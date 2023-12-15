₽ Заказать рекламу
Налоговая помощь

Ситуация ПИ…: Бизнес, налоговая, маркетплейс

Нам уже не раз приходилось сталкиваться с нестандартными проблемами бизнеса, связанными с маркетплейсами. Проблемы были индивидуальными. И решения, соответственно, находились тоже индивидуальные.

Но в последнее время появилась действительно массовая проблема: налоговая обнаружила, что бизнесмены на упрощенке в доходы себе ставили суммы, поступившие им на расчетные счета от маркетплейсов.

Вот только на самом деле, те суммы, которые удерживали себе маркетплейсы, представляли собой либо агентское, либо комиссионное вознаграждение. И эти суммы, по своей сути, являются расходом налогоплательщика, тогда как доход – полная сумма продажи. И полетели требования налогоплательщикам.

Галина Ивановна, получившая рассматриваемое сегодня требование, делала «как все»: в декларации по УСН отразила выручку, полученную на расчетный счет. Налоговая же посчитала, что выручка больше на сумму вознаграждения маркетплейсу. И составляет она 254 миллиона. По подсчетам ИФНС, основанных на данных с маркетплейса. Что на чуть-чуть побольше установленного предельного лимита по УСН.

Выручка за 4-й квартал 2023 года у предпринимательницы составила 95 миллионов, а за первое полугодие 2024 года – 105 миллионов. Система налогообложения – УСН доходы. Бизнес – товарка, прибыль, остающаяся в распоряжении предпринимателя, около 10% (практически все потрачено).

Я накидал варианты (их сегодня необычайно много), пришедшие на ум в отношении данной ситуации в целом и требования о представлении пояснений, в частности. Ниже я попробую выразить свое мнение.

Итак, какой выход у Галины Ивановны?

А – признать недостоверность сведений, отраженных в декларации за 2023 год. Подать уточненный расчет по УСН, декларацию по НДС за 4-й квартал 2023 года и 1, 2 кварталы 2024 года. Плюс 3-НДФЛ за 2023 год (с доходами 4 квартала 2023 г.). Доплатить 33 млн НДС + НДФЛ.

Б – положиться на авось, дать пояснения, что данные налоговой не соответствуют действительности, занижения налоговой базы нет, а документы представлять не обязаны в силу п. 4 ст. 88 НК РФ (это право налогоплательщика, а не обязанность).

В – Шереметьево, Домодедово, Внуково.

Г – купить у налоговых экспертов «волшебный» ответ на требование, после которого инспектор гарантированно не составит акт с доначислениями.

Е - подать уточненную декларацию по УСН и первичные по НДС, но купить у "специально обученных людей" бумажного НДС, чтобы срисовать все налоги.

Разбор требования

Наверное, никто не будет отрицать, что ситуация крайне неприятная. И то я так выражаюсь только потому, что маркетологи запрещают мне писать в канале слово жопа (все же знают, что она есть, а слова нет). Если же кто не понял почему, то поясняю.

Слететь с упрощенки это полбеды, хотя у Галины Ивановны вряд ли есть деньги, чтобы оплатить НДС. Беда в том, что и в 2024 году она не вправе применять УСН. ИП, перешедший с УСН на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на УСН не ранее чем через 1 год после того, как он утратил право на применение УСН (п. 7 ст. 346.13 НК РФ). Но и это не все. За неподачу декларации по НДС – блокировка счета.

Чтобы вы поняли почему я охарактеризовал ситуацию частью тела, добавлю следующее. Индивидуальный предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Кроме того, согласно ст. 198 УК РФ для предпринимателей уголовная ответственность начинается с сокрытых 2,7 млн. руб., а особо крупный размер (срок до 3 лет) – 13 миллионов. Теперь все, перейдем к голосованию.

Вариант А. Решает все проблемы. Законный и правильный. Есть в нем только один недостаток. Не уверен, что у ИП есть такие деньги на уплату налогов. Скорее уверен в обратном, что «денег нет, но вы держитесь». Вряд ли такой форс-мажор был просчитан в бизнес-модели.

