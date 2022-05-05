Психографика в маркетинге: как узнать больше о целевой аудитории

Рассказывает Дмитрий Кузин, автор Контур.Экстерн.

Что такое психографика

Психографика — это изучение взглядов и интересов людей в сочетании с типичными демографическими данными с целью сформировать более полное представление о целевых рынках и аудиториях. Иначе говоря, это исследование того, как люди принимают решения, что влияет на их взгляды и интересы, кто для них авторитет.

В отличие от психографики, традиционные инструменты исследования целевой аудитории в основном помогают определить платежеспособность и модели потребления. Например, они позволяют сделать вывод, что мужчины в возрасте 25-35 лет, имеющие детей, скорее всего закупаются в гипермаркетах по выходным.

Психографика выделяет информацию о хобби и интересах покупателей, что помогает сформировать ценностное предложение. Например, если нужно продать планшет, соцдем-характеристики позволят определить физическую точку сбыта и понять, что человеку это по карману. Психографика раскроет больше деталей о покупателях этого планшета — например, то, что они любят музыку и проводят время в кофейнях. Поэтому в рекламных креативах можно сделать акцент на то, что планшет удобно брать с собой и за чашкой кофе слушать треки.

Модель AIO

Психографика — это не какой-то устойчивый инструмент для изучения целевой аудитории, а скорее концепция, в которой есть несколько подходов или моделей. Вот несколько популярных.

Модель AIO — это группы потребителей, структурированные в зависимости от их поведения, интересов и мнений. Подробно модель выглядит так.

Activity (деятельность) — как обычно ведут себя потребители, из чего состоит их жизнь. Чтобы собрать данные, изучают характерное поведение на работе, во время отдыха или занятий хобби, участие в каких-то социальных группах или событиях, действия во время покупки.

— как обычно ведут себя потребители, из чего состоит их жизнь. Чтобы собрать данные, изучают характерное поведение на работе, во время отдыха или занятий хобби, участие в каких-то социальных группах или событиях, действия во время покупки. Interests (интересы) — что интересует потребителей, что вызывает у них мотивацию, на чем они непроизвольно концентрируются. Например, что им нравится из еды, какие СМИ они читают, как им нравится отдыхать, что их интересует в работе или в семье.

— что интересует потребителей, что вызывает у них мотивацию, на чем они непроизвольно концентрируются. Например, что им нравится из еды, какие СМИ они читают, как им нравится отдыхать, что их интересует в работе или в семье. Opinions (мнения) — убеждения потребителей, их ценности, отношение к себе, политике, экономике, будущему и настоящему. Задача маркетолога — выяснить, какие у группы потребителей ценности, какие есть ожидания от покупок.

AIO считается упрощенной моделью психографики, но даже на ее основе можно сформулировать маркетинговый контент и разобраться, чего от бизнеса ждет потребитель.

Психографика в зависимости от ценностей потребителя

Модель VALS, или Values and Lifestyles — это структурирование потребителей в зависимости от их ценностей и образа жизни. Эту модель предложили еще в 90-х годах прошлого века, несколько раз модифицировали.

Классический VALS предлагает деление всех потребителей на девять групп, в зависимости от вида их мотивации к потреблению.

Выживающие — низкий доход, недоверие к обществу, интересуются в первую очередь ценой. Терпеливые — низкий доход, нет ощущения безопасности, поэтому кроме низкой цены хотят получить гарантии качества. Плохо относятся к новым брендам. Убежденные — люди со средним доходом, которые не хотят экспериментировать и покупают проверенные марки. Подражающие — амбициозные, для них важен имидж продуктов потребления. Преуспевающие — ищут комфорта и престижа, товары должны быть качественными и соответствовать их представлению об успехе. Индивидуалисты — молодые и импульсивные, склонны к экспериментам, обычно следуют за модой и друзьями. Рискующие — активные люди, которым важен не только результат, но и процесс покупки. Социально озабоченные — консервативны, для них важны бережливость и благотворительность. Интегрированные — зрелые, проявляют индивидуальность, фокусируются на собственных ценностях.

Позже модель неоднократно перерабатывали, поэтому в некоторых источниках есть упоминания о разных названиях улучшенной модели — VALS 2, модифицированный VALS, просто VALS. Суть везде одна.

Всех потребителей по VALS 2 делят на три больших класса — в зависимости от их принципов, статуса и желания самовыражения. А уже эти группы делят на категории, в зависимости от личностных ценностей и жизненных ситуаций.

