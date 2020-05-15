Закрыть ИП можно без нотариуса и ЭЦП

VikaV2193 Как же быстро всех людей в невротики записали ))Хотя, какая то сермяжная правда в этом есть (про ... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

id7171372 Для меня лично главный плюс - нет нужды тратить время на дорогу (2-3 часа в день, 10-15 часов в н... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

sunflower_tk А мне вот все нравится. Кроме дистанционной учебы ребенка))). И как только до конца учебного года... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

сова7202 Что-то я из этой статьи не вынесла для себя ответа на вопрос: можно ли по ТКС отправить заявление... В 2020-м предстоит масштабная сверка с налоговиками по транспорту и земле

сова7202 У меня истек срок ареста на права 30 апреля. И начался замкнутый круг по их получению: в ГАИ гото... Паспорта и водительские права, истекающие к 15 июля, можно будет продлить до конца года

room111 Мне например понравился функционал ЛК ИП. Сейчас, чтобы установить и настроить эл.подпись самост... Стало известно о трех новых цифровых проектах ФНС

mityai Тут главное не запутаться, и уметь отличать стремление силовиков любой ценой закрепиться как ново... В России официально предложили использовать слово «простолюдин». Правда, это фейк

Y. Три листа из заголовков документов. Какой из этих документов сможет увеличить выручку предприятия... Как изменяют бухучет и почему в этом предстоит разбираться бухгалтерам

Whinny Buh Давно пора. И отчеты в налоговую напрямую сдавать через личный кабинет без посредников. Если зако... Стало известно о трех новых цифровых проектах ФНС

Bobian Да, позавчера по ТКС заявления еще проходили. А вчера уже отказы пошли. Все таки любят они бумагу... В каких случаях ИФНС не примет заявление на субсидию

Dmitriy A и сдача отчётности по таким фирмам как Расчет по страховым взносам и Форма 4-ФСС - тоже пролетает... ФНС призывает бизнес из пострадавших отраслей побыстрее сдать СЗВ-М за апрель