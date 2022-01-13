«Утренний бухгалтер». Не забудьте подать заявление о льготе по земельному и транспортному налогам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ФНС напомнила: чтобы при расчете транспортного и земельного налогов вам учли льготы, бизнесу надо подать заявление на льготу до 1 апреля.

Отголоски ЕНВД для ИП на патенте. Выручка, поступившая в 2021 году за услуги, оказанные в 2020 году на ЕНВД, в доходах по ПСН не учитывается.

Звучит как сюр. Главбух и налоговик вместе обворовали бюджет на 131 миллион. Главбуха судят, инспектор в международном розыске.

Какая-то жесть из банковской практики. У клиентки Сбера пропало два с половиной миллиона рублей.

Уже сегодня расскажем про три новых ФСБУ, по которым теперь должны работать бухгалтеры: записывайтесь на бесплатный вебинар.

События

Кадровый ЭДО и трудовые отношения в 2022 году

Дата проведения: 14 января, пятница

Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно

Дата проведения: 14 января, пятница

Три ФСБУ, по которым вы обязаны работать: простыми словами

Дата проведения: 13 января, четверг

Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 13 января, четверг

Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 13 января, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». У ИП пошли проблемы с получением патентов на 2022 год

У налоговиков опять что-то сломалось и предновогодние заявления к ним не пришли.

— Как в 2022 году переводить деньги подотчетнику на его карту?

Перечислить деньги под отчет на банковскую карту работника быстрее и удобнее по сравнению с наличными расчетами. Но не нужно забывать, что деньги, поступившие работнику на зарплатную карту, могут быть списаны банком для иных целей. Карта может быть заблокирована.

— Семь самых частых нарушений кассовой дисциплины

Кассовая дисциплина — это свод правил, установленный законодательством. И соблюдать их должны все компании и индивидуальные предприниматели, которые так или иначе соприкасаются с финансами, — в ином случае можно получить штраф за нарушение. Однако знают границы дозволенного далеко не все/ Иначе проверки не выявляли бы большое количество одинаковых ошибок. Рассказываем, каких именно и как их избежать.

— Кадровый ЭДО в 2022 году. Трудовые договоры и другие кадровые документы станут электронными

У работодателей появилась возможность внедрять в компании кадровый ЭДО. Трудовые договоры можно оформлять в электронном виде, а вот приказы об увольнении – нельзя.

— Кто может выйти на пенсию в 2022 году

Чтобы выйти на страховую пенсию по старости, нужно соответствовать трем условиям: по возрасту, стажу и баллам.

— Земельный налог за 2021 год: ставки, расчет, уплата

Кто платит, сколько, какие изменения произошли за этого год по земельному налогу, читайте в нашем дайджесте.

— Инвентаризация для годовой отчетности за 2021 год

Разберемся в основах, которые нужно знать про инвентаризацию перед годовой отчетностью.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики придумали светофор для налоговых долгов

Долги по налогам хотят распределить по зонам разных цветов. Зеленый цвет будет означать тех, к кому приедет выездная проверка.

🔒 В центры занятости надо ежемесячно сдавать сведения о вакансиях

Работодатели обязаны ежемесячно передавать в центр занятости определенные сведения. Причем если численность более 25 человек, то отчет должен быть электронный.

🔒 В каких случаях надо сдавать единую (упрощенную) декларацию

В некоторых случаях организации могут отчитаться единой (упрощенной) декларацией (ЕУД). Разберемся, что это за отчет и в каких случаях сдается.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1561 от 30.01.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/102189 от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН не учитывает выручку, которая поступила от деятельности на ЕНВД

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1-243 от 08.10.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/62684 от 30.10.2015

Роструд: Письмо № ПГ/37187-6-1 от 09.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Новому сотруднику без военного билета можно объявить выговор

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