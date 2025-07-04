💥 Пересдавать ли 6-НДФЛ, шок от переноса выходных дней-2026, важнейшие (!) изменения по ЕНС и ЕНП, пятница как короткий день всегда и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

😵 Бухгалтеры пересчитывают НДФЛ за I квартал 2025 из-за новых вводных по РК из отпускных. Уточненку подают не все. Опрос

По новым правилам с отпускных не нужно выделять районные коэффициенты для расчета НДФЛ. Теперь следует пересчитать все с начала года и отправить корректировку по 6-НДФЛ. Но некоторые бухгалтеры ждут дальнейших разъяснений и изменений.

🔔 Бухгалтерам надо сдать уточненный 6-НДФЛ из-за РК. Но ФНС обещает, что штрафа и пеней не будет

Недавно изменилась позиция налоговиков относительно расчета НДФЛ с отпускных. По новым разъяснениям выделать районный коэффициент из среднего заработка не надо. Поэтому с начала 2025 года надо все пересчитать и пересдать 6-НДФЛ.

📅 Минтруд определился с переносом выходных в 2026 году. Будет 12 дней отдыха подряд!

В 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней, а на майские праздники сотрудники будут отдыхать 6 дней.

🛃 Володин рекомендует бизнесу уже сейчас заменить иностранные вывески на русскоязычные

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который разрешает вывески только на русском языке. Предпринимателям рекомендуют заменить таблички заранее.

❎ Запретят переводить деньги на чужой ЕНС, на котором нет налоговых долгов

Рассчитываться с контрагентами, перечисляя деньги на их ЕНС, не получится.

😮 Депутаты предлагают сократить рабочий день в пятницу на уровне закона (ТК РФ)

Сейчас сокращение рабочего дня не запрещено, но и не закреплено законодательно.

❌ Отменят ЕНП-уведомления на имущественные налоги

С тех пор, как внедрили единый налоговый платеж, бухгалтеры недоумевали по поводу сдачи уведомлений на имущественные налоги. Ведь налоговики начисляют их самостоятельно по своим данным. Скоро примут поправки в НК, отменяющие уведомления на имущественные налоги организаций.

💲 Порядок взыскания с работодателей долгов по зарплате поменяют: законопроект-2025

Минюст предлагает оформлять решения о принудительном исполнении только в электронном виде.

🔗 Ретейлеры объединились против скидок на Wildberries и Ozon

Чтобы не допустить монополизации рынка крупнейшими маркетплейсами, компании предлагают ограничить их инвестиции в скидки на товары.

❗ ФНС поменяет форматы корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа

Налоговики учли требования об указании в реквизитах сведений о стоимости товаров, подлежащих прослеживаемости.

❌ Налоговики не будут принимать обращения через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года

ФНС модернизирует систему приема обращений: сначал а сократят максимальный размер файлов, которые можно отправить через операторов ЭДО, затем отключат приложения для такого обмена информацией. Пояснение от ФНС здесь.

💡 Минфин хочет наделить маркетплейсы функцией налогового агента, чтобы было легче собирать налоги с селлеров

Маркетплейсы будут самостоятельно удерживать налог с продавцов и переводить деньги в бюджет.

👓 Все основные изменения с 1 июля 2025 для бухгалтера: обзор

В июле 2025 года начинает действовать ряд важных новшеств в российском законодательстве, которые в том числе затрагивают работу бухгалтера.

📓 Начали действовать изменения в книги покупок и продаж для НДС + в доплисты к ним

С 1 июля 2025 года вступил в силу обновленный электронный формат книги покупок, книги продаж и дополнительных листов к ним в связи с введением НДС для УСН.