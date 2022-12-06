Что такое форма ЕФС-1 и какие отчеты она заменит

Он состоит из титульного листа со сведениями о страхователе и двух разделов:

сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию;

сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ.

ЕФС-1 заменит собой четыре формы: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. Для бюджетных организаций он сменит СИоЗП. Последний раз эти отчеты нужно будет сдать за периоды 2022 года.

Ничего сверхнового в ЕФС-1 не появится. Структура ее разделов очень похожа на ранее действующие формы.

В таблице мы показали, как соотносятся старые отчеты и разделы ЕФС-1.