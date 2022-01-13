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«Утренний бухгалтер». Не забудьте подать заявление о льготе по земельному и транспортному налогам

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ФНС напомнила: чтобы при расчете транспортного и земельного налогов вам учли льготы, бизнесу надо подать заявление на льготу до 1 апреля.

Отголоски ЕНВД для ИП на патенте. Выручка, поступившая в 2021 году за услуги, оказанные в 2020 году на ЕНВД, в доходах по ПСН не учитывается.

Звучит как сюр. Главбух и налоговик вместе обворовали бюджет на 131 миллион. Главбуха судят, инспектор в международном розыске.

Какая-то жесть из банковской практики. У клиентки Сбера пропало два с половиной миллиона рублей.

Уже сегодня расскажем про три новых ФСБУ, по которым теперь должны работать бухгалтеры: записывайтесь на бесплатный вебинар.

События

Кадровый ЭДО и трудовые отношения в 2022 году

Дата проведения: 14 января, пятница

Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно

Дата проведения: 14 января, пятница

Три ФСБУ, по которым вы обязаны работать: простыми словами

Дата проведения: 13 января, четверг

Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 13 января, четверг

Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 13 января, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер». У ИП пошли проблемы с получением патентов на 2022 год

У налоговиков опять что-то сломалось и предновогодние заявления к ним не пришли.

Как в 2022 году переводить деньги подотчетнику на его карту?

Перечислить деньги под отчет на банковскую карту работника быстрее и удобнее по сравнению с наличными расчетами. Но не нужно забывать, что деньги, поступившие работнику на зарплатную карту, могут быть списаны банком для иных целей. Карта может быть заблокирована.

Семь самых частых нарушений кассовой дисциплины

Кассовая дисциплина — это свод правил, установленный законодательством. И соблюдать их должны все компании и индивидуальные предприниматели, которые так или иначе соприкасаются с финансами, — в ином случае можно получить штраф за нарушение. Однако знают границы дозволенного далеко не все/ Иначе проверки не выявляли бы большое количество одинаковых ошибок. Рассказываем, каких именно и как их избежать.

Кадровый ЭДО в 2022 году. Трудовые договоры и другие кадровые документы станут электронными

У работодателей появилась возможность внедрять в компании кадровый ЭДО. Трудовые договоры можно оформлять в электронном виде, а вот приказы об увольнении – нельзя.

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Чтобы выйти на страховую пенсию по старости, нужно соответствовать трем условиям: по возрасту, стажу и баллам.

Земельный налог за 2021 год: ставки, расчет, уплата

Кто платит, сколько, какие изменения произошли за этого год по земельному налогу, читайте в нашем дайджесте.

Инвентаризация для годовой отчетности за 2021 год

Разберемся в основах, которые нужно знать про инвентаризацию перед годовой отчетностью.

«Ночной бухгалтер». Налоговики придумали светофор для налоговых долгов

Долги по налогам хотят распределить по зонам разных цветов. Зеленый цвет будет означать тех, к кому приедет выездная проверка.

🔒 В центры занятости надо ежемесячно сдавать сведения о вакансиях

Работодатели обязаны ежемесячно передавать в центр занятости определенные сведения. Причем если численность более 25 человек, то отчет должен быть электронный.

🔒 В каких случаях надо сдавать единую (упрощенную) декларацию

В некоторых случаях организации могут отчитаться единой (упрощенной) декларацией (ЕУД). Разберемся, что это за отчет и в каких случаях сдается.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1561 от 30.01.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/102189 от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН не учитывает выручку, которая поступила от деятельности на ЕНВД

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1-243 от 08.10.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/62684 от 30.10.2015

Роструд: Письмо № ПГ/37187-6-1 от 09.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Новому сотруднику без военного билета можно объявить выговор

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Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут

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