Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля

Самое любимое у налоговиков и не уступающее по серьезности выездной налоговой проверке мероприятие налогового контроля вне рамок налоговых проверок — предпроверочный анализ или просто ППА.

О нем слагаются легенды, мифы, сказки и реальные факты.

О реальных фактах мы писали на нашем канале из уст руководителя одного из таких отделов.

И вот в воздухе уже несколько лет висит перезревший вопрос о законности ППА как мероприятия налогового контроля.

Что об этом нам говорит ФНС? А ФНС не раскрывает понятия ППА даже в своих внутренних документах (письмах, регламентах, рекомендациях и т.п.). Есть размытые фразы о том, что необходимо проводить всесторонний анализ в отношении плательщиков, подпадающих под критерии проведения ППА и которых необходимо включать в планы ВНП.

В НК РФ или каких-либо федеральных законах понятия ППА мы тоже не встретим, в НК РФ даже нет слова «предпроверочный».

И остается посмотреть, что же говорят суды про ППА.

Мы рассмотрим на примере двух дел достаточно известных, но, к сожалению, единичных, где налогоплательщики оспаривали действия налоговых органов по истребованию документов вне рамок налоговых проверок, обосновывая данное истребование проведением ППА. Это дела ООО «СТРОЙРЕСУРС» (А40-105384/2021) и ООО «АРТЕК» (А40-211149/2018). В обеих ситуациях налоговые органы истребовали документы (информацию) за три года вне рамок налоговых проверок.

В деле ООО «АРТЕК» налоговый орган в отзыве указал:

«Предпроверочный анализ представляет собой комплекс мероприятий, включающих сбор, изучение и анализ информации о компании для установления ее налоговых рисков и формирования выводов о возможных фискальных правонарушениях. Проведение анализа направлено на решение вопроса о целесообразности назначения проверки, а также для определения оптимальных направлений ее проведения. Предпроверочный анализ отнесен к формам налогового контроля наряду с камеральной и выездной проверками и в налоговых инспекциях созданы отделы предпроверочного анализа».

На это суд парировал: в НК РФ:

отсутствует определение данного понятия; не установлены порядок и сроки проведения предпроверочного анализа; не определен объем прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков в рамках предпроверочного анализа; не предусмотрено право налоговых органов запрашивать у налогоплательщика документы (информацию) о его хозяйственной деятельности за несколько налоговых периодов до принятия решения о проведении выездной налоговой проверки в рамках «предпроверочного анализа»; отсутствует порядок закрепления результата предпроверочного анализа, порядок доведения до сведения налогоплательщика, порядок обжалования результатов такого мероприятия».

В обоих делах суды указали, что запрет на истребование у налогоплательщиков вне налоговых проверок документов об их деятельности поддержан в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57, где суд указал, что из взаимосвязанного толкования положений ст. 88, 89, 93, 93.1 (п. 1 и 1.1) и 101 НК РФ следует, что истребование у налогоплательщика, его контрагентов или иных лиц документов, касающихся деятельности налогоплательщика, допускается лишь в период проведения в отношении этого налогоплательщика налоговой проверки либо дополнительных мероприятий налогового контроля.

И всё закреплено выводом: истребование у налогоплательщика документов (информации) о его деятельности за несколько налоговых периодов без назначения выездной (камеральной) налоговой проверки в рамках мероприятий «предпроверочного анализа» не соответствует НК РФ.

Таким образом суды, хоть и очень редко, но напоминают нам, а особенно ФНС, что ППА не является законным мероприятием и нарушает права налогоплательщиков, но ФНС считает, что всё в порядке.

А как Вы считаете, нужно ли узаконить такое мероприятие налогового контроля, как ППА?

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