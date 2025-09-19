Банк требует КУДиР по 115-ФЗ у ИП: что хотят найти? 🙊 «Ночной бухгалтер» № 2020

Зачем банк запросил КУДиР по 115-ФЗ

Бухгалтер заволновался и задал вопрос в телеграм-канале: ИП (УСН Доходы) недавно зарегистрировался и успел проработать всего несколько месяцев, а тут банк прислал запрос представить КУДиР в рамках проверки по 115-ФЗ. В чем подозревают ИП, будут ли проблемы, как предоставить книгу, если она ведется в 1С?

Все не так страшно. Банк может запросить книгу учета. чтобы убедиться, что ИП добросовестно ведет дела. Кроме того, в процессе обсуждения оказалось, что у ИП есть счета и в других банках. Возможно, этот банк хочет проверить полноту отражения выручки, соответствие поступлений деятельности, заявленной в ЕГРИП и т.д.

Кроме того, не всегда в банках сидят специалисты в службе безопасности, хорошо знакомые с учетом. Возможно они хотят убедиться, то ИП ведет обычные хозяйственные расходы — платит аренду, выдает зарплату, платит налоги и т.п. с других счетов, не учитывая, что у ИП на УСН 6% расходов в КУДИР нет.

Поэтому КУДиР можно без опасений предоставить в банк. Сделать это можно по-разному, какому-то банку достаточно отправить электронный (в Excel) вариант книги, для какого-то придется распечатать, подписать, прошить и сделать копию. Обычно это можно решить просто позвонив в банк или отправив ответное уточняющее письмо.

Бояться ИП, которых работает честно, нечего.