Как принять на работу иностранных граждан в 2021 году

Российские компании вправе принимать на работу граждан других государств, но лишь при условии чёткого соблюдения установленного законом порядка. При этом штрафы за нарушения столь внушительны, что многие работодатели предпочитают не связываться с иностранными сотрудниками. В статье разберём, как правильно оформить приём иностранца на работу, чтобы не прогневить контролирующие органы.

Этим летом приняли сразу две поправки, которые повлияют на работу с иностранцами. 15 июня продлили послабления из-за пандемии, а с 24 августа стало проще нанимать некоторых визовых иностранцев. Чтобы было проще разобраться тем, кто, принимает на работу иностранных граждан, мы подготовили памятки – руководства.

Граждане стран ЕАЭС

Кого принимаете Граждан из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии Какие документы взять у работника До 31 декабря разрешено заключать трудовой договор без учёта заявленной цели визита (Указ Президента от 15.06.2021 №364). Для проверки статуса: 1. Временно пребывающим: миграционную карту. 2. Временно проживающие: разрешение на временное проживание. 3. Постоянно проживающие: вид на жительство. У белорусов миграционной карты не будет. Временно и постоянно проживающие могут работать без привязки к месту жительства. Для приёма на работу: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку или СТД-Р, документ об образовании, если для работы нужны специальные знания. Какие документы оформить 1. Полис ДМС. Нужен временно пребывающим, кроме белорусов. Если у иностранца уже есть полис ОМС, то ДМС не оформляйте. 2. Трудовую книжку. Внесите запись, если книжка образца 1974 или 2004 года. Если иностранец впервые устраивается на работу в России, то бумажную трудовую книжку не заводите. 3. Уведомление о заключении договора. Форму из приказа МВД от 30.07.2020 №536 отправьте в МВД в течение 3х рабочих дней с даты заключения договора. Безопаснее уведомить даже о белорусах. 4. Уведомление о прибытии. Форму из приказа МВД от 10.12.2020 №856 отправьте в МВД, если иностранец проживает по адресу компании или в её помещении без адреса. Срок для белорусов – 90 календарных дней со дня прибытия, для всех остальных – 30 календарных дней. Как платить НДФЛ С первого дня по ставке 13% или по прогрессивной ставке 15%. Вычеты предоставляйте только налоговым резидентам. Как начислять взносы Начисляйте взносы как с доходов российских работников. С выплат, не превышающих МРОТ: ПФР – 22%, с выплат сверх базы – 10%;

ФСС – 2,9%, выплаты сверх базы не облагайте;

ОМС – 5,1%. С выплат сверх МРОТ: ПФР – 10%;

ФСС – 0%;

ОМС – 5%

Граждане бывшего СССР

Кого принимаете Граждан Украины, Молдавии, Таджикистана и других иностранцев из безвизовых стран Какие документы взять у работника До 31 декабря патент можно получить без учёта заявленной цели визита (Указ Президента от 15.06.2021 №364). Для проверки статуса: 1. Временно пребывающие: миграционную карту, патент и квитанцию об уплате аванса. 2. Временно проживающие: разрешение на временное проживание. 3. Постоянно проживающие: вид на жительство. Ограничение 1. Можно работать только по должности из патента и в регионе, где его получили. Ограничение 2. Можно работать только в регионе, где выдали разрешение на временное проживание. Для приёма на работу: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку или СТД-Р, документ об образовании, если для работы нужны специальные знания. Какие документы оформить 1. Полис ДМС. Нужен временно пребывающим, не являющимся беженцами или лицами, получившими временное убежище (требования ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ). 2. Трудовую книжку. Внесите запись, если книжка образца 1974 или 2004 года. Если иностранец впервые устраивается на работу в России, то бумажную трудовую книжку не заводите. 3. Уведомление о заключении договора. Отправьте в МВД в течение 3х рабочих дней с даты заключения договора. 4. Уведомление о прибытии. Если иностранец проживает по адресу компании, то документы отправьте в МВД в течение: 90 календарных дней об украинцах;

15 календарных дней о таджиках;

7 календарных дней об остальных. Срок считайте со дня прибытия. Как платить НДФЛ НДФЛ считайте по ставке 13%. Вычеты предоставляйте только налоговым резидентам. Получите в ИФНС уведомление. После этого исчисленный НДФЛ уменьшайте на сумму аванса, которую заплатил иностранец по патенту. Как начислять взносы Постоянно или временно проживающие. Начисляйте по обычным тарифам. Временно пребывающие. Начисляйте взносы: ПФР: по обычным тарифам 22% или 10%;

ФСС: 1,8% до предельной базы, а с зарплаты свыше МРОТ 0%;

ОМС: 0%

Граждане дальнего зарубежья

Кого принимаете Граждан, которые въезжают в Россию в визовом порядке. Например, из Германии, Италии, Китая и т. п. Какие документы взять у работника Для проверки статуса: 1. Временно пребывающие: разрешение на работу (оформляет работодатель), визу, миграционную карту. 2. Временно проживающие: разрешение на временное проживание. 3. Постоянно проживающие: вид на жительство. Для приёма на работу: паспорт, СНИЛС, российскую трудовую книжку или СТД-Р, документ об образовании, если для работы нужны специальные знания. Какие документы оформить С 24 августа не нужны разрешения, если нанимаете иностранца с временным удостоверением личности лица без гражданства в РФ (п.9 ст.1 Федерального закона от 24.02.2021 №22 – ФЗ). Новый документ начнут выдавать на 10 лет лицам без гражданства, у которых нет удостоверения личности, которое признают в России. 1. Разрешение для привлечения иностранцев. Подайте в центр занятости заявку о потребности в иностранных работниках. Через месяц подайте заявление по форме из Приказа МВД от 19.06.2017 №392 и документы в МВД. Разрешение выдадут через 30 календарных дней. Оформите разрешение на работу и рабочее приглашение для работника. 2. Полис ДМС. Нужен временно пребывающим. 3. Трудовую книжку. Если иностранец впервые устраивается на работу в России, то бумажную трудовую книжку не заводите. 4. Уведомление о заключении договора. Отправьте в МВД в течение 3х рабочих дней с даты заключения договора. 5. Уведомление о прибытии. Если иностранец живет по адресу компании, то документы отправьте в МВД в течение 7 календарных дней со дня прибытия. Как платить НДФЛ Доходы нерезидентов облагайте по ставке 30%. Если нерезидент к концу года станет резидентом, пересчитайте НДФЛ по ставке 13%. Как начислять взносы Постоянно или временно проживающие. Начисляйте по обычным тарифам. Временно пребывающие. Начисляйте взносы: ПФР: по обычным тарифам 22% или 10%;

ФСС: 1,8% до предельной базы, а с зарплаты свыше МРОТ 0%;

ОМС: 0%

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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