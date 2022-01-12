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«Утренний бухгалтер». У ИП пошли проблемы с получением патентов на 2022 год

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

У налоговиков опять что-то сломалось в программе и они не получили заявления о переходе на патент тех, кто подавал их перед Новым годом.

Впрочем, если вы опоздали с подачей такого заявления, патент все равно можно получить: некоторые нюансы пояснила сама ФНС.

Драматическая история о том, как 43 тысячи рублей могут обернуться для бухгалтера уголовным сроком.

Не забудьте в январе отчитаться по формам СЗВ-М, СЗВ-ТД и ДСВ-3 в Пенсионный фонд.

Осторожно, мошенники: рассказываем, что важно знать тем, кто решил всерьез заняться инвестициями.

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Дата проведения: 13 января, четверг

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Подробнее о документе мы писали в новости НМА дешевле 100 тысяч рублей можно сразу списать в расходы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/18113@ от 23.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП может получить патент, даже если опоздал с подачей заявления

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