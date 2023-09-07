Логотип Что делать Консалт
Что делать Консалт
Кадры

Договоры ГПХ с работниками: как не попасть на проверки и штрафы

Законодательство не мешает работникам, устроенным по трудовому договору, оказывать услуги тому же работодателю по договору ГПХ. Но тут велики риски, что такой договор проверяющие могут признать трудовым с немаленькими штрафами. Как минимизировать эти риски?
125
Договоры ГПХ с работниками: как не попасть на проверки и штрафы

Как безопасно решать рабочие вопросы, связанные с законами, и не платить штрафы, рассказываем в Телеграм — Что делать Консалт | Всё о налогах и законах. Разъясняем изменения, публикуем кейсы и ответы на вопросы клиентов, ссылки на мероприятия, напоминания, что нужно сдать отчет. А еще разыгрываем бесплатные консультации от наших экспертов.

Когда нельзя заключать ГПД вместо трудового договора

Нельзя заключать договоры гражданско-правового характера с работниками, если эти договоры фактически регулируют трудовые отношения. За такие действия ГИТ может оштрафовать работодателя на сумму от 50 000 до 100 000 рублей.

Также такие штрафы могут выписать за каждый неправильно оформленный договор.

Так может произойти, если сотрудник, с которым вы хотите заключить ГПД, будет:

  • выполнять работу лично по определенной должности или профессии в соответствии со штатным расписанием; 

  • соблюдать режим рабочего времени; 

  • выполнять распоряжения работодателя в отношении работы по договору ГПХ; 

  • находиться на оборудованном рабочем месте и др. (ст. 15, 56 ТК РФ).

Как кадровику отражать штатные изменения в отчетности и когда это нужно сделать, мы расписали в специальной статье Важные даты и события сентября для бухгалтера, юриста, руководителя

Когда можно заключать ГПД вместо трудового договора

Заключать гражданско-правовой, а не трудовой договор можно, если работа исполнителя будет выполнением конкретного задания или конкретных действий, достижением определенного результата.

Например, таким может быть договор на ремонт крыши, доставку груза в определенное место.

В отличие от трудового договора, в том числе срочного, исполнитель тут не обязан подчиняться установленному режиму труда работодателя и работать под его контролем и управлением.

Работу по гражданско-правовому договору исполнитель организует самостоятельно, своими силами и средствами (ст. 15, 59 ТК РФ; ст. 704, п. 1 ст. 715, ст. 783 ГК РФ; п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15; Определение Верховного Суда РФ от 22.04.2019 № 43-КГ19-2).

Как правильно перевести работника с трудового договора на ГПД: что надо отразить в договоре

Закон не регламентирует порядок перевода сотрудника с трудового договора на гражданско-правовой. Действующий трудовой договор сотрудник может расторгнуть по собственному желанию или соглашению сторон. После этого можно заключить договор ГПХ с сотрудником.

Если выполнение работы или оказание услуги предполагает вещественный результат, то лучше заключить договор подряда.

Вот главные правила, которые помогут минимизировать риски договора ГПХ.

  1. Прописывайте действия исполнителя вместо выполнения работы по должности, предусмотренной штатным расписанием.

  2. Предметом договора будет непосредственно сама деятельность исполнителя, за исключением случаев, когда оказание услуг предполагает конкретный результат. Например, таким результатом может быть аудиторское заключение. 

  3. Обязательно укажите срок договора, по истечении которого исполнитель обязуется выполнить работы или оказать конкретную услугу. После чего составьте акт приема-передачи работ. 

  4. Бессрочный договор ГПХ ­ — это большой риск, что ваши отношения могут признать трудовыми. Еще, кстати, договор не стоит заключать на продолжительный срок. 

Что делать, если по договору ГПХ вы хотите привлечь работника не из своей организации, но при этом его работа будет из области, по которой у вас есть штатные специалисты? В этом случае руководитель должен быть готов аргументировать, какая экономическая целесообразность есть у таких действий, если проверяющие спросят об этом.

Будьте внимательны!

Нужно будет убедить проверяющих, что эти работы без помощи внештатника не могут быть выполнены в связи с: 

  • большим объемом работ или сжатыми сроками выполнения работ; 

  • временной нетрудоспособностью штатных сотрудников; 

  • отдаленностью объекта от основных рабочих мест и невозможностью принятия временных работников в местности выполнения работ; 

  • недостаточной квалификацией штатных работников для выполнения конкретных работ;

  • отпуском или болезнью штатных работников и т. п.

