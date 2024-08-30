Полтора землекопа: бухгалтеры считают среднесписочную численность для отчета. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1758

О или 1? Таким вопросом задаются бухгалтеры, заполняя отчет РСВ. Ведь одно дело посчитать среднесписочную численность, другое доказать СФР, что расчет правильный. Или вообще с ним не спорить? Обсудим также, какие изменения вступают в силу с завтрашнего дня и, как обычно, немного расслабимся в пятницу ;)

Сегодня в выпуске:

Уступать СФР в расчете численности сотрудников или нет?

Какие изменения вступают в силу с 1 сентября?

Проходит тест нового интерфеса личных кабинетов юрлиц. Чего ждать?

ИП—перевозчики на УСН могут не платить НДС в следующем году.

Выгодна ли УСН «доходы» для селлеров?

Новости Трибуны: правила публикаций изменились, мы взяли интервью у совладелицы «Шоколадницы» и узнали почему кофе в ней не подорожает.

Полезности бухгалтеру + мозгонапрягатель.

Поздравляем с 1 сентября всех бухгалтеров — узнайте, почему!

Нашла коса на камень: бухгалтеры считают ССЧ для РСВ

У ИП не было сотрудников, он нанял работника только в июне. При заполнении РСВ и расчете ССЧ вышло, что нужно указать значение 0, но СФР это не понравилось. В расчете есть начисления, а сотрудников вроде как нет. Бухгалтер спрашивает — как поступить? Подать корректировку и указать 1 или просто написать пояснения?

И, как всегда во времся таких споров, наши подписчики разделились на два лагеря:

Одни за то, чтобы округлить до единицы и откорректировать отчет.

И есть те, кто считает, что все в соответствии с нормативкой, поэтому ничего пересдавать не надо.

А вы бы как поступили?

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Какие законы начнут действовать с 1 сентября?

Отметим только несколько ключевых изменений, весь список вы найдете здесь.

Новый порядок оплаты сверхурочной работы с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года вступает в силу новая редакция ст. 152 ТК.

С 1 сентября ювелиры смогут применять налоговый спецрежим

Частные ювелиры смогут подать заявление на получение статуса художника-ювелира, работать легально и применять специальный налоговый режим.

С сентября 2024 ограничат применение плавающей ставки по кредитам

Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на сумму меньше установленного размера запрещено.

Для продавцов и агрегаторов с 1 сентября 2024 года введут новую обязанность

В описании товара должна стоять ссылка на запись в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах

Это новый экспериментально-правовой режим (ЭПР) для тестирования цифровых валют и распределенных реестров. ЦБ создаст для этого платформу.



С 1 сентября нужно работать с МЧД по новому порядку

Машиночитаемая доверенность нужна сотрудникам, которые будут подписывать документы от имени юрлица или ИП.

Новые ЛК на сайте ФНС

ФНС создаст новый интерфейс ЕНС в личном кабинете для юридических лиц. Тест нового кабинета проводят предприниматели, представители бизнес-сообщества и Корпорация МСП.

Что изменится:

будет детализирована информация по начислению пеней;

появится таблица обязательств, которая будет служить навигатором пользователя по ЕНС;

добавится возможность выгружать данные в различных форматах и сортировать их, выбрав нужные параметры фильтрации.

Перевозчики смогут не платить НДС на УСН, даже превысив лимит в 60 млн в 2024 году

Если деятельность ИП - это перевозка пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования, то даже при превшении в 2024 году предела в 60 млн рублей ИП получит освобождение от уплаты НДС. Такая льгота прописана в подп. 7 п. 2 ст. 149 НК.

Селлерам невыгодно применять УСН «доходы», но они делают это. Почему?

Как правило, причина в том, что селлер не может подтвердить расходы, в первую очередь на покупку товара. Поэтому выгоднее заплатить 6% от дохода. Но если бы продавец оформлял закуп по правилам, то платил бы налог с разницы, включал бы в расходы и другие затраты — комиссию маркетплейса, например.

При этом ряд товаров подпадают под прослеживаемость или маркировку и на них 100% должны быть правильно офомленные документы. Сейчас маркетплейсы строго следят за маркировкой, они могут наложить на продавца штраф, вернуть товар сообщить о нарушении в «Честный знак».

4 сентября на бесплатном вебинаре разберем:

Топ-5 самых дорогих ошибок на маркетплейсах.

Налоговая реформа-2025 для плательщиков УСН.

Проверки ФНС селлеров: предоставление пояснений, камеральные проверки деклараций.

Как будет работать селлер на УСН в 2025 году.

Что перестроить в работе уже сейчас.

Новое в Трибуне

Изменились правила публикаций в Трибуне (блоги пользователей «Клерка», которые можно вести бесплатно).

Мы запретили рекламу — любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны». Остается возможность поставить в посте ссылку на свой Telegram-канал, но только один раз за публикацию.

Мы больше не правим оформление, текст и обложки. Если обложка поста не подходит по размеру — она «плывет», то мы ее удаляем. Если вы хотите, чтобы у вашего поста была обложка — напишите шеф-редактору Трибуны.

Мы ставим ссылки на нашу справочную систему, если у вас есть упоминание кодексов или федеральных законов. Также мы можем исправить орфографическую или грамматическую ошибку.

Плохо оформленные тексты не выводим на главную. Посты залитые сплошным плотном, с большими пробелами, написанные со множеством ошибок, Caps Lock и т.д. останутся только в вашем блоге, не будут выводится на главную страницу и индексироваться поисковиками.

Подробнее об изменениях здесь.

А еще наш шеф-ред побеседовала с певицей, основателем бренда одежды «NADEN BRAND» и совладелицей «Кофемании» — Машей Журавлевой. Мы узнали, что кофе для «Кофемании» закупают напрямую у производителей в Эфиопии, Кении, Колумбии, Панаме, Боливии и других странах, а свой первый миллион Мария потратила на благотворительность.

Пятничные полезности бухгалтеру

RPA и Росфинмониторинг — как роботы могут помочь в проверке данных на РФМ и зачем это нужно.

Кредиторская задолженность: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете — практическая инструкция с проводками и примерами.

Мозгонапрягатель — уверены, это задание вы выполните с легкостью, всего то нужно найти на картинке 15 предметов на букву «В».

С 1 сентября всех бухгалтеров!

Нет, мы ничего не перепутали, ведь 1 сентября начнется обучение на всех потоках всех программ «Клерка».

Вы можете присоеднитись к нашим студентам уже сейчас — мы выбрали обновленные курсы повышения квалификации и профпереподготовки для нашей акции со скидками до 83%.

Теперь в программах всех важных курсов есть отдельный блок по всем изменениям налоговой реформы-2025, которые касаются нужной вам темы. Это шанс не только освоить новые ниши и получить дополнительные знания, но и начать подготовку к изменениям налоговой системы в 2025 году.

Каталог курсов

Мем дня

Бухгалтеры рассчитывают среднесписочную численность.

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Ваша пятничнонастроенная и вам то же желает редакция