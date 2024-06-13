₽ Заказать рекламу
Налоговая помощь
Налоговые проверки

Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля

Самое любимое у налоговиков и не уступающее по серьезности выездной налоговой проверке мероприятие налогового контроля вне рамок налоговых проверок — предпроверочный анализ или просто ППА.
Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля

О нем слагаются легенды, мифы, сказки и реальные факты.

О реальных фактах мы писали на нашем канале из уст руководителя одного из таких отделов.

И вот в воздухе уже несколько лет висит перезревший вопрос о законности ППА как мероприятия налогового контроля.

Что об этом нам говорит ФНС? А ФНС не раскрывает понятия ППА даже в своих внутренних документах (письмах, регламентах, рекомендациях и т.п.). Есть размытые фразы о том, что необходимо проводить всесторонний анализ в отношении плательщиков, подпадающих под критерии проведения ППА и которых необходимо включать в планы ВНП.

В НК РФ или каких-либо федеральных законах понятия ППА мы тоже не встретим, в НК РФ даже нет слова «предпроверочный».

И остается посмотреть, что же говорят суды про ППА.

Мы рассмотрим на примере двух дел достаточно известных, но, к сожалению, единичных, где налогоплательщики оспаривали действия налоговых органов по истребованию документов вне рамок налоговых проверок, обосновывая данное истребование проведением ППА. Это дела ООО «СТРОЙРЕСУРС» (А40-105384/2021) и ООО «АРТЕК» (А40-211149/2018). В обеих ситуациях налоговые органы истребовали документы (информацию) за три года вне рамок налоговых проверок.

В деле ООО «АРТЕК» налоговый орган в отзыве указал:

«Предпроверочный анализ представляет собой комплекс мероприятий, включающих сбор, изучение и анализ информации о компании для установления ее налоговых рисков и формирования выводов о возможных фискальных правонарушениях.

Проведение анализа направлено на решение вопроса о целесообразности назначения проверки, а также для определения оптимальных направлений ее проведения. Предпроверочный анализ отнесен к формам налогового контроля наряду с камеральной и выездной проверками и в налоговых инспекциях созданы отделы предпроверочного анализа».

На это суд парировал: в НК РФ:

  1. отсутствует определение данного понятия;

  2. не установлены порядок и сроки проведения предпроверочного анализа;

  3. не определен объем прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков в рамках предпроверочного анализа;

  4. не предусмотрено право налоговых органов запрашивать у налогоплательщика документы (информацию) о его хозяйственной деятельности за несколько налоговых периодов до принятия решения о проведении выездной налоговой проверки в рамках «предпроверочного анализа»;

  5. отсутствует порядок закрепления результата предпроверочного анализа, порядок доведения до сведения налогоплательщика, порядок обжалования результатов такого мероприятия».

В обоих делах суды указали, что запрет на истребование у налогоплательщиков вне налоговых проверок документов об их деятельности поддержан в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57, где суд указал, что из взаимосвязанного толкования положений ст. 88, 89, 93, 93.1 (п. 1 и 1.1) и 101 НК РФ следует, что истребование у налогоплательщика, его контрагентов или иных лиц документов, касающихся деятельности налогоплательщика, допускается лишь в период проведения в отношении этого налогоплательщика налоговой проверки либо дополнительных мероприятий налогового контроля.

И всё закреплено выводом: истребование у налогоплательщика документов (информации) о его деятельности за несколько налоговых периодов без назначения выездной (камеральной) налоговой проверки в рамках мероприятий «предпроверочного анализа» не соответствует НК РФ.

Таким образом суды, хоть и очень редко, но напоминают нам, а особенно ФНС, что ППА не является законным мероприятием и нарушает права налогоплательщиков, но ФНС считает, что всё в порядке.

А как Вы считаете, нужно ли узаконить такое мероприятие налогового контроля, как ППА?

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса

Начать дискуссию

Потребительское кредитование

Кредитный портфель россиян увеличится до рекордных 40 трлн рублей

Несмотря на высокую ключевую ставку и попытки Центробанка охладить рынок потребительского кредитования, ссуды в 2024 году достигнут рекордного уровня.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
СберРешения
НДС

Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС

Продолжаем разбирать особенности уплаты налогов за иностранного контрагента. Разберем последствия частичного приостановление действия СОИДН и порядок уплаты НДС.

Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС
Обучение для бухгалтеров

Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Время больших скидок в «Клерке»! Онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учету на ОСНО, зарплате, госзакупкам и кадровому учету за 3 690 рублей! Успейте воспользоваться суперпредложением!

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака
Фиксированные взносы ИП

Для освобождения ИП в декрете от фиксированных взносов важен возраст ребенка

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно является ИП, но бизнес-деятельность не ведет, она может не платить фиксированные взносы. Но только до 1,5 лет.

Банки

У Системы быстрых платежей появится новая полезная функция

Пока что пользоваться СБП можно только из личного кабинета банковского приложения. Центробанк собирается подключить банкоматы к проведению операций по Системе быстрых платежей.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Отчетность

Алкогольный бизнес будет отчитываться о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Моё дело
РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024
igotosochi
Инвестиции

19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении

Хочешь попасть инвестору в самое мурчало — поделись своими грандиозными планами на 3 года вперёд. Покажи там рост выручки в 7 раз, а чтобы свалить его наповал, дай купон 19%. Девелопер ТД РКС так и решил поступить, смотрим, что прячется за купоном в 19%

19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении
Инвестиции

В Грозном пройдет Кавказский инвестиционный форум

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прошла презентация Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном 15-17 июля.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля

Самое любимое у налоговиков и не уступающее по серьезности выездной налоговой проверке мероприятие налогового контроля вне рамок налоговых проверок — предпроверочный анализ или просто ППА.

Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля
Бухгалтерия ада слушает
Поправки в НК РФ

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году

Мы люди отзывчивые, решили немного помочь ФНС. Потому что дальше увеличения ставки налога на прибыль до 25% мысль не идёт. А нужен креативный подход...

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году
16

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Лапушинский Михаил
Интервью

Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?

Алексей Иванов — директор по продукту «Клерк.Премиум». Мои эмоции после интервью.

4
Ursus_ Legal_Consulting
Право

Правовое сопровождение сделок слияния и поглощения. Стандартный перечень документов, оформляемый при их заключении и исполнении

Целью данной статьи является предоставление информации о том пакете документов, которым (по нашему мнению) должна сопровождаться стандартная M&A сделка.

Лапушинский Михаил
Интервью

Елизавета Маркова. Универсальный солдат бизнес-сообществ или предприниматель?

Четвертый «ТоТ Еще разговор» вместе с Борисом Мальцевым в офисе Клерка мы провели в прекрасной компании основательницы «Молочное утро» Елизаветы Марковой. Пару слов после интервью.

4
Обзоры для бухгалтера

Отмена ЕГЭ, мониторинг зарплат с 2025 года, помогать Минфину будет нейросеть: нет, это не новости из параллельной вселенной 🛸«Ночной бухгалтер» № 1698

Сегодня день богат на любопытные открытия. Минфин собирается привлечь ИИ для помощи с планированием бюджета (тут, наверное, без комментариев), сразу три партии подали в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ с 2025 года, из-за изменений в налоговой системе и в частности в ставках НДФЛ, за расчетами с физлицами будут пристально следить.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Малый и средний бизнес

Власти планируют создать абсолютно новую категорию бизнеса — МСП плюс

В категорию МСП+ войдут компании, где работает от 250 сотрудников и оборот больше 2 млрд рублей.

1
Елена Балаклицкая
Саморазвитие

Подайте, кто сколько может...

Это я не побираюсь))) Просто хочу рассказать, что на «Клерке» появились донаты. Заходите в пост — расскажу подробности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Социальный вычет

ФНС в 2025 году будет предоставлять налоговые вычеты автоматически

Для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ больше не придется писать заявления и подавать декларацию. Средства зачислят автоматически на карту, которую пользователи укажут в личном кабинете налогоплательщика.

Интересные материалы

Экономика России

Глава Минфина: активы «Макфы» и Соликамского магниевого завода будут продавать

Государство не собирается держать активы национализированных компаний и заниматься управлением ими. Имущество предприятий будет продано.

2