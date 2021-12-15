Учимся выбирать коды в СЗВ-ТД так, как рекомендует ПФР. Что такое контрольное число, и как оно рассчитывается

Не нашли подходящий код для СЗВ-ТД или сомневаетесь? Узнайте, как заполнить код трудовой функции без подсказок.

Есть три способа выбора кода, которые одобряет Пенсионный фонд. Первый используйте, когда наименование должности совпадает до буквы с названием трудовой функции в классификаторе занятий. Два других способа применяйте, если точного названия профессии в классификаторе нет.

Смотрите памятку, как найти код по каждому способу.

I. Точное название должности есть в классификаторе

В их обязанности входит:

проведение исследовательской работы, оценка и отчётность о воздействии на окружающую среду текущего и предполагаемого строительства, деятельности в сфере гражданского строительства и других видов деятельности;

инспектирование промышленных и коммунальных предприятий и программы для оценки эксплуатационной эффективности, а также обеспечение соблюдения природоохранного законодательства;

проектирование и надзор за разработкой систем, процессов и оборудования для контроля, управления или восстановления качества воды, воздуха или почвы;

обеспечение инженерно-экологической поддержки при проведении сетевого анализа, анализа нормативных требований, а также при планировании или пересмотре подготовки баз данных;

получение, продление и поддержка планов, разрешений и стандартных рабочих процедур;

обеспечение инженерной и технической поддержки проектов, связанных с природовосстановлением и судебными процессами, включая проектирование систем восстановления и определение применимости нормативных требований.

II. Известно, чем занят работник

5223 Продавцы и помощники продавцов магазинов

их обязанности входит:

выяснение предпочтений клиентов и предоставление рекомендаций об ассортименте продукции, цене, доставке, гарантиях, применении продукции и уходе за ней;

демонстрация и разъяснение клиентам товаров и услуг заведения;

продажа товаров и услуг, приём оплаты с использованием различных способов оплаты, выписка счетов-фактур и регистрация продаж с использованием кассовых аппаратов и выдача чеков;

оказание помощи при осуществлении управления текущими запасами, включая переучет, а также участие в инвентаризации;

укладка и размещение товаров для продажи, укупорка и упаковка проданных товаров.

III. Известно, к какой группе относится должность

1. Руководители.

2. Специалисты высшего уровня квалификации.

3. Специалисты среднего уровня квалификации.

4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием.

5. Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности.

6. Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства.

7. Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий.

8. Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители.

9. Неквалифицированные рабочие.

10. Военнослужащие.

11 3 Руководители высшего звена, высшие должностные лица и законодатели.

12 5 Управляющие в корпоративном секторе и в других организациях.

13 7 Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг.

121 8 Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью.

122 0 Руководители служб по сбыту, маркетингу и развитию.

1221 4 Руководители служб по сбыту и маркетингу.

1222 8 Руководители служб по рекламе и связям с общественностью.

1223 1 Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам.

Код выполняемой функции представляет собой пять цифр в формате «ХХХХ.Х».

Кроме четырехзначного кода, присутствует такое значение как контрольное число. О котором во всех классификаторах говорится очень кратко: "Контрольное число рассчитано в соответствии с действующей методикой расчёта и применения контрольных чисел".

Как рассчитывается контрольное число

Контрольное число для кода рассчитывается по специальной методике, по так называемому, модулю «11».

Каждому знаку кода присваивается вес разряда. Для четырехзначного кода это 1234. Каждый разряд умножается на соответствующий вес, все значения суммируются и полученное число делится на модуль «11». Остаток от деления и принимается в качестве контрольного числа.

Пример расчёта контрольного числа для кода 2411:Сумма произведений, полученных путём умножения каждой цифры кода на вес разряда, равна: 2 * 1 + 4 * 2 +1 * 3 +1 * 4 = 17. Делим на модуль «11»: 17 / 11 = 1 (6), 1 целая и 6 в остатке. Число 6 контрольное для кода 2411.

Бывают ситуации, что в остатке получается 10, но т. к. контрольное число должно быть одним знаком, то необходимо провести повторный расчёт, применяя вторую последовательность весов, сдвинутую на два разряда влево (3, 4, 5, 6).

Пример расчёта контрольного числа для кода 3433.3 - Средний специальный персонал художественных галерей, музеев и библиотек:Перемножаем знаки на вес и складываем: 3 * 1 + 4 * 2 + 3 * 3 + 3 * 4 = 32. Делим на модуль «11» : 32 / 11 = 2 (10)

При делении на модуль «11» получается 2 и 10 в остатке. Поэтому пересчёт производится со сдвигом весов влево на два разряда:

3 * 3 + 4 * 4 + 3 * 5 + 3 * 6 = 58.

58 / 11 = 5 (3) При делении получается 5 целых и 3 в остатке. Поэтому для кода 3433 контрольное число 3.

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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