За директора на 0,5 ставки взносы будут с целого МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2030

Зарплата директора фирмы для целей взносов будет не меньше МРОТ.
Вышло новое контрольное соотношение для декларации по НДС на УСН.
Люди голосуют против повышения утильсбора для физлиц.
Вводят НДС за иностранные заказы физлиц через маркетплейсы.
Прогул сдвигает окончание рабочего года для целей отпуска.
Взносы за ЕИО
Директор как единоличный исполнительный орган коммерческой организации может работать по трудовому договору на 0,1 ставки за 0,1 МРОТ. Но взносы за него все равно надо будет начислять с целого МРОТ.
Начислить взносы с неполного МРОТ можно будет только в случае, когда директор осуществляет полномочия ЕИО неполный месяц. Это, например, месяц регистрации компании.
Что будет, если трудовой договор есть, директор значится в ЕГРЮЛ как ЕИО, но оформлен отпуск без сохранения зарплаты, из текста законопроекта непонятно.
Будем ждать второе чтение законопроекта и разъяснения Минфина.
НДС-коды для ставки 5%
ФНС выпустила новое контрольное соотношение для декларации по НДС, в которой отражен налог по ставкам 5% и 7% (в книге продаж, разделе 9).
В такой декларации в книге покупок (разделе 8) могут быть операции только с кодами: 16, 17, 18, 22, 26, 43. Или с кодом 01 для корректировочных счетов-фактур.
20 тыс. руб. за ввоз авто
100 тысяч россиян проголосовали против законопроекта о повышении утилизационного сбора при ввозе автомобилей для частных лиц. Коммерческий тариф хотят распространить и на физлиц.
За легковые авто придется платить 20 тыс. рублей, за грузовые – 150 тыс.
НДС за покупки на маркетплейсах
При ввозе товаров, которые купили физлица через электронные торговые площадки, будет НДС. Платить его будут иностранные продавцы через налоговых агентов, которыми будут маркетплейсы.
Ставки НДС такие:
5% — в 2027 году;
10% — в 2028 году;
15% — в 2029 году;
20% — с 2030 года.
Прогул влияет на отпуск
Время прогула не входит в стаж, дающий право на отпуск.
Таким образом, если работник прогулял 1 день, то на 1 день сдвигается его рабочий год. Такое разъяснение дает Роструд.
