«Утренний бухгалтер». У ИП пошли проблемы с получением патентов на 2022 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
У налоговиков опять что-то сломалось в программе и они не получили заявления о переходе на патент тех, кто подавал их перед Новым годом.
Впрочем, если вы опоздали с подачей такого заявления, патент все равно можно получить: некоторые нюансы пояснила сама ФНС.
Драматическая история о том, как 43 тысячи рублей могут обернуться для бухгалтера уголовным сроком.
Не забудьте в январе отчитаться по формам СЗВ-М, СЗВ-ТД и ДСВ-3 в Пенсионный фонд.
Осторожно, мошенники: рассказываем, что важно знать тем, кто решил всерьез заняться инвестициями.
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Новости
- ЭЦП от ФНС должна работать на КриптоПро версии 4.0. Если не работает — зовите спеца
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События
Кадровый ЭДО и трудовые отношения в 2022 году
Дата проведения: 14 января, пятница
Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно
Дата проведения: 14 января, пятница
Три ФСБУ, по которым вы обязаны работать: простыми словами
Дата проведения: 13 января, четверг
Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 13 января, четверг
Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 13 января, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/103534 от 20.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости НМА дешевле 100 тысяч рублей можно сразу списать в расходы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/18113@ от 23.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП может получить патент, даже если опоздал с подачей заявления
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