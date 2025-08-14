Поправят НК: положительное сальдо ЕНС станет частью наследства. 📃«Ночной бухгалтер» № 1994

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.
Наследники смогут получить переплату по ЕНС ИП.
47% россиян нуждаются в допзаработке и ищут подработку.
Заблокированы звонки в мессенджерах: что дальше и где искать альтернативу.
ФНС разработала порядок проведения оценки бизнеса с 1 января 2026 года.
Если вы заплатили с расчетного счета за своего контрагента, банк может запросить данные о выгодоприобретателе.
Наследование сальдо ЕНС
Возврат сальдо ЕНС станет доступен наследникам ИП. Соответствующий проект с поправкой в статью 79 НК опубликован на федеральном портале.
Механизм выглядит достаточно просто: нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство и с ним можно будет обратиться в ФНС с заявлением о возврате положительного сальдо.
ФНС будет сообщать по запросу нотариусам о положительном остатке на ЕНС умерших граждан. Эксперт, давший комментарий «Клерку», настроен не так оптимистично — скорее всего с наследованием сальдо возникнут проблемы, ФНС и сейчас неохотно возвращает его даже самим налогоплательщикам.
Почти половина россиян нуждаются в подработке
Минцифры: доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах восстановят, когда будут выполнены требования российского законодательства
Минцифры заблокировало доступ к звонкам в WhatsApp1* и Telegram (*принадлежит Meta1, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Возобновятся услуги только после того, как будут выполнены требований по соблюдению российского законодательства. Кроме того, ведомство заботиться, чтобы мошенники меньше использовали звонки в мессенджера для совершения преступлений.
Крупные компании (Х5 Group, сервис доставки еды Hatimaki, крупные банки) уже стали переводить общение сотрудников из сторонних мессенджеров на корпоративные платформы.
Тем временем на «Клерке» уже делятся идеями, чем заменить звонки в иностранных месенджерах.
А вот мобильные операторы не в накладе — на 25% после блокировки у них вырос трафик.
ФНС разработала методику анализа сведений о деятельности организаций и ИП
Налоговики опубликовали проект приказа по утверждению методики, порядка, форм и форматов запроса о проведении анализа и предоставления его результатов.
Анализ будет двухэтапным. На первом этапе проверят, соответствует ли лицо определенным критериям и о недостатках (например проверяемому. Например, , при наличии записей о недостоверности сведений) сообщать проверяемому.
Затем проверят соответствие лица еще одним критериям и выставят баллы.
Оценку будут проводить по запросу налогоплательщика, результаты предоставят в виде выписки, их можно будет оспорить.
При оплате за третье лицо банк заинтересуется выгодоприобретателями
В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер делиться ситуацией с ИП — предприниматель оплатил программу со своего счета за ООО. Банк прислал запрос — предоставить сведения о сделке и выгодоприобретателях согласно закону 115-ФЗ.
У ИП доля в юрлице — 10% и ранее вопросов при подобных оплатах не возникало.
Читайте, что посоветовали нашему подписчику коллеги.
