💥 Новые коды для НДФЛ, пошли электронные повестки от военкоматов и налоговые уведомления за 2024 год, повышение в три раза штрафов за ККТ. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 4 по 8 августа 2025 года, которые вы могли пропустить.

❗ ФНС продолжает пристально наблюдать за законностью работы бухгалтеров и их отношений с работодателями

Налоговики призывают серьезно отнестись к легализации труда и выплате белых зарплат.

👈👉 Минфин противоречит сам себе в вопросе начисления взносов ИП 1%

При расчете базы для страховых взносов 1 процент ИП на ОСНО не включает в расходы взносы за себя. Но какие – только фиксированные или фиксированные + 1%? На этот вопрос Минфин дал два разных ответа.

❗ ФНС установит новые коды видов доходов и вычетов по НДФЛ с 1 января 2026 года: таблицы с расшифровкой

Налоговики предлагают добавить коды для доходов и взносов, а также для социальных налоговых вычетов по расходам на образование.

👀 С 1 сентября 2025 снова меняются правила работы с персональными данными

Согласие на обработку персданных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов.

😱 ФНС повысила уровень риска в сведениях о компании из-за якобы несданного РСВ. Проверьте себя!

Пользователь заметил, что налоговики присвоили ему высокий уровень риска из-за того, что он не сдал расчет по страховым взносам. Однако все документы у него приняли.

✉ На Госуслугах массово приходят электронные повестки от военкоматов

Электронная повестка считается автоматически врученной через семь дней. Когда документ появляется в реестре – закроют выезд за границу.

❗ ФНС внедряет ИИ для анализа отчетности: контроль за бизнесом — в реальном времени

Федеральная налоговая служба внедряет отечественную платформу «Puzzle RPA» — одно из крупнейших решений в сегменте роботизации процессов на уровне госсектора.

🧮 Расчет больничных исходя из среднего заработка и страхового стажа: примеры от СФР

Для расчета выплат по болезни берут средний заработок за 2 предыдущих года. Учитывают все доходы, на которые начислялись страховые взносы.

❗ В сервисе создания электронных документов ФНС теперь можно подписывать больше документов

Мобильной подписью можно подписать электронные счета-фактуры и универсальные передаточные документы (УПД).

💳 Переводы с карту на карту, не связанные с получением дохода, налогом не облагаются

С переводов родителям или детям, сборов на подарки с коллег платить НДФЛ не нужно.

❗ С 1 ноября 2025 упростится взаимодействие налоговых органов с пользователями Госуслуг. Про налоговую тайну не забыли

Через портал Госуслуг станет проходить больше налоговых сведений.

✉ ФНС начала рассылку налоговых уведомлений за 2024 год

Налоговики в 2025 году пришлют уведомление не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты налогов.

👍 Минтруд: можно не перезаключать договоры о полной материальной ответственности из-за новых правил

С 1 сентября 2025 будет действовать новый список должностей и работ, при которых можно заключать договоры о полной матответственности. Уже заключенные договоры можно не менять.

❗ Минфин предлагает в три раза повысить штрафы за неприменение ККТ и штрафовать сразу: законопроект-2025

За работу без онлайн-касс ведомство хочет вместо предупреждения сразу штрафовать. Также предлагается ввести новые санкции.

📃 Невыдача кассового чека приравнивается к уклонению от уплаты налогов — утверждают налоговики

Общепит должен распечатать и выдать клиенту чек до момента расчета.

📅 1 сентября предлагают сделать выходным для родителей

Право на выходной хотят закрепить в ТК.