Реализующие (Actualizers) . У этих людей изобилие ресурсов. Эта категория покупателей удовлетворена жизнью, ценит порядок и ответственность, вдумчиво выбирает товары, ориентируясь не столько на цену, сколько на реализацию потребности.

. У этих людей изобилие ресурсов. Эта категория покупателей удовлетворена жизнью, ценит порядок и ответственность, вдумчиво выбирает товары, ориентируясь не столько на цену, сколько на реализацию потребности. Выполняющие (Fufilleds) . Это консервативные граждане, у них немного ресурсов, они предпочитают устоявшиеся бренды с историей, возможно, локальные.

. Это консервативные граждане, у них немного ресурсов, они предпочитают устоявшиеся бренды с историей, возможно, локальные. Экспериментаторы (Experiencers) . Преуспевающие люди с избыточными ресурсами, которые готовы много и активно потреблять. Хотят всего самого лучшего. Не интересуются политикой.

. Преуспевающие люди с избыточными ресурсами, которые готовы много и активно потреблять. Хотят всего самого лучшего. Не интересуются политикой. Достигающие (Achievers) . Успешные люди, которые ориентированы на карьеру. Они предпочитают хорошие и известные марки, подчеркивающие престиж владельца.

. Успешные люди, которые ориентированы на карьеру. Они предпочитают хорошие и известные марки, подчеркивающие престиж владельца. Консерваторы (Believers) . Приверженцы традиций, их основные ценности: семья, церковь, дети, общество, патриотизм.

. Приверженцы традиций, их основные ценности: семья, церковь, дети, общество, патриотизм. Старающиеся (Strivers) . Неуверенные в себе люди, с ограниченным ресурсом, предпочитают стильные товары, стараются походить на богатых людей, несмотря на недостаток денег.

. Неуверенные в себе люди, с ограниченным ресурсом, предпочитают стильные товары, стараются походить на богатых людей, несмотря на недостаток денег. Мейкеры (Makers) . Создатели, равнодушны к материальным подтверждениям статуса, стремятся к самодостаточности.

. Создатели, равнодушны к материальным подтверждениям статуса, стремятся к самодостаточности. Нуждающиеся (Strugglers). Люди с ограниченным количеством ресурсов, пассивные, предпочитающие дешевые и знакомые бренды.

Существуют и другие типологии, которые помогают разобраться в ценностях и принципах жизни потребителей. Например, сейчас активно используется концепция изучения пользователей интернета. Их разделяют на группы в зависимости от опыта использования сети, позитивного или негативного настроя к новшествам, предпочтения к поиску новых ресурсов или консервативному подходу, когда пользователи сидят на одних и тех же сайтах.

Как собирают психографические данные

Для сбора данных о тех, кто уже купил, или о рынке в целом, используют обычные маркетинговые инструменты:

фокус-группы;

открытые опросы;

аналитики веб-сайтов;

отслеживание поведения пользователей на сайте или в приложении;

глубинные интервью.

За полноценным психографическим анализом стоит обращаться в компании, которые специализируются на таких исследованиях. Они могут применять специальное программное обеспечение, например, лингвистические словари, с помощью которых анализируют содержание социальных сетей или определенных сайтов.

Как использовать психографику

Если бизнесу важно определить категории клиентов, которые ему интересно привлекать, то есть несколько способов использования психографики.

Продумайте tone of voice бизнеса — учитывая предпочтения потребителей, стоит искать комфортный для них язык коммуникации. Например, если аудитория бренда склонна к поискам самовыражения и экспериментам, вряд ли стоит использовать канцеляризмы.

— учитывая предпочтения потребителей, стоит искать комфортный для них язык коммуникации. Например, если аудитория бренда склонна к поискам самовыражения и экспериментам, вряд ли стоит использовать канцеляризмы. Проработайте рекламные таргетированные кампании — в том же VK можно настраивать рекламу с фильтрацией аудитории по интересам.

— в том же VK можно настраивать рекламу с фильтрацией аудитории по интересам. Используйте эмоциональные триггеры в рекламе. Зная особенности характера покупателей, можно создавать уникальные креативы.

Основная цель психографики — понять, что хотят потребители от любых продуктов в целом. Это дает возможность улучшать конверсии воронки продаж, совершенствовать философию бренда и маркетинговую упаковку продукта.

Источник: Контур.Журнал