В этом случае документальным подтверждением станут приказы, распоряжения и прочие документы.

Что не надо отражать в договоре

Режим труда

В соответствии с гражданским договором исполнитель сам определяет свой режим труда. Закреплять его в соглашении нельзя. В качестве альтернативы в договоре прописывают, что исполнитель обязуется быть на связи в определенные часы, отвечать на сообщения по электронной почте, в мессенджерах и т. д.

Соблюдение ПВТР и иных локальных актов

Это не входит в обязанности исполнителя, поэтому в ГПХ это отражать не нужно. Также не нужно закреплять за исполнителем конкретное рабочее место, так как он не является штатным работником.

Периодичность выплат

Периодичность выплат не должна носить систематический, постоянный характер, как предусмотрено в случае наличия трудовых отношений.

Формулировка «зарплата»

Вместо понятия «заработная плата» лучше использовать следующие формулировки: вознаграждение, стоимость оказания услуги, цена договора. Стоимость работ по договору ГПХ не должна соответствовать предусмотренному штатным расписанием окладу по должности, аналогичной выполняемым работам.

Также не рекомендуется привязывать оплату услуг исполнителя к МРОТ. Когда вознаграждение по договору ниже МРОТ, это работает в пользу компании. Суды отмечают, что в этом случае нет оснований признавать сделку трудовым договором.

Если вы все же решили остаться с сотрудником в трудовых отношениях, обратите внимание на Сборник готовых трудовых договоров

Что в итоге

Четкого механизма перевода с трудового на гражданский договор в законе нет. Единственное, что вы можете сделать, — предложить работникам расторгнуть трудовые договоры (например, по соглашению сторон или собственному желанию) и заключить договоры ГПХ. Главное – правильно составить договор и минимизировать риски.

Реклама: ООО «‎ЧДК», ИНН 7714923575, erid: LjN8KWBe6

Что делать Консалт

Что делать Консалт

Сделано экспертами для экспертов!

17 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    НДФЛ

    Новые налоги на удаленных работников в другой стране

    В июле этого года были внесены существенные поправки в НК в части НДФЛ. Изменения касаются порядка налогообложения зарплат работников и вознаграждения физлиц по ГПХ, проживающих за пределами РФ. Поэтому компаниям, работающим с ними, следует изучить поправки подробнее.

    Новые налоги на удаленных работников в другой стране
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    1,2 тыс.
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики

    Жизнь современного человека буквально «завязана» на постоянном обучении. Мы учимся как простым «жизненным» вещам, так и получаем профессиональные навыки. Неважно, для чего. Для саморазвития, для более высокой зарплаты или «для галочки». Важный момент в этом вопросе-это эффективность обучения. Как ее повысить и не выгореть?

    Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики
    19
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Кадры

    Офисный бомж. У половины компаний есть штатные сотрудники без закрепленного офисного рабочего места

    Служба hh.ru провела опрос среди работодателей и выяснила, что больше половины (56%) компаний по всей стране имеют в своих штатах сотрудников, но при этом не закрепляют за ними постоянных рабочих мест. Участие в опросе приняли представители 100 компаний со всей России.

    Офисный бомж. У половины компаний есть штатные сотрудники без закрепленного офисного рабочего места
    10
    Логотип TransAvto-7
    TransAvto-7
    Первичные документы

    Путевой лист⁠⁠. Какие бывают, какие изменения внести

    Перед тем как начать маршрут, водители коммерческого транспорта обязаны получать путевой лист. Это необходимо как для управления пассажирским, так и грузовым и легковым авто, а также спецтехникой.

    Путевой лист⁠⁠. Какие бывают, какие изменения внести
    28
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    Управление персоналом

    Управление талантами (матрица 9-boxes). Как использовать для развития сотрудников

    Создание собственной сплоченной команды профессионалов — стремление каждого руководителя. При этом достичь результатов, максимально приближенных к идеальным, получается у небольшого количества управленцев.

    Управление талантами (матрица 9-boxes). Как использовать для развития сотрудников
    26
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Налоговые проверки

    Может ли налоговая запросить документы по «старым» сделкам. Как это происходит?

    Фискалы могут запросить документы или информацию по сделкам 3-х летней давности. Рассказываю, как быть в этой ситуации, чтобы не нажить себе лишних проблем.

    80
    Читать еще