Разработка учетной политики для целей бухучета: что учесть на 2022 год

До конца года организациям нужно утвердить учетную политику на 2022 год. Напомним, какие законодательные новшества нужно учесть, как внести изменения и до какой даты это нужно сделать.

На что ориентироваться с учетной политике на 2022 год

С 1 января для всех организаций станут обязательными требования нескольких новых федеральных стандартов бухучета.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Стандарт устанавливает требования по бухучету аренды и лизинга. Аналогичного ПБУ до введения стандарта не было.

Арендодатель может вести учет двумя способами в зависимости от типа аренды:

1. Операционная аренда — риски и выгоды ложатся на арендодателя. Порядок учета имущества после передачу его в аренду не меняется, а доходы признаются равномерно.

По договорам операционной аренды переход на новый стандарт не влечет изменений ни в бухгалтерском учете, ни в отчетности.

2. Финансовая аренда — риски и выгоды переходят к арендатору имущества. В учете арендодателя на дату передачи имущества арендатору возникают инвестиции в аренду в размере чистой стоимости.

По договорам финансовой аренды переход в отчетности отражается ретроспективно.

Арендаторы могут вести учет арендных платежей также двумя способами:

Равномерно включать их в расходы , но при соблюдении ряда условий: срок аренды не больше года, рыночная стоимость предмета аренды не более 300 000 руб., а организация вправе вести упрощенный учет. Учитывать по правилам МСФО.

На дату получения объекта в бухучете отражается право пользования активом, вместе с которым учитывают обязательство по аренде — размер задолженности по арендным платежам за весь срок договора.

Обязательство по аренде учитывают по приведенной стоимости, которую определяют на основании дисконтирования. То есть рассчитывают, сколько сегодня будут стоить платежи, которые будут уплачены в будущем.

Стоимость права аренды на балансе должна амортизироваться. При этом срок полезного использования не должен превышать срок действия договора (если только по окончанию договора право собственности не переходит к арендатору).

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ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения»

Стандарты устанавливает требования к порядку учета основных средств и капвложений. С вступлением в силу этих стандартов старое ПБУ 6/01 перестает действовать.

В учетной политике отражают способ перехода на новые стандарты:

Ретроспективный — данные за предыдущие годы пересчитываются так, как будто стандарты действовали и ранее.

Перспективный — данные корректируют по состоянию на 01.01.2022.

ФСБУ 6/2020 позволяет организации самостоятельно установить стоимость, с которой объект будет считаться основным средством или выбрать месяц, с которого стартует начисление амортизации (месяц, когда объект приняли к учету, или следующий за ним).

Дорогостоящее техобслуживание по новому стандарту нужно признавать отдельным объектом ОС.

Амортизация рассчитывается:

линейным способом;

методом уменьшаемого остатка;

пропорционально объему выпущенной продукции.

Переоценка проводится одним из двух способов: пересчет первоначальной стоимости и накопленной амортизации или уменьшение первоначальной стоимости на накопленную амортизацию и пересчет до справедливой стоимости.

По ФСБУ 26/2020 в сумму фактических затрат при учете капвложений включают оценочное обязательство по будущему демонтажу (утилизации) и восстановлению окружающей среды. Если с поставщику платили с отсрочкой более года, то стоимость капвложений отражают с учетом дисконтирования. Организации, которые вправе вести учет упрощенно, эти правила могут не применять.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Стандарт устанавливает требования к документам и документообороту в бухучете и распространяется на:

первичные учетные документы , которыми отражают факты обычной хозяйственной жизни предприятия;

регистры бухучета , в которых обобщается информация о фактах хозяйственной жизни компании.

Документы должны быть составлены на русском языке или иметь построчный перевод с иностранного языка. А все указанные в них денежные величины должны быть выражены в рублях. Бухгалтерские регистры должны соответствовать основным принципам бухучета.

Стандарт регламентирует порядок составления, подписания, внесения исправлений, хранения и доступа к бухгалтерской документации, в том числе оформленной в электронном виде.

Обратите внимание: по этому стандарту организации обязаны составить график документооборота, который необходимо приложить к учетной политике.

Прочие изменения законодательства

С 2022 года проводить обязательный аудит бухотчетности смогут только аудиторские организации (закон от 07.07.2021 № 359-ФЗ).

Представлять бухгалтерскую отчетность можно будет не только через оператора ЭДО, но и через портал ФНС (закон от 02.07.2021 № 352-ФЗ).

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Как отразить новые стандарты в учетной политике

Проверьте вашу учетную политику:

1. Если способ ведения учета регламентирован, то дублировать положения ФСБУ не нужно, достаточно дать на него ссылку. Удалите из учетной политики правила, которые прописаны в новых ФСБУ и не предусматривают вариантов.

2. В тех пунктах, где ФСБУ допускают варианты учета, выберите подходящий и дайте ссылку на норму.

Например: «При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применять линейный способ (п. 35 ФСБУ 6/2020)».

3. Если ФСБУ содержит нормы, аналогичные прежним, то замените ссылку на ФСБУ.

Например: «Учет основных средств вести на счете 01 „Основные средства“. Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 „Основные средства“ и 26/2020 „Капитальные вложения“, утвержденными приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н».

4. Если ФСБУ разрешает организации самостоятельно утвердить лимит или способ учета — зафиксируйте в документе свое решение.

Например: «Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость более 100 тыс. рублей».

Как утвердить изменения в учетной политике

Организации обязаны внести изменения в учетную политику, если изменились требования, установленных законодательством о бухучете, федеральными (отраслевыми) стандартами (п. 6 ст. 8 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и п. 10 ПБУ 1/2008). Все изменения вступают в силу с начала года (п. 12 ПБУ 1/2008).

Так что в текущем году руководство организации должно издать отдельный приказ об утверждении новой учетной политики либо изменении учетной политики на 2022 год.

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Срок утверждения учетной политики

В 2021 году 31 декабря — это выходной день. Следовательно, обновленную или полностью переписанную учетную политику нужно утвердить не позднее 30 декабря 2021 года.