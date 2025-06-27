💥 Новые разъяснения по районным коэффициентам, отмена УСН для торговли, взлетели штрафы за несообщение в военкомат, новые правила для ООО и др. Топ новостей за неделю
🔥🔥🔥 Новые вводные для бухгалтеров: выделять РК из отпускных не надо
Не прошло и полгода со дня применения новой нормы НК, как Минфин и ФНС наконец-то согласовали свою позицию по районным коэффициентам. Предыдущие разъяснения ФНС отменяются.
⚡ Бухгалтерам придется пересчитать НДФЛ и пересдать отчетность за 1 квартал 2025 из-за новых разъяснений Минфина. 1С уже дает рекомендации, как все поправить
С отпускных не нужно выделять районные коэффициенты ради НДФЛ. Но теперь надо пересчитать и отправить уточненки 6-НДФЛ за 1 квартал, а в 1С еще ничего не изменили, но дают рекомендации, что делать.
❗ Налоговики рекомендуют до 1 июля 2025 сдать отчетность, чтобы не исключили из реестра МСП
Ежегодно, 10 июля, ФНС переформировывает Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
📄 Скоро одно ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы заменит собой 32 штуки
Вместо ежемесячных уведомлений на НДФЛ и страховые взносы можно будет сдать одно-единственное сразу за весь год с разбивкой по периодам (срокам уплаты).
❄💼 Минфин ответил на вопрос про НДФЛ с районного коэффициента в командировке
На днях вышли долгожданные разъяснения Минфина про РК с выплат по среднему заработку в части отпускных. А что с командировочными? Таким вопросом задались бухгалтеры.
❗❗❗ УСН для торговли могут отменить: поручение Путина — до 1 декабря
До конца 2025 года Правительство должно предложить, как реформировать упрощенную систему налогообложения для торговой деятельности. Речь о поэтапном переходе на НДС и возможной отмене упрощенки в этой сфере уже с 2026 года.
👍 ИП на ОСНО могут вычитать страховые взносы за работников из дохода, облагаемого 1% взносами — ФНС
Для расчета 1% взносов на ОПС можно учитывать взносы ИП за сотрудников.
🔢 С 1 сентября 2025 коды ОКВЭД поделят на два типа – заявительные и расчетные
Коды заявительного типа предприниматели указывают при регистрации, а коды отчетного типа рассчитает Росстат.
🔎 Путин поручил проверить налоговый режим для самозанятых
Кабмин должен проанализировать случаи привлечения самозанятых для оптимизации налогообложения.
📝 Путин подписал пакет законов: об уголовной ответственности для дропперов, защите русского языка, национальном мессенджере и др.
Вывески будут на русском языке, за фиктивную регистрацию ИП можно будет получить до пяти лет лишения свободы.
📍 Штрафы за несообщение в военкомат о переезде подняли в несколько раз
Сейчас военнообязанных штрафуют на 5 тысяч рублей. Теперь за несообщение или неявку после переезда установили штрафы в четыре раза больше.
💰 Минтруд: МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей
Повышение затронет 4,6 млн человек. Проектные документы уже готовят.
〰 ООО станет гибче с 1 сентября 2025
24 июня 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтении важные правительственные поправки к законодательству об обществах с ограниченной ответственностью — форме, в которой работает подавляющее большинство российских компаний.
😬 «Слава богу, хоть что-то разрешили»: бухгалтеры рады, что ругаться в СМИ все-таки можно
Роскомнадзор пояснил, что употреблять в СМИ запрещено только матерные слова. А просто нецензурные – можно. В комментариях предлагают, чем заменить табуированные слова.
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