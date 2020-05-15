Закрыть ИП можно без нотариуса и ЭЦП

На время пандемии коронавируса ФНС доработала сервис на своем сайте «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».
Теперь закрыть ИП можно без использования электронной подписи. Нотариус также не нужен.
Для этого нужно:
- Сфотографировать или отсканировать паспорт, страницы 2 и 3 (лучше вообще полностью).
- Заполнить заявление по форме Р26001 (можно на сайте).
- Оплатить госпошлину на сумму 160 рублей (можно на сайте).
- Указать свое ФИО и приложить свою фотографию.
- Сделать селфи с паспортом (на страницах 2 и 3), и это фото также прикрепить.
Ответ придет через 5 рабочих дней.
Интересно, оставят ли этот порядок и после эпидемии? Для закрытия ИП в последнее время сделали много послаблений. Так, даже если есть долги перед бюджетом, ИП закроют, чтобы не было начисления взносов, а долги будет выплачивать уже физлицо без статуса ИП.