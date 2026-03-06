Фермерские хозяйства не должны платить взносы с МРОТ за своего руководителя. 🌻«Ночной бухгалтер» № 2130

Сегодня в выпуске:
Глава КФХ в форме юрлица платит за себя фиксированные взносы, а не с МРОТ.
В России хотя ввести МРОЧ — почасовую минималку.
Реклама в Telegram считается незаконной.
Как считать НДС по длящимся договорам, пояснила ФНС.
Для женщин предложили ввести короткий день по пятницам.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Взносы с МРОТ
КФХ может быть создано по типу ИП, а может в форме юрлица. В первом случае за главу КФХ точно не надо платить взносы с МРОТ, а вот надо ли платить за главу КФХ-юрлица, ФНС не знала и сообщала, что ждет разъяснений Минфина на этот счет.
Теперь позиция согласована. ФНС сообщает, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если это КФХ создано в форме юрлица.
Логично — ведь за главу КФХ (даже если это физлицо) платят фиксированные взносы, и двойные взносы за одного и того же фермера — это было бы несправедливо.
МРОТ и МРОЧ
В России есть минимальный размер оплаты труда за месяц, но нет почасовой минималки. Многие работают неполный день и для них должен быть свой минимум.
Депутат предложил ввести МРОЧ — минимальный почасовой размер оплаты труда. Он должен быть примерно 3 доллара (в пересчете на рубли).
Реклама в Telegram
По мнению ФАС размещение рекламы в Телеграм является нарушением рекламного законодательства, потом что доступ к этому ресурсу ограничен. Роскомнадзор мнение ФАС поддерживает.
Ответственность за данное нарушение несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
Как считать НДС по длящимся договорам
УФНС по новым регионам разобрало ситуацию, когда аванс получен в 2025-м, а отгрузка проходит в 2026 году.
Например: компания на УСН с 2026 года платит НДС по ставке 5%, стоимость товаров (800 руб.) оплатили в 2025 году.
Если условия договора не менялись, то стоимость считается сформированной с учетом НДС. Налог рассчитывается как произведение цены на расчетную ставку – 5/105. Выставляется счет-фактура на 800 руб., в т. ч. НДС — 38,1 руб. (800 х 5/105).
Если стороны договорились об увеличении цены с доплатой продавцу, то НДС рассчитывают как произведение исходной цены на ставку 5%. Выставляется счет-фактура на 840 руб., в т. ч. НДС — 40,0 руб. (800 х 5%).
Женский рабочий день
В Госдуме предложили на 2 часа сократить рабочий день без сокращения зарплаты для женщин по пятницам. Соблюдать такую норму обяжут бюджетные организации и рекомендуют для коммерческих фирм.
Если введут такую норму, женщины будут больше отдыхать и проводить время с семьей.
Еще одно предложение для работающих женщин — запретить увольнение по инициативе работодателя в течение года после выхода из декрета.
Мем дня
Ваша не против работать по пятницам меньше, а получать больше женская половина редакция
