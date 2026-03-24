👓 Какие изменения с апреля 2026 года: обзор для бухгалтера

С 1 апреля 2026
………. ФНС станет чаще обнародовать данные о налоговых платежах и долгах
На основании приказа ФНС от 25.11.2025 № ЕД-7-14/1006@ сведения о платежах в рамках ЕНП в разрезе видов налогов и налоговой задолженности станут публиковать на сайте ФНС ежемесячно, а не раз в год (позже — стали ежеквартально): новость.
Обновлены формы основных документов по НДС
С 01.04.2026 постановление Правительства от 23.01.2026 № 26 внесло изменения в формы:
счета-фактура и корректировочного счета-фактура;
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур;
книги покупок и книги продаж с дополнительными листами.
См. новость про изменения в этих формах.
Маркетплейсы смогут проверять товары продавцов через ресурсы Роспатента
Они получат доступ к базам данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности — зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров: новость. То есть карточки товаров смогут блокировать на этапе из создания.
Пересчитают стоимость ОСАГО за безаварийную езду
Для водителей, которые были виновниками аварий, коэффициент увеличится, а для безаварийных – снизится: подробнее.
Новые правила перевода денег в бюджет
Начнет действовать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ)
Если не будет документа о предстоящей поставке из ЕАЭС, автомобиль с товаром не пустят в РФ. То есть контроль будет до пересечения границы. Пилотный период — с 1 апреля 2026 года, уплата обеспечительного платежа станет обязательной с 01.07.2026. См. подробнее.
Меняется формат декларации на товары для экспортеров и импортеров
Изменится структура и электронный формат декларации на товары и ее корректировки при ввозе товаров в ЕАЭС или вывозе: новость.
Их проиндексируют на 6,8%, хотя планировали на 14,8%: новость.
Ограничили максимальную переплату по микрозаймам
Сначала максимальную переплату снизят со 130% до 100%, а после запретят выдавать больше одного займа с полной стоимостью выше 100% годовых: подробности.
Новое регулирование и требования к рассрочкам
Вступит в силу закон от 31.07.2025 № 284-ФЗ, которые запрещает устанавливать разные цены на товар в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой. С покупателя будет нельзя брать плату за использование сервиса рассрочки и плату за внесение платежей. См. новость. ЦБ начнет вести реестр операторов сервисов рассрочки. Без внесения в него нельзя предоставлять рассрочки.
Ужесточение правил оценки дохода заемщика при оформлении кредита
В силу Указания Банка России от 19.01.2026 № 7286-У с 1 апреля банки будут учитывать только доходы, которые можно подтвердить официально. Для самозанятых и ИП — только по налоговой отчетности и данных из книги учета доходов и расходов. Если банк не сможет получить данные кредитной истории, долговая нагрузка считается равной 100%: сумма среднемесячных платежей = среднемесячный доход заемщика.
Новые критерии для льгот в ОЭЗ, СЭЗ, ТОР
С 1 апреля 2026 льготы для новых резидентов зависят от:
своевременной сдачи бухотчетности;
фактического объема инвестиций —
капвложений и расходов на НИОКР
выполнения принятых обязательств.
С 6 апреля 2026
Новая форма единой упрощенной декларации
ФНС изменила форму ЕУД, есть новые реквизиты: см. новость.
С 24 апреля 2026
Новая форма декларации по турналогу
Вступит в силу новая форма налоговой декларации по туристическому налогу. Она утверждена приказом ФНС от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1228@. Подробнее здесь.
