Танцы с бубнами на WB или «как мы шаманили с налогами»

За последние полтора месяца нам много пришлось общаться с клиентами по проблемам маркетплейсов. Да так много, что мы попросили нашего налогового консультанта, мимо которого не проходит ни один клиент, ведущий с нами переговоры, написать итоговую статью.

Мария налоговый консультант, но в силу большой загруженности никак не удавалось ее заставить написать статью на канал. Встречайте ее творческий дебют!

Для многих бухгалтеров стало открытием, что в доходах по УСН необходимо учитывать не только сумму денег, поступившую на счет, но и (БИНГО!) — комиссию, которую удерживает у вас агент из вашей выручки. Если вы все еще сомневаетесь, в помощь вам письмо от 08.05.2024г. №СД-4-3/5416@, в котором на самом простом примере (как у моего сына-первоклассника) написаны истины, которые рядовой бухгалтер проходит на первых курсах университета.

Но как оказалось, для кого-то это была высшая математика, а кто-то решил, что обманет государство и не попадется. Но не тут-то было. Бдительные налоговики, получив в первый раз в жизни от WB информацию по всем операциям с продавцами, удовлетворенно потерли руки и принялись за работу, разослав всем ИП в рамках камеральной проверки за 2023 год запросы по превышению лимита выручки по УСН. Что же это за информация, которую получили налоговики? Все просто. Маркетплейсы получили право передавать в ФНС данные об операциях со своими продавцами — такой опцией дополнят автоматизированную «упрощенку» для малого бизнеса. Это еще один шаг к обелению электронной торговли, говорят эксперты. Результат таких нововведений — тысячи разосланных требований о предоставлении пояснений и вызовов на комиссии налогоплательщиков.

Надо понимать, что эти страшные запросы пришли нашим любимым продавцам маркетплейсов, 99% процентов из которых — женщины, которые хорошо разбираются в топах, лонгсливах и прочих дамских прелестях, но которые никогда не вели бухучет и мило сидят в Калмыкии, платят 1% и больше задумываются о том, какой цвет топа в тренде в этом сезоне, но никак не о том, что сверху 1% нужно что-то заплатить государству. Так что же делать? Кричать «шеф, все пропало!» и по дамской привычке падать в обморок? А падать в обморок есть от чего. Давайте посчитаем, на какую кругленькую сумму влетит продавец, который превысил лимит в 2023 году.

Математика простая. Итак, вы отразили в декларации по УСН выручку 250 млн. руб., забыв учесть комиссию агента. Комиссия агента составляет примерно 25%, и ваша выручка вырастет сразу до 333,33 млн. руб.

Лимит выручки 2023 — 251,4 млн. руб., превышение - 81,93 млн.

Допустим, превышение произошло в 4кв. 2023. Вся выручка за 4 кв. 23 - 83,33 млн. Получаем 22,92 млн. НДС и НДФЛ к уплате.

Но и это не все! ИП слетает с упрощенки и платит в 2024 году. НДС и НДФЛ со 150 млн. выручки за 1 и 2 кв 2024 — это еще 43,65 млн. налогов.

Итого — к 1 июля имеем более 66,57 млн. рублей налогов (и это пока без пени, штрафа), которые налоговая может выявить по результатам КНП. Даже если учесть уплаченный 1% УСН, особо картина не улучшится.

И вот тут мы все вспоминаем, что ИП отвечает перед государством всем своим имуществом, и при превышении смешной по нынешним временам сумме 2,7 млн. руб. — уголовная ответственность.

Конечно, эти теоретические выкладки вряд ли массово сподвигнут продавцов на маркетплейсе считать, что это коснется именно их. Но те, кто узнал себя в этой статье, должны серьезно подойти к любым вопросам из налоговой и поручить решение данной ситуации специалистам (это я не очень тонко намекаю на нашу команду). В любой ситуации мы попробуем найти решение задачи с наименьшими потерями для вас. Поэтому если вас догнала камералка — добро пожаловать! Если вы прошли ее, но не знаете, что делать в 2024 году — еще раз добро пожаловать!



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.