Фермерские хозяйства не должны платить взносы с МРОТ за своего руководителя. 🌻«Ночной бухгалтер» № 2130

Минфин и ФНС посовещались и пришли к выводу, что взносы за директора с МРОТ не надо платить за главу КФХ независимо от того, в какой форме организовано это КФХ.

Сегодня в выпуске:

  • Глава КФХ в форме юрлица платит за себя фиксированные взносы, а не с МРОТ.

  • В России хотя ввести МРОЧ — почасовую минималку.

  • Реклама в Telegram считается незаконной.

  • Как считать НДС по длящимся договорам, пояснила ФНС.

  • Для женщин предложили ввести короткий день по пятницам.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Взносы с МРОТ

КФХ может быть создано по типу ИП, а может в форме юрлица. В первом случае за главу КФХ точно не надо платить взносы с МРОТ, а вот надо ли платить за главу КФХ-юрлица, ФНС не знала и сообщала, что ждет разъяснений Минфина на этот счет.

Теперь позиция согласована. ФНС сообщает, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если это КФХ создано в форме юрлица.

Логично — ведь за главу КФХ (даже если это физлицо) платят фиксированные взносы, и двойные взносы за одного и того же фермера — это было бы несправедливо.

МРОТ и МРОЧ

В России есть минимальный размер оплаты труда за месяц, но нет почасовой минималки. Многие работают неполный день и для них должен быть свой минимум.

Депутат предложил ввести МРОЧ — минимальный почасовой размер оплаты труда. Он должен быть примерно 3 доллара (в пересчете на рубли).

Реклама в Telegram

По мнению ФАС размещение рекламы в Телеграм является нарушением рекламного законодательства, потом что доступ к этому ресурсу ограничен. Роскомнадзор мнение ФАС поддерживает.

Ответственность за данное нарушение несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Как считать НДС по длящимся договорам

УФНС по новым регионам разобрало ситуацию, когда аванс получен в 2025-м, а отгрузка проходит в 2026 году.

Например: компания на УСН с 2026 года платит НДС по ставке 5%, стоимость товаров (800 руб.) оплатили в 2025 году.

Если условия договора не менялись, то стоимость считается сформированной с учетом НДС. Налог рассчитывается как произведение цены на расчетную ставку – 5/105. Выставляется счет-фактура на 800 руб., в т. ч. НДС — 38,1 руб. (800 х 5/105).

Если стороны договорились об увеличении цены с доплатой продавцу, то НДС рассчитывают как произведение исходной цены на ставку 5%. Выставляется счет-фактура на 840 руб., в т. ч. НДС — 40,0 руб. (800 х 5%).

Женский рабочий день

В Госдуме предложили на 2 часа сократить рабочий день без сокращения зарплаты для женщин по пятницам. Соблюдать такую норму обяжут бюджетные организации и рекомендуют для коммерческих фирм.

Если введут такую норму, женщины будут больше отдыхать и проводить время с семьей.

Еще одно предложение для работающих женщин — запретить увольнение по инициативе работодателя в течение года после выхода из декрета.

Главред рекомендует

Пятничный 🧠Мозгонапрягатель 08/50 — математическая задачка.

Мем дня

Ваша не против работать по пятницам меньше, а получать больше женская половина редакция

