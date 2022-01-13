«Утренний бухгалтер». Не забудьте подать заявление о льготе по земельному и транспортному налогам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
ФНС напомнила: чтобы при расчете транспортного и земельного налогов вам учли льготы, бизнесу надо подать заявление на льготу до 1 апреля.
Отголоски ЕНВД для ИП на патенте. Выручка, поступившая в 2021 году за услуги, оказанные в 2020 году на ЕНВД, в доходах по ПСН не учитывается.
Звучит как сюр. Главбух и налоговик вместе обворовали бюджет на 131 миллион. Главбуха судят, инспектор в международном розыске.
Какая-то жесть из банковской практики. У клиентки Сбера пропало два с половиной миллиона рублей.
Уже сегодня расскажем про три новых ФСБУ, по которым теперь должны работать бухгалтеры: записывайтесь на бесплатный вебинар.
События
Кадровый ЭДО и трудовые отношения в 2022 году
Дата проведения: 14 января, пятница
Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно
Дата проведения: 14 января, пятница
Три ФСБУ, по которым вы обязаны работать: простыми словами
Дата проведения: 13 января, четверг
Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 13 января, четверг
Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 13 января, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». У ИП пошли проблемы с получением патентов на 2022 год
У налоговиков опять что-то сломалось и предновогодние заявления к ним не пришли.
— Как в 2022 году переводить деньги подотчетнику на его карту?
Перечислить деньги под отчет на банковскую карту работника быстрее и удобнее по сравнению с наличными расчетами. Но не нужно забывать, что деньги, поступившие работнику на зарплатную карту, могут быть списаны банком для иных целей. Карта может быть заблокирована.
— Семь самых частых нарушений кассовой дисциплины
Кассовая дисциплина — это свод правил, установленный законодательством. И соблюдать их должны все компании и индивидуальные предприниматели, которые так или иначе соприкасаются с финансами, — в ином случае можно получить штраф за нарушение. Однако знают границы дозволенного далеко не все/ Иначе проверки не выявляли бы большое количество одинаковых ошибок. Рассказываем, каких именно и как их избежать.
— Кадровый ЭДО в 2022 году. Трудовые договоры и другие кадровые документы станут электронными
У работодателей появилась возможность внедрять в компании кадровый ЭДО. Трудовые договоры можно оформлять в электронном виде, а вот приказы об увольнении – нельзя.
— Кто может выйти на пенсию в 2022 году
Чтобы выйти на страховую пенсию по старости, нужно соответствовать трем условиям: по возрасту, стажу и баллам.
— Земельный налог за 2021 год: ставки, расчет, уплата
Кто платит, сколько, какие изменения произошли за этого год по земельному налогу, читайте в нашем дайджесте.
— Инвентаризация для годовой отчетности за 2021 год
Разберемся в основах, которые нужно знать про инвентаризацию перед годовой отчетностью.
— «Ночной бухгалтер». Налоговики придумали светофор для налоговых долгов
Долги по налогам хотят распределить по зонам разных цветов. Зеленый цвет будет означать тех, к кому приедет выездная проверка.
🔒 В центры занятости надо ежемесячно сдавать сведения о вакансиях
Работодатели обязаны ежемесячно передавать в центр занятости определенные сведения. Причем если численность более 25 человек, то отчет должен быть электронный.
🔒 В каких случаях надо сдавать единую (упрощенную) декларацию
В некоторых случаях организации могут отчитаться единой (упрощенной) декларацией (ЕУД). Разберемся, что это за отчет и в каких случаях сдается.
Блоги компаний
- НПД при передаче директором в аренду имущества своей фирме (Юзвак Максим)
- Законно ли списывать налоги с физлиц без суда? (Юзвак Максим)
- Лень VS эффективность. Оцените ваших сотрудников и себя лично (КУБ24 ФинДиректор)
- Бухгалтерский аутсорсинг, за который мы отвечаем репутацией (Блог «Клерка»)
- АСН vs НПД: сможет ли новый налоговый режим заменить самозанятость? (Самозанятые.рф)
- Как снять блокировку счета: пошаговая инструкция для предпринимателей (Профдело)
- Осталось 2 дня до вебинара по НДС. В группе только 4 места. Записывайтесь (Блог «Клерка»)
- Топ-5 банковских продуктов, которые необходимы для открытия бизнеса (RosCo)
- Перечень документов для подачи на РВП вне квоты для граждан Украины, Молдовы и Казахстана (RosCo)
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1561 от 30.01.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/102189 от 15.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН не учитывает выручку, которая поступила от деятельности на ЕНВД
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1-243 от 08.10.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/62684 от 30.10.2015
Роструд: Письмо № ПГ/37187-6-1 от 09.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Новому сотруднику без военного билета можно объявить выговор
Обсуждаемые темы форума
— Указание ИГК в счете-фактуре
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