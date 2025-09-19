ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
Банк требует КУДиР по 115-ФЗ у ИП: что хотят найти? 🙊 «Ночной бухгалтер» № 2020

Предприниматель работает недавно и вдруг банк, основываясь на 115-ФЗ, требует предоставить КУДиР. В каком виде передать книгу и что именно хочет банк в ней увидеть?

Сегодня в выпуске:

  • Для чего банку КУДиР ИП.

  • Уголовка за серые зарплаты.

  • Работник поменял место регистрации, а на воинский учет не встал: действия работодателя.

  • С 2026 года в налоговых уведомлениях будет начисленный налог, а положительное сальдо ЕНС — нет.

  • ВНП — крайняя мера.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Зачем банк запросил КУДиР по 115-ФЗ

Бухгалтер заволновался и задал вопрос в телеграм-канале: ИП (УСН Доходы) недавно зарегистрировался и успел проработать всего несколько месяцев, а тут банк прислал запрос представить КУДиР в рамках проверки по 115-ФЗ. В чем подозревают ИП, будут ли проблемы, как предоставить книгу, если она ведется в 1С?

Все не так страшно. Банк может запросить книгу учета. чтобы убедиться, что ИП добросовестно ведет дела. Кроме того, в процессе обсуждения оказалось, что у ИП есть счета и в других банках. Возможно, этот банк хочет проверить полноту отражения выручки, соответствие поступлений деятельности, заявленной в ЕГРИП и т.д.

Кроме того, не всегда в банках сидят специалисты в службе безопасности, хорошо знакомые с учетом. Возможно они хотят убедиться, то ИП ведет обычные хозяйственные расходы — платит аренду, выдает зарплату, платит налоги и т.п. с других счетов, не учитывая, что у ИП на УСН 6% расходов в КУДИР нет.

Поэтому КУДиР можно без опасений предоставить в банк. Сделать это можно по-разному, какому-то банку достаточно отправить электронный (в Excel) вариант книги, для какого-то придется распечатать, подписать, прошить и сделать копию. Обычно это можно решить просто позвонив в банк или отправив ответное уточняющее письмо.

Бояться ИП, которых работает честно, нечего.

Уголовное наказание предлагают ввести за выплату серых зарплат

С инициативой ввести уголовную ответственность за зарплаты «в конвертах» выступил глава Кировской области Александр Соколов. Он дал поручение подготовить соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.

По мнению чиновника серые зарплаты — это фактически воровство из кармана бюджетников (врачей. учителей и .д.). Также он предложил бороться и с другими махинациями в налогах.

Что делать, если работник сам не встал на воинский учет по новому месту регистрации

При смене места жительства сотрудник должен обратиться в военкомат и встать на учет. Если он этого не сделал, то работодатель должен уведомить об этом военкомат. При этом в законе нет конкретных рекомендаций, как именно это сделать.

Чтобы обезопасить себя от возможных проблем и штрафов по воинскому учету, работодатель может под подпись сообщить работнику об обязанности постановки на учет, направить сведения о приеме и сведения об изменении места жительства работника в военкоматы по текущему месту регистрации сотрудника и по месту учета компании.

Физлица с 2026 года перестанут видеть в уведомлениях по налогам положительное сальдо ЕНС

С 1 января 2026 года согласно 287-ФЗ от 31.07.2025 изменится порядок расчета сумм налогов для физлиц.

Вместо уведомлений, в которых сумма налога уже уменьшена на положительное сальдо ЕНС физлица будут получать уведомления с полной суммой налога. Сведений о сальдо в уведомлении не будет.

Чтобы узнать точную сумму к уплате, придется заходить в личный кабинет налогоплательщика или обращаться в ФНС.

ФНС склоняют налогоплательщиков к уплате минимально трудозатратными способами. ВНП уже не в моде

90% информации о нарушениях налоговики получают еще до начала проверки. Задача ФНС — провести предварительный анализ, предъявить налогоплательщику риски и предложить уточниться добровольно. И только если уговоры не помогли прибегать к выездным проверкам.

Чаще всего бизнес допускает следующие нарушения:

  • злоупотребляет взаимоотношениями с «сомнительными контрагентами»;

  • использует в расчетах «фирм-однодневок»;

  • выводит денежных средств (в том числе бюджетных) из легального оборота.

