«Утренний бухгалтер». У ИП пошли проблемы с получением патентов на 2022 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

У налоговиков опять что-то сломалось в программе и они не получили заявления о переходе на патент тех, кто подавал их перед Новым годом.

Впрочем, если вы опоздали с подачей такого заявления, патент все равно можно получить: некоторые нюансы пояснила сама ФНС.

Драматическая история о том, как 43 тысячи рублей могут обернуться для бухгалтера уголовным сроком.

Не забудьте в январе отчитаться по формам СЗВ-М, СЗВ-ТД и ДСВ-3 в Пенсионный фонд.

Осторожно, мошенники: рассказываем, что важно знать тем, кто решил всерьез заняться инвестициями.

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Новости

События

Кадровый ЭДО и трудовые отношения в 2022 году

Дата проведения: 14 января, пятница

Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно

Дата проведения: 14 января, пятница

Три ФСБУ, по которым вы обязаны работать: простыми словами

Дата проведения: 13 января, четверг

Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 13 января, четверг

Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 13 января, четверг

Статьи

— Как заполнить декларацию за 2021 год на УСН «доходы»?

Рассказываем подробно, как заполнить декларацию за 2021 год.

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Мы собрали для вас в таблицу сроки уплаты основных налогов и взносов в 2022 году.

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Порог численности работников для этого стал меньше.

— КБК на 2022 год по налогам и взносам. Что изменилось

С 1 января 2022 года в платежках указываются КБК по налогам, сборам и страховым взносам, утвержденые приказом Минфина от 08.06.2021 № 75н (с изменениями к нему).

— Карточка учета страховых взносов: зачем нужна и как составить

Пункт 4 статьи 431 НК РФ обязывает страхователей вести учет выплат и страховых взносов в отношении каждого физлица. Для учета страховых взносов используется специальная карточка. Для чего она нужна, как правильно составить и хранить данную карточку учета, расскажем далее.

— Как правильно отразить суточные сверх нормы в 6-НДФЛ?

Суточные сверх нормы в 6-НДФЛ включают в начисленные доходы только в сумме превышения их над лимитом. О том, как показывать сверхнормативные суточные в основных строках расчета, читайте в нашей статье.

🔒 Список самых распространенных кодов должностей для СЗВ-ТД

Подготовили для вас таблицу самых распространенных кодов должностей, чтобы упростить подготовку сведений СЗВ-ТД.

— Какую отчетность сдавать за 1 квартал 2022 года

Какие отчеты (декларации) должны сдать организации и ИП по итогам 1 квартала 2022 года? Данный материал представляет из себя таблицу со сроками сдачи основной отчетности за январь, февраль и март 2022 года для различных режимов налогообложения.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики не принимают годовой 6-НДФЛ: бухгалтеры в шоке

Отчетность без сбоев? Не, не слышали! У бухгалтеров пошли первые проблемы со сдачей годовой формы 6-НДФЛ.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/103534 от 20.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости НМА дешевле 100 тысяч рублей можно сразу списать в расходы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/18113@ от 23.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП может получить патент, даже если опоздал с подачей заявления

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