Страховые взносы и НДФЛ, если сотрудник умер

Сегодня мы с вами поговорим о довольно грустном событии, которое может случиться на любом предприятии. Это смерть сотрудника. В таких случаях важно правильно оформить выплаты умершему, чтобы избежать неприятностей со стороны проверяющих органов. В своей статье я расскажу вам как это сделать.

Процедура совсем несложная, но она требует определенных знаний от работников кадровой службы и бухгалтерии, а также и самого руководителя.

При увольнении умершего сотрудника имеет огромное значение дата. Об этом мы с вами будем далее вести беседу.

Законом чётко указано, что последним рабочим днём является день, предшествующий дню смерти работника.

Выходит, что, если сотрудник умер 6 числа, то для него последним рабочим днем будет считаться 5 число, а дата увольнения приходится на день смерти.

Работодатель оформляет приказ об увольнении на основании свидетельства о смерти, которое принесли родственники умершего.

Ниже составила таблицу с порядком действий в такой ситуации.

Осуществление выплат родственникам умершего сотрудника

Заработную плату, а также компенсацию за неиспользованные дни отпуска, бухгалтер выплачивает родственникам умершего сотрудника или лицам, находившимся на его иждивении, так указано в статье 141 ТК РФ. Если таких претендентов не один, то выдать всю сумму нужно первому обратившемуся.

Обратите внимание, что выплату нужно произвести не позднее 7 дней со дня подачи членом семьи соответствующих документов (ст. 141 Трудового кодекса РФ).

Умершему сотруднику начисляются те же выплаты, что и при обычном увольнении. В это число входят: оклад, больничный лист (если он перед смертью был на б/л), компенсация неиспользованного отпуска, премии и надбавки.

Налогообложение выплат умершему сотруднику

Страховые взносы

Если начисление оплаты труда произошло после даты смерти работника. Выплата этого начисления произведена его родственникам, которые не состоят в трудовых отношениях с данной фирмой.

Обращаю ваше внимание, что данная выплата не облагается страховыми взносами, так как отсутствует застрахованное лицо по обязательному страхованию (Письмо Минфина России от 24.04.2017 № 03-15-06/24374).

Выходит, что после смерти застрахованного лица не может быть реализована цель обязательного страхования, ведь он не может получить пенсионное, медицинское обеспечение и обеспечение по социальному страхованию.

Есть и другой вариант. Заработная плата была начислена до даты смерти работника. Получена она также родственниками умершего. Но такая выплата облагается страховыми взносами, так как начисление произошло в рамках трудовых отношений, когда сотрудник являлся застрахованным лицом (ст. 141 ТК РФ, Письмо Минфина России от 22.08.2017 № 03-15-07/53912, Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17463).

НДФЛ

В налоговом кодексе есть упоминание про обязанность по уплате налога, а именно, что она прекращается со смертью физического лица (пп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ).

В пункте 18 статьи 217 Налогового кодекса прописано, что не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Получается, что с начислений, причитающихся умершему сотруднику и выплаченных его родственникам, НДФЛ не исчисляется и не удерживается (письма Минфина России от 22.01.2020 № 03-04-05/3420, от 17.09.2018 № 03-04-05/66356, от 24.04.2017 № 03-15-06/24374, от 06.10.2016 № 03-04-05/58142).

Обращаю ваше внимание, что эту выплату не нужно отражать ни в справке 2-НДФЛ ни в расчёте 6-НДФЛ, так как она не облагается НДФЛ.

Пособие по нетрудоспособности

Если сотрудник умер, находясь на больничном листе, работодатель обязан начислить пособие по временной нетрудоспособности, которое выплатит родственникам. С этой суммы НДФЛ также не исчисляется и не удерживается.

В Федеральном законе № 255 от 29.12.2006 есть упоминание о том, что пособия по нетрудоспособности, начисленные, но не полученные в связи со смертью застрахованного лица, выплачиваются его родственникам. В нём также регламентировано, что организация должна начислить пособие даже при смерти работника, если, конечно, представлены все необходимые документы.

В любом случае основанием для начисления и выплаты пособия по временной нетрудоспособности будет являться лист нетрудоспособности.

Выходит, что застрахованное лицо не может реализовать свое право на получение пособия. Но при всём при этом обязанность выплатить это пособие с работодателя не снимается. Такие выводы опубликованы в письме Минтруда России от 23.06.2015 № 17-3/В-307.

Приведу вам пару примеров для наглядности ситуации

10 числа на предприятии выплачивается заработная плата за предшествующий месяц.

1. Рассмотрим случай смерти сотрудника 5 августа.

а) Заработная плата за июль начислена 31 июля и полностью включается в базу для начисления страховых взносов, так как 31 числа сотрудник был жив и являлся застрахованным лицом (не имеет значения то, что смерть работника наступила ранее срока выплаты заработной платы).

б) А вот суммы, начисленные в окончательный расчет (заработная плата за отработанные в августе дни, компенсация за неиспользованный отпуск и др.) при прекращении трудового договора не подлежат обложению страховыми взносами, так как начислены после даты смерти.

2. Во втором случае рассмотрим дату смерти сотрудника 31 июля.

31 июля производится начисление заработной платы, а также прекращение трудового договора в связи со смертью сотрудника. Поэтому заработная плата за июль, компенсация за неиспользованный отпуск и другие суммы выплат, начисленные в окончательный расчёт, не подлежат обложению страховыми взносами.

Прекращение трудового договора с сотрудником в случае его смерти – довольно простая процедура, практически ничем не отличающаяся от обычного увольнения. Единственное отличие состоит в том, что уволенное лицо не может подписать приказ и прочие документы.

Родственники, обратившиеся за расчётом, расписываются только в получении трудовой книжки, если умерший не отказался от её ведения ранее.

Дорогие читатели, берегите себя и своих близких.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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