Клерк.Ру
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О расчетах, проверках и куриных котлетах

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Эта неделя выдалась нелегкой, согласны? Бумаги, отчеты, бесконечные дела — ни минуты покоя... Что ж, самое время сделать небольшой перерыв, т.к. переработки еще никому не шли на пользу. Налейте себе чаю, отдохните и взгляните на рецепт, который мы сегодня предлагаем! Сегодня мы не только узнаем, что произошло за последние семь дней, но и станем подкованнее в экзотической кулинарии.

Итак, приступим к несложному рецепту новостных куриных котлет:

  1. Нарезаем куриные грудки кубиками и заливаем их соусом из измененных форм бухотчетности
  2. Добавляем мелко порезанный и обжаренный лук и новые штрафы, ставим мариноваться в холодильник на 1-2 часа и подумаем о смягчающих обстоятельствах при налоговых правонарушениях
  3. Добавляем муку, хорошо перемешиваем с персональными данными клиентов турагентств и жарим как оладьи, выкладывая ложкой на сковороду.

Подаем на стол по готовности — приятного аппетита!

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