💣 Прогноз: экономика России в одном шаге от стагфляции

  6. Глава ТПП: малый бизнес меняет бизнес-модель, а не закрывается

  7. ❗❗ Свинцов: Роскомнадзор сможет полностью блокировать не только нелегальный VPN-трафик, а «абсолютно все»

  8. ❗ С 1 сентября 2026 снова меняется порядок зачета и возврата денежных средств с ЕНС

  9. ⚡ ФНС меняет форму отчета РСВ. Пока действует рекомендуемая

  10. 20% работающих россиянин готовы поехать на вахту: какие это зарплаты

Как видно, нашу аудиторию интересуют вопросы трудового права, новые алгоритмы шифрования ФНС, что будет с экономикой России, новая форма РСВ, что будет с использованием VPN.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

7 подписчиков48 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

1
Татьяна

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим