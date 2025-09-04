Как ИП на УСН выбрать 20% ставку НДС

При превышении лимита в 60 млн руб. с начала года, ИП и компании на УСН становятся плательщиками НДС. Они могут выбрать специальные (5 и 7%) или общеустановленные (10 и 20%) ставки. Рассказываем, как выбрать 20% ставку и нужно ли уведомлять ФНС о своем выборе.

Для использования 20% ставки НДС нужно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения, начислять налог по этой ставке при отгрузке. Например, если ИП превышает лимит в 60 млн руб. в сентябре, то применять НДС по ставке 20% нужно с 1 октября. При получении авансов необходимо использовать ставку 20/120.

При этом не нужно направлять уведомление о выбранной ставке налога в ФНС. Инспекция увидит ставку, когда ИП подаст декларацию по НДС по итогам квартала начисления налога.

Если ИП выберет ставку 20% (или 10%), то он сможет использовать вычеты НДС (предъявленного поставщиками), если будет использовать приобретения для деятельности, облагаемой НДС. Объект налогообложения на УСН — «Доходы» или «Доходы минус расходы» при этом не имеет значения.

Для вычетов НДС не требуется учитывать в расходах по УСН приобретенные товары, работы и услуги. Но приобретения должны быть предназначены для деятельности, облагаемой НДС и не освобожденной от налога. Кроме того, для вычетов нужны счет-фактуры от поставщика;

Стоит учитывать, что при выборе общеустановленных ставок НДС, налогоплательщик может перейти на применение специальной ставки с начала очередного налогового периода — квартала.

