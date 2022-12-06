Что такое форма ЕФС-1 и какие отчеты она заменит

Он состоит из титульного листа со сведениями о страхователе и двух разделов:
- сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию;
- сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ.
ЕФС-1 заменит собой четыре формы: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. Для бюджетных организаций он сменит СИоЗП. Последний раз эти отчеты нужно будет сдать за периоды 2022 года.
Ничего сверхнового в ЕФС-1 не появится. Структура ее разделов очень похожа на ранее действующие формы.
В таблице мы показали, как соотносятся старые отчеты и разделы ЕФС-1.
Старая форма
Раздел ЕФС-1
Изменения
СЗВ-ТД
Подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»
Нужно подавать сведения о начале и окончании договора ГПХ.
Введен классификатор причин увольнения — нужно будет указывать код, а не формулировку
СЗВ-СТАЖ
Подраздел 1.2 «Сведения о страховом стаже»
Дополняется данными
по СОУТ: индивидуальным номером рабочего места
и классом (подклассом) условий труда.
Появится графа с районным коэффициентом.
Подавать сведения теперь нужно не по всем работникам, а только по тем, у которых есть особенности учета стажа
ОДВ-1 Раздел 5 (ДНП)
Подраздел 2 «Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии…»
Подается одновременно с подразделом 1.2, если есть сведения о лицах, имеющих право на досрочное назначение пенсии
СИоЗП (для бюджетников)
Подраздел 1.3 «Сведения о зарплате и условиях осуществления деятельности работников государственных и муниципальных учреждений»
Для большинства граф установлены классификаторы допустимых значений.
Минтруд будет определять виды деятельности, при которых нужно сдавать подраздел
ДСВ-3
Подраздел 3 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя»
Подраздел аналогичен ДСВ-3
4-ФСС
Раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ»
Вместо численности физлиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, нужно указывать численность работающих застрахованных лиц по ОСС на НС и ПЗ.
В расчет сумм взносов добавили графу «На начало отчетного периода».
В сведениях об облагаемой базе нужно выбрать тип страхователя:
Для государственных (муниципальных) учреждений добавили специальный раздел по определению облагаемой базы.
Убрали раздел с численностью пострадавших в связи со страховыми случаями в отчетном периоде