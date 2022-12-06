Отчетность

Что такое форма ЕФС-1 и какие отчеты она заменит

ЕФС-1 – это новый отчет, который с 2023 года нужно сдавать в объединенный фонд.

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Что такое форма ЕФС-1 и какие отчеты она заменит
Иллюстрация: «Контур»

Он состоит из титульного листа со сведениями о страхователе и двух разделов:

  • сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию;
  • сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ.

ЕФС-1 заменит собой четыре формы: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. Для бюджетных организаций он сменит СИоЗП. Последний раз эти отчеты нужно будет сдать за периоды 2022 года.

Ничего сверхнового в ЕФС-1 не появится. Структура ее разделов очень похожа на ранее действующие формы.

В таблице мы показали, как соотносятся старые отчеты и разделы ЕФС-1.

Старая форма

Раздел ЕФС-1

Изменения

СЗВ-ТД

Подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»

Нужно подавать сведения о начале и окончании договора ГПХ.

Введен классификатор причин увольнения — нужно будет указывать код, а не формулировку

СЗВ-СТАЖ

Подраздел 1.2 «Сведения о страховом стаже»

Дополняется данными 

по СОУТ: индивидуальным номером рабочего места 

и классом (подклассом) условий труда.

Появится графа с районным коэффициентом.

Подавать сведения теперь нужно не по всем работникам, а только по тем, у которых есть особенности учета стажа

ОДВ-1 Раздел 5 (ДНП)

Подраздел 2 «Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии…»

Подается одновременно с подразделом 1.2, если есть сведения о лицах, имеющих право на досрочное назначение пенсии

СИоЗП (для бюджетников)

Подраздел 1.3 «Сведения о зарплате и условиях осуществления деятельности работников государственных и муниципальных учреждений»

Для большинства граф установлены классификаторы допустимых значений.

Минтруд будет определять виды деятельности, при которых нужно сдавать подраздел

ДСВ-3

Подраздел 3 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя»

Подраздел аналогичен ДСВ-3

4-ФСС

Раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ»

Вместо численности физлиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, нужно указывать численность работающих застрахованных лиц по ОСС на НС и ПЗ.

В расчет сумм взносов добавили графу «На начало отчетного периода».

В сведениях об облагаемой базе нужно выбрать тип страхователя:

  • СКЕ;

  • частичное финансирование;

  • страхователь, исчисляющий страховые взносы по нескольким основаниям

Для государственных (муниципальных) учреждений добавили специальный раздел по определению облагаемой базы.

Убрали раздел с численностью пострадавших в связи со страховыми случаями в отчетном периоде

«Контур»
«Контур»
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