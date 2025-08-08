💥 Новые коды для НДФЛ, пошли электронные повестки от военкоматов и налоговые уведомления за 2024 год, повышение в три раза штрафов за ККТ. Топ новостей за неделю
❗ ФНС продолжает пристально наблюдать за законностью работы бухгалтеров и их отношений с работодателями
Налоговики призывают серьезно отнестись к легализации труда и выплате белых зарплат.
👈👉 Минфин противоречит сам себе в вопросе начисления взносов ИП 1%
При расчете базы для страховых взносов 1 процент ИП на ОСНО не включает в расходы взносы за себя. Но какие – только фиксированные или фиксированные + 1%? На этот вопрос Минфин дал два разных ответа.
❗ ФНС установит новые коды видов доходов и вычетов по НДФЛ с 1 января 2026 года: таблицы с расшифровкой
Налоговики предлагают добавить коды для доходов и взносов, а также для социальных налоговых вычетов по расходам на образование.
👀 С 1 сентября 2025 снова меняются правила работы с персональными данными
Согласие на обработку персданных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов.
😱 ФНС повысила уровень риска в сведениях о компании из-за якобы несданного РСВ. Проверьте себя!
Пользователь заметил, что налоговики присвоили ему высокий уровень риска из-за того, что он не сдал расчет по страховым взносам. Однако все документы у него приняли.
✉ На Госуслугах массово приходят электронные повестки от военкоматов
Электронная повестка считается автоматически врученной через семь дней. Когда документ появляется в реестре – закроют выезд за границу.
❗ ФНС внедряет ИИ для анализа отчетности: контроль за бизнесом — в реальном времени
Федеральная налоговая служба внедряет отечественную платформу «Puzzle RPA» — одно из крупнейших решений в сегменте роботизации процессов на уровне госсектора.
🧮 Расчет больничных исходя из среднего заработка и страхового стажа: примеры от СФР
Для расчета выплат по болезни берут средний заработок за 2 предыдущих года. Учитывают все доходы, на которые начислялись страховые взносы.
❗ В сервисе создания электронных документов ФНС теперь можно подписывать больше документов
Мобильной подписью можно подписать электронные счета-фактуры и универсальные передаточные документы (УПД).
💳 Переводы с карту на карту, не связанные с получением дохода, налогом не облагаются
С переводов родителям или детям, сборов на подарки с коллег платить НДФЛ не нужно.
❗ С 1 ноября 2025 упростится взаимодействие налоговых органов с пользователями Госуслуг. Про налоговую тайну не забыли
Через портал Госуслуг станет проходить больше налоговых сведений.
✉ ФНС начала рассылку налоговых уведомлений за 2024 год
Налоговики в 2025 году пришлют уведомление не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты налогов.
👍 Минтруд: можно не перезаключать договоры о полной материальной ответственности из-за новых правил
С 1 сентября 2025 будет действовать новый список должностей и работ, при которых можно заключать договоры о полной матответственности. Уже заключенные договоры можно не менять.
❗ Минфин предлагает в три раза повысить штрафы за неприменение ККТ и штрафовать сразу: законопроект-2025
За работу без онлайн-касс ведомство хочет вместо предупреждения сразу штрафовать. Также предлагается ввести новые санкции.
📃 Невыдача кассового чека приравнивается к уклонению от уплаты налогов — утверждают налоговики
Общепит должен распечатать и выдать клиенту чек до момента расчета.
📅 1 сентября предлагают сделать выходным для родителей
Право на выходной хотят закрепить в ТК.