Вариант В. На фоне недавнего мирового сбоя Microsoft во многих крупных аэропортах мира (нас не коснулось?), может оказаться недоступным выходом из ситуации. Тем более глобально это проблему не решает. А мы с вами приближаемся к вариантам, которые наиболее часто используют (или пытаются использовать) бизнесмены в подобных ситуациях.

Вариант Е. Несколько раз к нам обращались с вопросом оценить подобную идею. Она мне не нравится. И дело даже не в том, что она незаконная (и в этом тоже). А в том, что я не особо верю, что такая модель «экономии на налогах» сможет «проскочить». В чем смысл бумажного НДС? В том, чтобы тебя не поймали во время камеральной проверки, а потом не нашли оснований для назначения выездной. В данном же случае ситуация неоднозначная.

Предприниматель подает декларации по НДС за 3 периода, а все вычеты – липа. Что заставит инспектора не обратить на это внимание в контексте информации о том, что ИП только что слетел с упрощенки? А уж на доказательствах необоснованных налоговых вычетов проверяющие собаку съели, руку набили и вообще, тертые калачи. По мне так вариант Е в итого закончится вариантом А в принудительном порядке.

Варианты «Б» и «Г» имеют много общего. Чуть-чуть про «волшебные» ответы. Я в них не верю. Конечно, если получится приобрести шаблон, который бы заставил инспектора поверить, что ему показалось, что приход по расчетному счету больше 251 млн. рублей, берите не задумываясь. Но если все сводится к тому, что в пояснениях будут просто формулировки, которые теоретически не раздражают проверяющего, то доначисления можно получить с любовью и уважением.

Что касается варианта «Б». Авось, небось и как-нибудь это краеугольные камни налоговой политики доброй половины налогоплательщиков. Кстати, может и сработать. Вдруг у инспектора уже билеты куплены, а с вашей КП возиться надо. Но полагаться на это при таких ставках? Ну если только иметь какой-нибудь туз в рукаве. Который достается в случае получения акта. Но лучше до него не доводить и представить пояснения, которые убедят инспектора, ДО конца камеральной проверки. Возможно даже подтвердив свои пояснения документами (или регистрами).

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.

Начать дискуссию

Аксиоматика
Автоматизация учета

Люди останутся без работы? Или стоит ли бояться роботизации

Отношение к роботизации в обществе неоднозначное. Ее сторонники считают, прогресс в XXI веке иначе невозможен, а противники опасаются, что повсеместная замена человека машиной приведет к массовой безработице. Как на самом деле внедрение роботов влияет на рынок труда в целом и на отдельно взятую компанию в частности?

Люди останутся без работы? Или стоит ли бояться роботизации
Штрафы за персональные данные

Крупные организации выступили против оборотных штрафов за утечку данных

Организациям будет проще отдать деньги вымогателям, чем заплатить оборотный штраф за утечку персональных данных клиентов.

УСН

ИП начнут по-новому уменьшать налог по УСН на сумму уплаченных страховых взносов

Предприниматели на УСН «доходы минус расходы» начнут учитывать сумму страховых взносов в составе расходов.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
EasyDocs
ЭДО в кадровом учете

Формирование служебных записок, запросов и заявлений сотрудников в КЭДО

Служебная записка и заявление от сотрудника — это внутренний документ организации, который используют для решения организационных, информационных, хозяйственных и технических вопросов в формате деловой переписки. Разбираем, как система КЭДО EasyDocs упрощает создание этого документа и помогает избежать ошибок.

Формирование служебных записок, запросов и заявлений сотрудников в КЭДО
Обучение для бухгалтеров

🥳 Успейте купить онлайн-курсы по 3 290 рублей в честь дня рождения школы «Клерка». Сегодня последний день акции!

22 июля нашей школе пять лет! Мы хотим разделить этот праздник с вами, поэтому устраиваем суперакцию на онлайн-курсы. Сегодня, 22 июля, у вас есть последний шанс, чтобы купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей.

