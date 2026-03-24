👓 Какие изменения с апреля 2026 года: обзор для бухгалтера

С 1 апреля 2026

………. ФНС станет чаще обнародовать данные о налоговых платежах и долгах

На основании приказа ФНС от 25.11.2025 № ЕД-7-14/1006@ сведения о платежах в рамках ЕНП в разрезе видов налогов и налоговой задолженности станут публиковать на сайте ФНС ежемесячно, а не раз в год (позже — стали ежеквартально): новость.

Обновлены формы основных документов по НДС

С 01.04.2026 постановление Правительства от 23.01.2026 № 26 внесло изменения в формы: счета-фактура и корректировочного счета-фактура;

журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур;

книги покупок и книги продаж с дополнительными листами. См. новость про изменения в этих формах.

Маркетплейсы смогут проверять товары продавцов через ресурсы Роспатента

Они получат доступ к базам данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности — зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров: новость. То есть карточки товаров смогут блокировать на этапе из создания.

Пересчитают стоимость ОСАГО за безаварийную езду

Для водителей, которые были виновниками аварий, коэффициент увеличится, а для безаварийных – снизится: подробнее.

Новые правила перевода денег в бюджет

Минфин поменял порядок заполнения платежек для уплаты налогов и взносов: см. о приказе + новость.

Начнет действовать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ)

Если не будет документа о предстоящей поставке из ЕАЭС, автомобиль с товаром не пустят в РФ. То есть контроль будет до пересечения границы. Пилотный период — с 1 апреля 2026 года, уплата обеспечительного платежа станет обязательной с 01.07.2026. См. подробнее.

Меняется формат декларации на товары для экспортеров и импортеров

Изменится структура и электронный формат декларации на товары и ее корректировки при ввозе товаров в ЕАЭС или вывозе: новость.

Повышение социальных пенсий

Их проиндексируют на 6,8%, хотя планировали на 14,8%: новость.

Ограничили максимальную переплату по микрозаймам

Сначала максимальную переплату снизят со 130% до 100%, а после запретят выдавать больше одного займа с полной стоимостью выше 100% годовых: подробности.

Новое регулирование и требования к рассрочкам

Вступит в силу закон от 31.07.2025 № 284-ФЗ, которые запрещает устанавливать разные цены на товар в зависимости от того, платит человек сразу или пользуется рассрочкой. С покупателя будет нельзя брать плату за использование сервиса рассрочки и плату за внесение платежей. См. новость. ЦБ начнет вести реестр операторов сервисов рассрочки. Без внесения в него нельзя предоставлять рассрочки.

Ужесточение правил оценки дохода заемщика при оформлении кредита

В силу Указания Банка России от 19.01.2026 № 7286-У с 1 апреля банки будут учитывать только доходы, которые можно подтвердить официально. Для самозанятых и ИП — только по налоговой отчетности и данных из книги учета доходов и расходов. Если банк не сможет получить данные кредитной истории, долговая нагрузка считается равной 100%: сумма среднемесячных платежей = среднемесячный доход заемщика.

