Полтора землекопа: бухгалтеры считают среднесписочную численность для отчета. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1758

Сегодня в выпуске:
Уступать СФР в расчете численности сотрудников или нет?
Какие изменения вступают в силу с 1 сентября?
Проходит тест нового интерфеса личных кабинетов юрлиц. Чего ждать?
ИП—перевозчики на УСН могут не платить НДС в следующем году.
Выгодна ли УСН «доходы» для селлеров?
Новости Трибуны: правила публикаций изменились, мы взяли интервью у совладелицы «Шоколадницы» и узнали почему кофе в ней не подорожает.
Полезности бухгалтеру + мозгонапрягатель.
Поздравляем с 1 сентября всех бухгалтеров — узнайте, почему!
Нашла коса на камень: бухгалтеры считают ССЧ для РСВ
У ИП не было сотрудников, он нанял работника только в июне. При заполнении РСВ и расчете ССЧ вышло, что нужно указать значение 0, но СФР это не понравилось. В расчете есть начисления, а сотрудников вроде как нет. Бухгалтер спрашивает — как поступить? Подать корректировку и указать 1 или просто написать пояснения?
И, как всегда во времся таких споров, наши подписчики разделились на два лагеря:
А вы бы как поступили?
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Бизнес часто попадает в ситуации, где без помощи юриста просто не обойтись. Споры с дебиторами, оспаривание итогов тендера, иски от сотрудников и даже просто составление грамотных договоров с контрагентами могут серьезно ударить по карману бизнеса.
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Какие законы начнут действовать с 1 сентября?
Отметим только несколько ключевых изменений, весь список вы найдете здесь.
Новый порядок оплаты сверхурочной работы с 1 сентября
С 1 сентября 2024 года вступает в силу новая редакция ст. 152 ТК.
С 1 сентября ювелиры смогут применять налоговый спецрежим
Частные ювелиры смогут подать заявление на получение статуса художника-ювелира, работать легально и применять специальный налоговый режим.
С сентября 2024 ограничат применение плавающей ставки по кредитам
Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на сумму меньше установленного размера запрещено.
Для продавцов и агрегаторов с 1 сентября 2024 года введут новую обязанность
В описании товара должна стоять ссылка на запись в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах
Это новый экспериментально-правовой режим (ЭПР) для тестирования цифровых валют и распределенных реестров. ЦБ создаст для этого платформу.
С 1 сентября нужно работать с МЧД по новому порядку
Машиночитаемая доверенность нужна сотрудникам, которые будут подписывать документы от имени юрлица или ИП.
Новые ЛК на сайте ФНС
ФНС создаст новый интерфейс ЕНС в личном кабинете для юридических лиц. Тест нового кабинета проводят предприниматели, представители бизнес-сообщества и Корпорация МСП.
Что изменится:
будет детализирована информация по начислению пеней;
появится таблица обязательств, которая будет служить навигатором пользователя по ЕНС;
добавится возможность выгружать данные в различных форматах и сортировать их, выбрав нужные параметры фильтрации.
Перевозчики смогут не платить НДС на УСН, даже превысив лимит в 60 млн в 2024 году
Если деятельность ИП - это перевозка пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования, то даже при превшении в 2024 году предела в 60 млн рублей ИП получит освобождение от уплаты НДС. Такая льгота прописана в подп. 7 п. 2 ст. 149 НК.
Селлерам невыгодно применять УСН «доходы», но они делают это. Почему?
Как правило, причина в том, что селлер не может подтвердить расходы, в первую очередь на покупку товара. Поэтому выгоднее заплатить 6% от дохода. Но если бы продавец оформлял закуп по правилам, то платил бы налог с разницы, включал бы в расходы и другие затраты — комиссию маркетплейса, например.
При этом ряд товаров подпадают под прослеживаемость или маркировку и на них 100% должны быть правильно офомленные документы. Сейчас маркетплейсы строго следят за маркировкой, они могут наложить на продавца штраф, вернуть товар сообщить о нарушении в «Честный знак».
4 сентября на бесплатном вебинаре разберем:
Топ-5 самых дорогих ошибок на маркетплейсах.
Налоговая реформа-2025 для плательщиков УСН.
Проверки ФНС селлеров: предоставление пояснений, камеральные проверки деклараций.
Как будет работать селлер на УСН в 2025 году.
Что перестроить в работе уже сейчас.
Новое в Трибуне
Изменились правила публикаций в Трибуне (блоги пользователей «Клерка», которые можно вести бесплатно).
Мы запретили рекламу — любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны». Остается возможность поставить в посте ссылку на свой Telegram-канал, но только один раз за публикацию.
Мы больше не правим оформление, текст и обложки. Если обложка поста не подходит по размеру — она «плывет», то мы ее удаляем. Если вы хотите, чтобы у вашего поста была обложка — напишите шеф-редактору Трибуны.
Мы ставим ссылки на нашу справочную систему, если у вас есть упоминание кодексов или федеральных законов. Также мы можем исправить орфографическую или грамматическую ошибку.
Плохо оформленные тексты не выводим на главную. Посты залитые сплошным плотном, с большими пробелами, написанные со множеством ошибок, Caps Lock и т.д. останутся только в вашем блоге, не будут выводится на главную страницу и индексироваться поисковиками.
Подробнее об изменениях здесь.
А еще наш шеф-ред побеседовала с певицей, основателем бренда одежды «NADEN BRAND» и совладелицей «Кофемании» — Машей Журавлевой. Мы узнали, что кофе для «Кофемании» закупают напрямую у производителей в Эфиопии, Кении, Колумбии, Панаме, Боливии и других странах, а свой первый миллион Мария потратила на благотворительность.
Пятничные полезности бухгалтеру
RPA и Росфинмониторинг — как роботы могут помочь в проверке данных на РФМ и зачем это нужно.
Кредиторская задолженность: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете — практическая инструкция с проводками и примерами.
Мозгонапрягатель — уверены, это задание вы выполните с легкостью, всего то нужно найти на картинке 15 предметов на букву «В».
С 1 сентября всех бухгалтеров!
Нет, мы ничего не перепутали, ведь 1 сентября начнется обучение на всех потоках всех программ «Клерка».
Вы можете присоеднитись к нашим студентам уже сейчас — мы выбрали обновленные курсы повышения квалификации и профпереподготовки для нашей акции со скидками до 83%.
Теперь в программах всех важных курсов есть отдельный блок по всем изменениям налоговой реформы-2025, которые касаются нужной вам темы. Это шанс не только освоить новые ниши и получить дополнительные знания, но и начать подготовку к изменениям налоговой системы в 2025 году.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1758 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша пятничнонастроенная и вам то же желает редакция
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