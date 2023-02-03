Что вы могли пропустить на этой неделе. Новые разъяснения по взносам ИП, налоги 2023 в 1С, нейросети и бухгалтеры, больничные на детей и анонс вебинаров

Мы разбили наш обзор по категориям для удобства, но рекомендуем – читайте все подряд, ничего не пропускайте ;)
В конце вы найдете анонс вебинаров на следующую неделю.
Новости неделиВ топе новость про новые разъяснения ФНС в отношении фиксированных взносов. Ведомства не могут успокоиться и запутывают налогоплательщиков все больше. Новость уже собрала больше 7 тысяч просмотров и более сотни комментариев – выскажите и вы, что наболело. Многие это уже сделали:
Налоговики продолжают успокаивать бизнес и уверять , что к марту со всеми недочетами по сальдо на ЕНС они разберутся, а пока даже долги взыскивать не будут. Поверим?
Рубрика «Дождались!»
Вышел приказ Минфина с поправками в приказ 107н – новые правила заполнения платежек, наконец, официально утвердили. Правда в силу они вступят через 10 дней. Подождем...
Самые читаемые статьи неделиБольше 11,5 тысяч читателей задались вопросом как в 1С отражать начисление и уплату налогов в 2023 году? И нашли ответ в одноименной статье.
Правда, учитывая неразбериху с сальдо, автор статьи рекомендует подождать с переносом остатков. Клерки согласны:
А кто-то уже перешел к составлению отчетности и пытается разобраться, что делать с зарплатой декабря при заполнении 6-НДФЛ. Чтобы вы не мучились (хотя все равно придется), мы написали статью с примером.
И очень надеемся, что это автор комментария не нам писал (мы не виноваты, это все ФНС с Минфином!).
Под шумок все как-то забыли про отчетность в службу занятости. Видишь суслика? Нет. А он есть! © Освежите знания.
Погода нестабильна, вот в городе у главреда «Клерка» то слякоть, то снег, то гололед. Не погода, а русская рулетка. Поэтому неудивительно, что болеют не только взрослые, но и дети. Напоминаем, как оформляется, считается, выплачивается больничный лист на ребенка в 2023 году.
Лидеры блогов компанийАбсолютный победитель – блог компании «Моё дело» статья Как заполнить новый отчёт в ИФНС с персонифицированными сведениями о физлицах прочитали более 15,5 тысяч посетителей сайта.
В том же блоге вышел Налоговый календарь на февраль 2023 года.
А «Клерк» напомнил о том, что ювелирный бизнес в этом году не может применять УСН.
ТрибунаТрибуна – это блоги пользователей «Клерка». Любой может в них поделиться проблемами или успешным их решением, рассказать о своем экспертном опыте, дать совет коллегам, написать кейс о выигранном в суде деле.
А можно проявить себя с творческой стороны.
Вот Евгений Сивков, например, показал какими нейросеть видит налоги, ФНС, бухгалтера и налогового консультанта. На обложке видим нормальное состояние любого бухгалтера к концу этой недели.
Главред «Клерка» тоже ставила эксперимент с нейросетями. Прикольно вышло, надо повторить.
А еще у нас очень креативные блогеры) Посмотрите, какой пост вышел сегодня у Este – со стихами, как признается автор – это крик души.
А вот пользователь с ником Lora спрашивает у коллег – не стоило ли выбрать другую профессию и пойти делать реснички? Зарабатывают там судя по всему гораздо больше.
Недавно примкнувший к Трибуне Вадим Д. сразу завоевал популярность у читателей – меньше чем за месяц у него 459 подписчиков! Вадим пишет обзоры самых интересных новостей за день. Вот, к примеру, обзор за 2 февраля.
ВебинарыПереходим к десерту. Посмотрите какие крутые вебинары прошли на этой неделе. Пользователи Клерк.Премиум могут посмотреть их бесплатно (вебинары входят в подписку и все новые тоже в нее попадают без дополнительной платы).
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