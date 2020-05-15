Клерк.Ру
Ольга Пономарева

Закрыть ИП можно без нотариуса и ЭЦП

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На время пандемии коронавируса ФНС доработала сервис на своем сайте «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».

Теперь закрыть ИП можно без использования электронной подписи. Нотариус также не нужен.

Для этого нужно:

  • Сфотографировать или отсканировать паспорт, страницы 2 и 3 (лучше вообще полностью).
  • Заполнить заявление по форме Р26001 (можно на сайте).
  • Оплатить госпошлину на сумму 160 рублей (можно на сайте).
  • Указать свое ФИО и приложить свою фотографию.
  • Сделать селфи с паспортом (на страницах 2 и 3), и это фото также прикрепить.

Ответ придет через 5 рабочих дней.

Интересно, оставят ли этот порядок и после эпидемии? Для закрытия ИП в последнее время сделали много послаблений. Так, даже если есть долги перед бюджетом, ИП закроют, чтобы не было начисления взносов, а долги будет выплачивать уже физлицо без статуса ИП.

 

 