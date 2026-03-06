Фермерские хозяйства не должны платить взносы с МРОТ за своего руководителя. 🌻«Ночной бухгалтер» № 2130

Взносы с МРОТ

КФХ может быть создано по типу ИП, а может в форме юрлица. В первом случае за главу КФХ точно не надо платить взносы с МРОТ, а вот надо ли платить за главу КФХ-юрлица, ФНС не знала и сообщала, что ждет разъяснений Минфина на этот счет.

Теперь позиция согласована. ФНС сообщает, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если это КФХ создано в форме юрлица.

Логично — ведь за главу КФХ (даже если это физлицо) платят фиксированные взносы, и двойные взносы за одного и того же фермера — это было бы несправедливо.