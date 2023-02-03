Обзоры для бухгалтера

Что вы могли пропустить на этой неделе. Новые разъяснения по взносам ИП, налоги 2023 в 1С, нейросети и бухгалтеры, больничные на детей и анонс вебинаров

Ура! Пятница, хочется скорее расслабиться и забыть о работе до понедельника. Но сначала советуем глянуть наш дайджест – вдруг какая-то мега-крутая новость прошла мимо вас. А еще разбавляем подборку забавными, необычными и креативными постами, которые понравились читателям и редакции))

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Что вы могли пропустить на этой неделе. Новые разъяснения по взносам ИП, налоги 2023 в 1С, нейросети и бухгалтеры, больничные на детей и анонс вебинаров

Мы разбили наш обзор по категориям для удобства, но рекомендуем – читайте все подряд, ничего не пропускайте ;)

В конце вы найдете анонс вебинаров на следующую неделю.

Новости недели

В топе новость про новые разъяснения ФНС в отношении фиксированных взносов. Ведомства не могут успокоиться и запутывают налогоплательщиков все больше. Новость уже собрала больше 7 тысяч просмотров и более сотни комментариев – выскажите и вы, что наболело. Многие это уже сделали:

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Налоговики продолжают успокаивать бизнес и уверять , что к марту со всеми недочетами по сальдо на ЕНС они разберутся, а пока даже долги взыскивать не будут. Поверим?

Рубрика «Дождались!»

Вышел приказ Минфина с поправками в приказ 107н – новые правила заполнения платежек, наконец, официально утвердили. Правда в силу они вступят через 10 дней. Подождем...

Самые читаемые статьи недели

Больше 11,5 тысяч читателей задались вопросом как в 1С отражать начисление и уплату налогов в 2023 году? И нашли ответ в одноименной статье.

Правда, учитывая неразбериху с сальдо, автор статьи рекомендует подождать с переносом остатков. Клерки согласны:

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А кто-то уже перешел к составлению отчетности и пытается разобраться, что делать с зарплатой декабря при заполнении 6-НДФЛ. Чтобы вы не мучились (хотя все равно придется), мы написали статью с примером.

И очень надеемся, что это автор комментария не нам писал (мы не виноваты, это все ФНС с Минфином!).

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Под шумок все как-то забыли про отчетность в службу занятости. Видишь суслика? Нет. А он есть! © Освежите знания.

Погода нестабильна, вот в городе у главреда «Клерка» то слякоть, то снег, то гололед. Не погода, а русская рулетка. Поэтому неудивительно, что болеют не только взрослые, но и дети. Напоминаем, как оформляется, считается, выплачивается больничный лист на ребенка в 2023 году.

И небольшая отсылочка к новости № 1 – Мы разобрали как работает для ИП новый способ уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы. В статье найдете образец платежки.

Лидеры блогов компаний

Абсолютный победитель – блог компании «Моё дело» статья Как заполнить новый отчёт в ИФНС с персонифицированными сведениями о физлицах прочитали более 15,5 тысяч посетителей сайта.

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В том же блоге вышел Налоговый календарь на февраль 2023 года.

А «Клерк» напомнил о том, что ювелирный бизнес в этом году не может применять УСН.

Если вы бухгалтер в «ювелирке» – подпишитесь на Клерк.Премиум. В подписке очень нужные сейчас бухгалтерам на ОСНО безлимитные консультации экспертов и сотни вебинаров. А еще разборы – практические статьи для бухгалтеров. Вот, например, мы писали как поступить со «старым» входящим НДС и как не платить налог в 2023 году.

Трибуна

Трибуна – это блоги пользователей «Клерка». Любой может в них поделиться проблемами или успешным их решением, рассказать о своем экспертном опыте, дать совет коллегам, написать кейс о выигранном в суде деле.

А можно проявить себя с творческой стороны.

Вот Евгений Сивков, например, показал какими нейросеть видит налоги, ФНС, бухгалтера и налогового консультанта. На обложке видим нормальное состояние любого бухгалтера к концу этой недели.

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Главред «Клерка» тоже ставила эксперимент с нейросетями. Прикольно вышло, надо повторить.

А еще у нас очень креативные блогеры) Посмотрите, какой пост вышел сегодня у Este – со стихами, как признается автор – это крик души.

А вот пользователь с ником Lora спрашивает у коллег – не стоило ли выбрать другую профессию и пойти делать реснички? Зарабатывают там судя по всему гораздо больше.

Недавно примкнувший к Трибуне Вадим Д. сразу завоевал популярность у читателей – меньше чем за месяц у него 459 подписчиков! Вадим пишет обзоры самых интересных новостей за день. Вот, к примеру, обзор за 2 февраля.

Борис Мальцев – создатель «Клерка» похвастался в блоге 84 местом «Клерка» в edtech-рейтинге России. Если думаете, что 84 место звучит неубедительно, посмотрите на цифры – наш Центр обучения вырос в 2022 году почти на 83% по сравнению с 2021 годом! А 2022 год был непростым для всех.

Вебинары

Переходим к десерту. Посмотрите какие крутые вебинары прошли на этой неделе. Пользователи Клерк.Премиум могут посмотреть их бесплатно (вебинары входят в подписку и все новые тоже в нее попадают без дополнительной платы).

Не пропустите на следующей неделе бесплатные вебинары!

Присоединяйтесь к Сообществу профессиональных бухгалтеров! Оцените свой потенциал, проверьте уровень навыков. С каждым пройденным на «Клерке» курсом он будет прокачиваться.

НДФЛ

Оплата такси работникам ночной смены не облагается НДФЛ и взносами

В общем случае оплата расходов работников – это их доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ и страховыми взносами. Но если поездка на такси за счет работодателя связана с работой, то ни НДФЛ, ни взносов не будет.

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Учетная политика

Восемьсот миллионов рублей налоговых рисков из-за ошибок в учетной политике

На практикуме разобрали: 1) основные средства 2023: что изменить в учетной налоговой политике? 2) что такое амортизационная премия и как ее правильно применить? 3) что такое инвестиционный налоговый вычет и как его правильно применить? 4) резервы в налогообложении: как правильно сформировать?

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Авансов упрощенцев нет на ЕНС. А еще по УСН поменялась декларация

Минфин опять осчастливил бухгалтеров письмом: на этот раз говорит, что прошлогодние авансы по УСН в сальдо на ЕНС не учтены. Впрочем, у многих предпринимателей сальдо и вовсе по-прежнему не видно.

«Ночной бухгалтер». Авансов упрощенцев нет на ЕНС. А еще по УСН поменялась декларация

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