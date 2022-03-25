«Ночной бухгалтер». Что наобещали налоговики: льготы и новый порядок вычетов

Переписать Налоговый кодекс? Да запросто! На этот раз речь про меры антикризисной поддержки, которые предлагают налоговики. Собрали пятничный обзор.

Банкротить не будут

Налоговики остановили подачу в суды заявлений о банротстве предприятий. Начался процесс еще с 9 марта.

Блокировать тоже

Еще ФНС приостановила блокировку счетов компаний за неуплату налогов (есть нюансы). Документ можно посмотреть тут.

Освободят от НДФЛ

От НФЛЛ проценты по вкладам освободили на 2 года. А еще налог не надо будет платить с материальной выгоды — то есть, с экономии на процентах. Последнее, впрочем, касается в основном банковских работников.

Наши читатели уже спросили:

«Что тогда делать с переплатой НДФЛ по 2021 году?»

Ответ: если договор в 2021 был беспроцентным и НДФЛ удержали, то надо пересчитывать.

«Будем ждать писем Минфина. Должны они как-то разъяснить это — как пересчитывать и когда, пересдавать ли 6-НДФЛ. По идее, в 6-НДФЛ за 2021 год вообще не должно быть кода 2610», — пишут в комментариях.

Пени будут меньше

В два раза сократился размер пени: с 1/150 до 1/300 ставки рефинансирования. Законопроект уже одобрил Совфед, скоро примут.

Вычеты ускорят

Ускорят процесс получения вычетов по НДФЛ и возмещения НДС.

Сроки по НДФЛ обещают 15 дней, по НДС — 8 дней.

Но и тут есть нюанс:

«Нюанс заключается в том, что если мы видим существенные риски работы с неблагонадежными контрагентами, тогда эта вся операция будет занимать так же 2 месяца, как и раньше», — сказал Даниил Егоров.

Про налог на прибыль

Бизнес сможет перейти на уплату авансовых платежей исходя из фактического финансового результата (который у многих сейчас может резко снизиться). Для этого нужно подать уведомление в ФНС.

Бухгалтерские напоминалки

Не забудьте сдать декларацию по налогу на прибыль — дедлайн 28 марта.

И конечно, бухотчетность в ГИР БО: срок истекает 31 марта.

А еще самое время записаться на курс повышения квалификации, если вы давно хотели: лучшие преподаватели «Клерка» научат антикризисному управленческому учету.

Многие организации и предприниматели не до конца разобрались, как работать в новых условиях с партнерами за рубежом: как совершать сделки, как рассчитываться валютой, что делать с выручкой и т.д Ответить на актуальные «горячие» вопросы готов Ак Барс Банк. 30 марта в 11 часов пройдет бесплатный вебинар на тему «Как работать с зарубежными партнерами в 2022 г.». Что в программе: обязательная продажа валютной выручки;

ограничения по операциям нерезидентов;

проведение платежей с зарубежными контрагентами;

какие операции резидентов с нерезидентами запрещены;

как выплатить сотруднику командировочные при поездке за границу. Спикер: эксперт по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова Зарегистрироваться

Новость дня

Снизят штрафы по валютным операциям: законопроект предложило правительство, а значит, его скоро примут.

Снижение будет со 100% до 40%.

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