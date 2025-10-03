За директора на 0,5 ставки взносы будут с целого МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2030

Взносы за ЕИО

Директор как единоличный исполнительный орган коммерческой организации может работать по трудовому договору на 0,1 ставки за 0,1 МРОТ. Но взносы за него все равно надо будет начислять с целого МРОТ.

Начислить взносы с неполного МРОТ можно будет только в случае, когда директор осуществляет полномочия ЕИО неполный месяц. Это, например, месяц регистрации компании.

Что будет, если трудовой договор есть, директор значится в ЕГРЮЛ как ЕИО, но оформлен отпуск без сохранения зарплаты, из текста законопроекта непонятно.

Будем ждать второе чтение законопроекта и разъяснения Минфина.