О расчетах, проверках и куриных котлетах

Сергей Орешков Не перевариваю эксель как систему учета, это прошлый ... Не бедный, глупый бизнес

Дмитрий424 А что к экселю, какие претензии - счтитает не правильн... Не бедный, глупый бизнес

Дмитрий424 Основная проблема на мой взгляд не в безграмотности, ... Не бедный, глупый бизнес