«Ночной бухгалтер». Что наобещали налоговики: льготы и новый порядок вычетов

Переписать Налоговый кодекс? Да запросто! На этот раз речь про меры антикризисной поддержки, которые предлагают налоговики. Собрали пятничный обзор.
Банкротить не будут
Налоговики остановили подачу в суды заявлений о банротстве предприятий. Начался процесс еще с 9 марта.
Блокировать тоже
Еще ФНС приостановила блокировку счетов компаний за неуплату налогов (есть нюансы). Документ можно посмотреть тут.
Освободят от НДФЛ
От НФЛЛ проценты по вкладам освободили на 2 года. А еще налог не надо будет платить с материальной выгоды — то есть, с экономии на процентах. Последнее, впрочем, касается в основном банковских работников.
Наши читатели уже спросили:
«Что тогда делать с переплатой НДФЛ по 2021 году?»
Ответ: если договор в 2021 был беспроцентным и НДФЛ удержали, то надо пересчитывать.
«Будем ждать писем Минфина. Должны они как-то разъяснить это — как пересчитывать и когда, пересдавать ли 6-НДФЛ. По идее, в 6-НДФЛ за 2021 год вообще не должно быть кода 2610», — пишут в комментариях.
Пени будут меньше
В два раза сократился размер пени: с 1/150 до 1/300 ставки рефинансирования. Законопроект уже одобрил Совфед, скоро примут.
Вычеты ускорят
Ускорят процесс получения вычетов по НДФЛ и возмещения НДС.
Сроки по НДФЛ обещают 15 дней, по НДС — 8 дней.
Но и тут есть нюанс:
«Нюанс заключается в том, что если мы видим существенные риски работы с неблагонадежными контрагентами, тогда эта вся операция будет занимать так же 2 месяца, как и раньше», — сказал Даниил Егоров.
Про налог на прибыль
Бизнес сможет перейти на уплату авансовых платежей исходя из фактического финансового результата (который у многих сейчас может резко снизиться). Для этого нужно подать уведомление в ФНС.
Бухгалтерские напоминалки
Не забудьте сдать декларацию по налогу на прибыль — дедлайн 28 марта.
И конечно, бухотчетность в ГИР БО: срок истекает 31 марта.
А еще самое время записаться на курс повышения квалификации, если вы давно хотели: лучшие преподаватели «Клерка» научат антикризисному управленческому учету.
Многие организации и предприниматели не до конца разобрались, как работать в новых условиях с партнерами за рубежом: как совершать сделки, как рассчитываться валютой, что делать с выручкой и т.д
Ответить на актуальные «горячие» вопросы готов Ак Барс Банк.
30 марта в 11 часов пройдет бесплатный вебинар на тему «Как работать с зарубежными партнерами в 2022 г.». Что в программе:
- обязательная продажа валютной выручки;
- ограничения по операциям нерезидентов;
- проведение платежей с зарубежными контрагентами;
- какие операции резидентов с нерезидентами запрещены;
- как выплатить сотруднику командировочные при поездке за границу.
Спикер: эксперт по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова
Новость дня
Снизят штрафы по валютным операциям: законопроект предложило правительство, а значит, его скоро примут.
Снижение будет со 100% до 40%.
Почитать на выходных
Истории про то:
- как на «Клерке» завели «Трибуну» и для чего;
- как сейчас использовать «МИР» за границей;
- какие термины надо знать в криптомире.
Мем недели
История о наболевшем:
Ваша продолжает креативить редакция
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.