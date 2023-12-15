Ситуация ПИ…: Бизнес, налоговая, маркетплейс

Нам уже не раз приходилось сталкиваться с нестандартными проблемами бизнеса, связанными с маркетплейсами. Проблемы были индивидуальными. И решения, соответственно, находились тоже индивидуальные.

Но в последнее время появилась действительно массовая проблема: налоговая обнаружила, что бизнесмены на упрощенке в доходы себе ставили суммы, поступившие им на расчетные счета от маркетплейсов.

Вот только на самом деле, те суммы, которые удерживали себе маркетплейсы, представляли собой либо агентское, либо комиссионное вознаграждение. И эти суммы, по своей сути, являются расходом налогоплательщика, тогда как доход – полная сумма продажи. И полетели требования налогоплательщикам.

Галина Ивановна, получившая рассматриваемое сегодня требование, делала «как все»: в декларации по УСН отразила выручку, полученную на расчетный счет. Налоговая же посчитала, что выручка больше на сумму вознаграждения маркетплейсу. И составляет она 254 миллиона. По подсчетам ИФНС, основанных на данных с маркетплейса. Что на чуть-чуть побольше установленного предельного лимита по УСН.

Выручка за 4-й квартал 2023 года у предпринимательницы составила 95 миллионов, а за первое полугодие 2024 года – 105 миллионов. Система налогообложения – УСН доходы. Бизнес – товарка, прибыль, остающаяся в распоряжении предпринимателя, около 10% (практически все потрачено).

Я накидал варианты (их сегодня необычайно много), пришедшие на ум в отношении данной ситуации в целом и требования о представлении пояснений, в частности. Ниже я попробую выразить свое мнение.

Итак, какой выход у Галины Ивановны?

А – признать недостоверность сведений, отраженных в декларации за 2023 год. Подать уточненный расчет по УСН, декларацию по НДС за 4-й квартал 2023 года и 1, 2 кварталы 2024 года. Плюс 3-НДФЛ за 2023 год (с доходами 4 квартала 2023 г.). Доплатить 33 млн НДС + НДФЛ.

Б – положиться на авось, дать пояснения, что данные налоговой не соответствуют действительности, занижения налоговой базы нет, а документы представлять не обязаны в силу п. 4 ст. 88 НК РФ (это право налогоплательщика, а не обязанность).

В – Шереметьево, Домодедово, Внуково.

Г – купить у налоговых экспертов «волшебный» ответ на требование, после которого инспектор гарантированно не составит акт с доначислениями.

Е - подать уточненную декларацию по УСН и первичные по НДС, но купить у "специально обученных людей" бумажного НДС, чтобы срисовать все налоги.

Разбор требования

Наверное, никто не будет отрицать, что ситуация крайне неприятная. И то я так выражаюсь только потому, что маркетологи запрещают мне писать в канале слово жопа (все же знают, что она есть, а слова нет). Если же кто не понял почему, то поясняю.

Слететь с упрощенки это полбеды, хотя у Галины Ивановны вряд ли есть деньги, чтобы оплатить НДС. Беда в том, что и в 2024 году она не вправе применять УСН. ИП, перешедший с УСН на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на УСН не ранее чем через 1 год после того, как он утратил право на применение УСН (п. 7 ст. 346.13 НК РФ). Но и это не все. За неподачу декларации по НДС – блокировка счета.

Чтобы вы поняли почему я охарактеризовал ситуацию частью тела, добавлю следующее. Индивидуальный предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Кроме того, согласно ст. 198 УК РФ для предпринимателей уголовная ответственность начинается с сокрытых 2,7 млн. руб., а особо крупный размер (срок до 3 лет) – 13 миллионов. Теперь все, перейдем к голосованию.

Вариант А. Решает все проблемы. Законный и правильный. Есть в нем только один недостаток. Не уверен, что у ИП есть такие деньги на уплату налогов. Скорее уверен в обратном, что «денег нет, но вы держитесь». Вряд ли такой форс-мажор был просчитан в бизнес-модели.

Вариант В. На фоне недавнего мирового сбоя Microsoft во многих крупных аэропортах мира (нас не коснулось?), может оказаться недоступным выходом из ситуации. Тем более глобально это проблему не решает. А мы с вами приближаемся к вариантам, которые наиболее часто используют (или пытаются использовать) бизнесмены в подобных ситуациях.

Вариант Е. Несколько раз к нам обращались с вопросом оценить подобную идею. Она мне не нравится. И дело даже не в том, что она незаконная (и в этом тоже). А в том, что я не особо верю, что такая модель «экономии на налогах» сможет «проскочить». В чем смысл бумажного НДС? В том, чтобы тебя не поймали во время камеральной проверки, а потом не нашли оснований для назначения выездной. В данном же случае ситуация неоднозначная.

Предприниматель подает декларации по НДС за 3 периода, а все вычеты – липа. Что заставит инспектора не обратить на это внимание в контексте информации о том, что ИП только что слетел с упрощенки? А уж на доказательствах необоснованных налоговых вычетов проверяющие собаку съели, руку набили и вообще, тертые калачи. По мне так вариант Е в итого закончится вариантом А в принудительном порядке.

Варианты «Б» и «Г» имеют много общего. Чуть-чуть про «волшебные» ответы. Я в них не верю. Конечно, если получится приобрести шаблон, который бы заставил инспектора поверить, что ему показалось, что приход по расчетному счету больше 251 млн. рублей, берите не задумываясь. Но если все сводится к тому, что в пояснениях будут просто формулировки, которые теоретически не раздражают проверяющего, то доначисления можно получить с любовью и уважением.

Что касается варианта «Б». Авось, небось и как-нибудь это краеугольные камни налоговой политики доброй половины налогоплательщиков. Кстати, может и сработать. Вдруг у инспектора уже билеты куплены, а с вашей КП возиться надо. Но полагаться на это при таких ставках? Ну если только иметь какой-нибудь туз в рукаве. Который достается в случае получения акта. Но лучше до него не доводить и представить пояснения, которые убедят инспектора, ДО конца камеральной проверки. Возможно даже подтвердив свои пояснения документами (или регистрами).

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.