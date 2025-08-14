Поправят НК: положительное сальдо ЕНС станет частью наследства. 📃«Ночной бухгалтер» № 1994

Наследование сальдо ЕНС

Возврат сальдо ЕНС станет доступен наследникам ИП. Соответствующий проект с поправкой в статью 79 НК опубликован на федеральном портале.

Механизм выглядит достаточно просто: нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство и с ним можно будет обратиться в ФНС с заявлением о возврате положительного сальдо.

ФНС будет сообщать по запросу нотариусам о положительном остатке на ЕНС умерших граждан. Эксперт, давший комментарий «Клерку», настроен не так оптимистично — скорее всего с наследованием сальдо возникнут проблемы, ФНС и сейчас неохотно возвращает его даже самим налогоплательщикам.