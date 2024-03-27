Важные изменения и проекты, на которые надо обратить внимание бухгалтеру. ✍«Ночной бухгалтер» № 1650

Сегодня в выпуске:
Что поменяется для бизнеса в ближайшее время. Обзор изменений и планов.
Наследникам ИП должны вернуть переплату по фиксированным взносам. А вот в НК никаких изменений насчет наследства нет.
Бухгалтеры спорят, как учитывать запчасти к авто — как ОС или материалы.
Подборка для бухгалтера и кадровика + лайфхак по Excel.
Как заработать 9 тысяч рублей за рекомендацию?
Каждый бухгалтер желает знать
Когда уже ему дадут спокойно работать?! Но нет, законодатели не спят и сыплют изменениями, как из рога изобилия. А еще есть нормативка, которая постепенно вступает в силу, законопроекты, за которыми стоит приглядывать.
Составили вам дайджест таких изменений.
Власти обещают не проводить масштабных проверок, не доставать бизнес, но это касается не всех видов проверок. Проблемы теневой занятости вот решают с помощью новых комиссий и предпринимателям уже кажется, что это приведет к прямо противоположному эффекту — бизнес уйдет в тень, как и сами самозанятые.
Изменится бухгалтерская отчетность. С 2025 года начнет действовать новый ФСБУ, а с ним появятся и обновленные формы баланса и его приложений.
Так как нам придется иметь дело с еще одной, новой формой российской валюты — цифровым рублем, то сейчас вносят изменения в нормативку. Например, обновят формы требований от налоговиков.
Через год операторы в странах ЕАЭС собираются выровнять условия роуминга для своих абонентов. Это позволит снизить тарифы и сделать связь в союзе доступнее.
С 1 июля ЦБ вводит рекомендованный стандарт по безопасности для банков — он касается финансовых операций, которые проводятся дистанционно и требуют идентификации и аутентификации. Это значит что контроль за переводами средств будет усилен.
О других важных изменениях можете почитать в этом обзоре и в нашем новом разборе по поправкам в НК.
О маркировке отдельно
Изменения в маркировке выделили в отдельный блок. И то, все мы здесь не рассмотрим (придется тогда посвятить этому выпусков 20-ть «Ночного бухгалтера»).
Минпромторг хочет начать маркировку нижнего белья и детской одежды с 1 марта 2025 года.
Маркировать хотят не только товары, но и услуги, и это связано с блогерами.
Через несколько дней — 1 апреля — расширится перечень товаров, которые нужно маркировать. Например, это спортивные костюмы, пальто, красная икра, пиво в кегах (а с 1 декабря пиво уже будут учитывать поштучно) и др.
Уже идет эксперимент по маркировке строительных материалов (например, цемента и бетона, не спрашивайте нас, как это выглядит), он начался 15 марта.
Промаркируют и совсем неожиданные вещи 🔞
По наследству должны вернуть переплату по взносам ИП
Фиксированные взносы, которые предприниматель оплатил авансом на ЕНС, смогут получить наследники. Налоговики не будут списывать их с единого счета. При этом Минфин ранее давал разъяснения по наследованию переплаты по налогам и объяснил, что НК и ГК, мол, разные кодексы, так что переплата уйдет в бюджет, а не родственникам.
В НК нормы по наследованию сальдо ЕНС нет.
Бухгалтеры спорят: запчасть — это ОС или нет?
Речь, конечно, не о таких расходных вещах, как сальники, ремни ГРМ, фильтры или прокладки, которые со временем изнашиваются и требуют замены. Они и стоят относительно дешево и срок службы имеют небольшой. А вот такие детали как двигатель — тут есть о чем подискутировать.
Причем, вопрос даже не в учете самой запчасти, а в том, что делать с авто. Будет ли считаться, что оно модернизировано и нужно провести пересчет его стоимости в учете и СПИ или нет? В комментариях к новости развернулось очень горячее обсуждение.
Подборка для бухгалтера и кадровика
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Статья — Как одновременно разместить на экране два листа одной книги Excel? (в конце статьи найдете ссылки на другие полезные лайфхаки по Excel).
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