Банк требует КУДиР по 115-ФЗ у ИП: что хотят найти? 🙊 «Ночной бухгалтер» № 2020

Сегодня в выпуске:
Для чего банку КУДиР ИП.
Уголовка за серые зарплаты.
Работник поменял место регистрации, а на воинский учет не встал: действия работодателя.
С 2026 года в налоговых уведомлениях будет начисленный налог, а положительное сальдо ЕНС — нет.
ВНП — крайняя мера.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Зачем банк запросил КУДиР по 115-ФЗ
Бухгалтер заволновался и задал вопрос в телеграм-канале: ИП (УСН Доходы) недавно зарегистрировался и успел проработать всего несколько месяцев, а тут банк прислал запрос представить КУДиР в рамках проверки по 115-ФЗ. В чем подозревают ИП, будут ли проблемы, как предоставить книгу, если она ведется в 1С?
Все не так страшно. Банк может запросить книгу учета. чтобы убедиться, что ИП добросовестно ведет дела. Кроме того, в процессе обсуждения оказалось, что у ИП есть счета и в других банках. Возможно, этот банк хочет проверить полноту отражения выручки, соответствие поступлений деятельности, заявленной в ЕГРИП и т.д.
Кроме того, не всегда в банках сидят специалисты в службе безопасности, хорошо знакомые с учетом. Возможно они хотят убедиться, то ИП ведет обычные хозяйственные расходы — платит аренду, выдает зарплату, платит налоги и т.п. с других счетов, не учитывая, что у ИП на УСН 6% расходов в КУДИР нет.
Поэтому КУДиР можно без опасений предоставить в банк. Сделать это можно по-разному, какому-то банку достаточно отправить электронный (в Excel) вариант книги, для какого-то придется распечатать, подписать, прошить и сделать копию. Обычно это можно решить просто позвонив в банк или отправив ответное уточняющее письмо.
Бояться ИП, которых работает честно, нечего.
⚡ Конференция БУХ.СОВЕТ 2026 — место силы для бухгалтеров
Бухгалтеры, встречайте 2026 год в полной боевой готовности! Приходите на IX всероссийскую бухгалтерскую конференцию БУХ.СОВЕТ 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве.
Лучшие спикеры страны и горящие темы, в том числе:
Налоговая реформа-2026: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.
Защита персональных данных-2026.
Топ претензий ФНС по налогам и зарплате и др.
Вас ждут: 🎁подарки от «Клерка» и спонсоров, 🥂предновогодний фуршет, именной бумажный сертификат на 16 часов обучения, красивые фото и живое общение со спикерами и коллегами.
Спешите забронировать билеты по лучшей цене!
Уголовное наказание предлагают ввести за выплату серых зарплат
С инициативой ввести уголовную ответственность за зарплаты «в конвертах» выступил глава Кировской области Александр Соколов. Он дал поручение подготовить соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.
По мнению чиновника серые зарплаты — это фактически воровство из кармана бюджетников (врачей. учителей и .д.). Также он предложил бороться и с другими махинациями в налогах.
Что делать, если работник сам не встал на воинский учет по новому месту регистрации
При смене места жительства сотрудник должен обратиться в военкомат и встать на учет. Если он этого не сделал, то работодатель должен уведомить об этом военкомат. При этом в законе нет конкретных рекомендаций, как именно это сделать.
Чтобы обезопасить себя от возможных проблем и штрафов по воинскому учету, работодатель может под подпись сообщить работнику об обязанности постановки на учет, направить сведения о приеме и сведения об изменении места жительства работника в военкоматы по текущему месту регистрации сотрудника и по месту учета компании.
Физлица с 2026 года перестанут видеть в уведомлениях по налогам положительное сальдо ЕНС
С 1 января 2026 года согласно 287-ФЗ от 31.07.2025 изменится порядок расчета сумм налогов для физлиц.
Вместо уведомлений, в которых сумма налога уже уменьшена на положительное сальдо ЕНС физлица будут получать уведомления с полной суммой налога. Сведений о сальдо в уведомлении не будет.
Чтобы узнать точную сумму к уплате, придется заходить в личный кабинет налогоплательщика или обращаться в ФНС.
ФНС склоняют налогоплательщиков к уплате минимально трудозатратными способами. ВНП уже не в моде
90% информации о нарушениях налоговики получают еще до начала проверки. Задача ФНС — провести предварительный анализ, предъявить налогоплательщику риски и предложить уточниться добровольно. И только если уговоры не помогли прибегать к выездным проверкам.
Чаще всего бизнес допускает следующие нарушения:
злоупотребляет взаимоотношениями с «сомнительными контрагентами»;
использует в расчетах «фирм-однодневок»;
выводит денежных средств (в том числе бюджетных) из легального оборота.
Главред рекомендует
Обновления на Клерке: работа над стабильностью и новые возможности — пост от нашего тестировщика))
Личный кабинет военнослужащего: регистрация, функции и как пользоваться — создали статью с понятной инструкцией и скринами самого кабинета.
Когда можно вернуть деньги за туристическую путевку и как это сделать — мини-курс
Как бухгалтеру начать продвигать себя без бюджета — полезный пост от нашего подписчика)
Отчетность по сотрудникам за 9 месяцев 2025 года: новые проблемы в расчете зарплаты и регулировании трудовых отношений
Уведомления по ЕНП, компенсации сотрудникам и что меняется осенью для бухгалтера —новые материалы в Клерк.Плюс
ФНС будет делиться важной информацией о юрлицах и ИП со всеми желающими
Пятничный бонус: мозгонапрягатель с задачкой найти длину ленты.
Мем дня
Ваша помогает ИП не бояться работать редакция
Начать дискуссию