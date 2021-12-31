Сотрудника уволили за прогул. Как быть с отчётами СЗВ-М и СЗВ-ТД

Сотрудник не появлялся на работе несколько дней и был уволен за прогул. Увольняя сотрудника за прогул, мы часто сталкиваемся с такими вопросами: как определить дату увольнения прогульщика, когда включить прогульщика в СЗВ-М, а когда исключить, в какой день подать СЗВ-ТД на прогульщика при увольнении.

При увольнении за прогул возникает путаница с датами и ошибки в отчётах СЗВ-ТД и СЗВ-М. Разберёмся, в какой день расторгнуть трудовой договор с прогульщиком и когда отразить это в отчётах.

Почему увольнение за прогул вызывает столько вопросов у бухгалтера

По закону день прекращения трудового договора с прогульщиком — это последний день его работы перед первым днём прогула (ч. 3 ст. 84.1 ТК, письма Минтруда от 12.02.2021 № 14-2/ООГ-1238 и Роструда от 11.07.2006 № 1074-6-1). Получается, что дата приказа об увольнении за прогул всегда будет позже даты увольнения.

Можно ли уволить прогульщика во время отпуска или больничного? Увольнять прогульщика во время отпуска или больничного нельзя (ч. 6 ст. 81 ТК). Если работник заболел или находится в отпуске, подождите, когда эти периоды завершатся, и только потом увольняйте. Иначе суд признает увольнение незаконным. Сотрудника восстановят на работе с выплатой среднего заработка за все время вынужденного прогула.

Несовпадение дат последнего дня работы и издания приказа об увольнении суды признают правомерным. Они считают, что это не нарушает трудовые права работника. Судей не смущает, что работника увольняют за прогул в день, когда прогула фактически ещё не было (апелляционное определение Московского городского суда от 26.07.2018 по делу № 33-28148/2018, определение Конституционного суда от 25.01.2012 № 1-О-О).

По общему правилу дата увольнения за прогул не должна выходить за пределы месяца со дня, когда прогул зафиксировали (ч. 3 ст. 193 ТК, подп. «а» п. 34 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2). Однако при длительном прогуле месяц исчисляется не с первого дня прогула, а с последнего. Ведь только из объяснений сотрудника станет известна причина пропуска работы.

Рис. Разрыв между днём прекращения действия трудового договора и датой издания приказа об увольнении

Если работник после прогула вышел на работу

При выходе прогульщика на работу затребуйте у него объяснения причины прогула. На дачу пояснений у сотрудника есть два рабочих дня. Если причина прогула не уважительная, издайте приказ об увольнении текущей датой. Пока не выясните причины отсутствия прогульщика, за работником сохраняется его должность.

Если причину пропуска работы нельзя отнести к уважительной, надо фиксировать прогул. Теперь к работнику можно применить дисциплинарное взыскание (письмо Минтруда от 12.02.2021 № 14-2/ООГ-1238). За прогул можно или объявить работнику выговор, или уволить.

Что ставить прогульщику в табеле

С первого дня невыхода и до даты издания приказа об увольнении работник продолжает числиться в компании. До тех пор, пока нет уверенности, что невыход — это прогул, ставьте в табеле учёта рабочего времени код «НН». После выяснения причины отсутствия сотрудника на работе код «НН» зачеркните, сверху проставьте код «ПР». Исправления заверьте подписью ответственного за табель работника.

Датой увольнения сотрудника будет рабочий день накануне прогула с кодом «Я». Зачеркивать дни прогула с кодом «ПР» не нужно. Если их в табеле учёта рабочего времени не будет, суд признает увольнение незаконным и восстановит работника. В этом случае придётся выплачивать ему средний заработок за всё время прогула.

Дни после прогула до издания приказа об увольнении в табеле учёта рабочего времени не отмечайте. Трудовой договор в эти дни уже не действует.

Когда включить прогульщика в СЗВ-М, а когда исключить

Пока не издали приказ об увольнении прогульщика, он является застрахованным лицом для целей персонифицированного учёта. Трудовой договор с ним действует. Значит, прогульщика нужно включить в СЗВ-М в месяце действия договора.

После приказа об увольнении прогульщик задним числом перестаёт быть застрахованным. Работника нужно исключить из отчёта за месяц, в котором договор с ним уже не действует.

Чтобы исключить прогульщика из исходного СЗВ-М, подайте СЗВ-М с типом «отменяющая». Если сдадите корректировку до того, как ПФР выявит лишнего человека, избежите штрафа (абз. 3 п. 40 Инструкции, утв. приказом Минтруда от 22.04.2020 № 211н).

Пример: Зайцева А. П. с 22 июня не появлялась на работе, на связь не выходила. Работодатель ежедневно составлял акты об отсутствии сотрудника на рабочем месте, затребовал объяснение, которое работник не представил. 16 августа работник вышел на связь, но уважительную причину своего отсутствия не назвал. В этот же день издали приказ об увольнении сотрудника в его последний рабочий день 21 июня. Нужно ли корректировать СЗВ-М, если Зайцеву включили в отчёт за июнь, который сдали 13 июля, и в отчёт за июль, который сдали 11 августа? Включать ли работника в отчёт за август?

В СЗВ-М за июнь уволенного 21 июня сотрудника включать надо (ч. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). СЗВ-М за июль придётся корректировать, отменить поданные сведения по Зайцевой. Сдать в ПФР отчет СЗВ-М с типом «отменяющая».

Хотя приказ об увольнении Зайцевой издали 16 августа, включать её в СЗВ-М за август не нужно, трудовой договор с ней в этом месяце уже не действует.

В какой день подать СЗВ-ТД на прогульщика при увольнении

По закону СЗВ-ТД нужно подать не позднее следующего рабочего дня за днём издания соответствующего кадрового приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений (пп. 2 п. 2.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Поэтому для сдачи СЗВ-ТД важна дата приказа об увольнении.

Пример: Зайцева А. П. с 22 июня не появлялась на работе, на связь не выходила. Работодатель ежедневно составлял акты об отсутствии сотрудника на рабочем месте, затребовал объяснение, которое работник не представил. 16 августа работник вышел на связь, но уважительную причину своего отсутствия не назвал. В этот же день издали приказ об увольнении сотрудника в его последний рабочий день 21 июня. В какой день нужно сдать на работника СЗВ-ТД в связи с увольнением?

СЗВ-ТД на Зайцеву нужно сдать не позднее 17 августа, так как приказ об увольнении издали 16 августа.

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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