Банки

Компании смогут оспорить высокий уровень риска от Центробанка

Банк России будет самостоятельно рассматривать заявления о пересмотре рейтинга компании на платформе «Знай своего клиента». Пока что заявки принимают межведомственная комиссия и Росфинмониторинг.

Онлайн-курсы

62
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Нетология
Саморазвитие

5 качеств, которые помогут бухгалтеру в карьере  

Бухгалтерия — это важная и ответственная сфера деятельности, которая требует от специалистов особых свойств личности. Рассмотрим 5 ключевых качеств, которые помогут бухгалтеру в построении успешной карьеры и достижении профессиональных высот.

5 качеств, которые помогут бухгалтеру в карьере  
НДФЛ

Удержание из зарплаты за питание не облагается НДФЛ и взносами

Если работник ест за свой счет, он не должен платить за это НДФЛ.

1
НДФЛ

Налог на богатых принесет в бюджет 181 млрд рублей

В конце этого года Минфин ожидает, что НДФЛ по ставке 15% принесет в казну 181 млрд рублей. С 2025 года будет действовать новая прогрессия.

3
Наталия Лукина
Интервью

Бизнесу пора заняться поиском компетентных бухгалтеров. Интервью с Оксаной Кавериной

Про предстоящие изменения в налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Бизнесу пора заняться поиском компетентных бухгалтеров. Интервью с Оксаной Кавериной
Отчетность в СФР

🔥 Директора-единственного учредителя надо будет включать в годовой отчет о стаже по форме ЕФС-1

С 2023 года ежегодные сведения о стаже сдают не на всех сотрудников, а только на тех, у кого есть особенности стажа. И таких особенностей будет больше.

Налог на прибыль

Оплата перевозки внутри другой страны не облагается налогом на прибыль в РФ

При выплате дохода иностранной компании, в том числе за международную перевозку, российская организация в качестве налогового агента должна удержать налог на прибыль.

IT_and_Insurtech
Кадры

Две трети профессий в России оказались дефицитными

За последний год дефицит кадров в стране усилился в большинстве отраслей. Чаще всего работодатели ищут специалистов по продажам и линейный персонал. Таковы результаты обзора, проведенного ПЭК и рекрутиноговой платформой hh.ru при участии «Грузовичкоф», «ОренЗМК» (резидент «Сколково»), Major Cargo Service, «МТЭК-Логистик» и «Скиф-Карго».

Первичные документы

Как оформить выдачу денег под отчет

Рассказываем, как выдать деньги под отчет и какими документами оформить выдачу денежных средств.

Как оформить выдачу денег под отчет
Отчетность в СФР

В ЕФС-1 будет больше информации о договорах ГПХ

Подавая сведения о заключении договора ГПХ по форме ЕФС-1, надо будет делать пометку, есть ли в договоре условие о взносах на травматизм.

4
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎂 Сегодня последний день суперакции в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей

Какой же праздник без подарков? 22 июля, мы отмечаем наш первый юбилей — 5 лет школе «Клерка»! Сегодня последний день, когда вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей. Успейте воспользоваться выгодным предложением!

🎂 Сегодня последний день суперакции в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей
Экономические преступления

Обвиняемых по экономическим статьям не могут ограничивать в контактах с уполномоченными по правам предпринимателей

Генпрокуратура России заявила, что после ее вмешательства искоренена незаконная практика, ограничивавшая полномочия омбудсменов на посещение обвиняемых в совершении экономических преступлений.

Маркетинг

Тенденция: растущие бренды предпочитают собственные интернет-магазины, а не маркетплейсы

Покупатели предпочитают более индивидуальный подход и заказывают товары напрямую из магазинов брендов.

igotosochi
Инвестиции

И народный, и мартышкин портфели рухнули. Итоги одиннадцатого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился одиннадцатый из двенадцати месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нем смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

И народный, и мартышкин портфели рухнули. Итоги одиннадцатого месяца инвестиционного эксперимента

Интересные материалы

Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5684. Шесть рублей на человека: в 6-НДФЛ допустима погрешность при умножении дохода на налоговую ставку

Контрольные соотношения ФНС допускают погрешность при расчета налога на доходы физических лиц.