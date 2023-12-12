Логотип «Контур»
«Контур»
Экологический сбор

Экологический сбор: что изменится с 1 января 2024 года

По экосбору будет много изменений — их утвердили Федеральным законом от 04.08.2023 № 451-ФЗ. Эксперты Контур.Экстерна рассказывают, как работать производителям и импортерам товаров и упаковки с 2024 года.
111
Экологический сбор: что изменится с 1 января 2024 года
Иллюстрация: «Контур»

Федеральный закон 451-ФЗ существенно изменил действующие правила по отходам производства и потребления — Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ. Большинство новелл 451-ФЗ начнут действовать только с 01.01.2024: их надо учитывать при отчетности-2024, которую будем отправлять только в 2025 году. А отчетность-2023 будем сдавать «по-старому». Но некоторые нормы 451-ФЗ применяются уже сейчас.

Новое в отчетности по экосбору 

Отчетность-2023 не изменится. А вот отчетность-2024 будем сдавать по-новому.

Что включать в отчетность:

  • За 2023 год — отчитываемся за товары и упаковку, которые реализовали в России.

  • За 2024 год — отчитываемся за весь объем продукции и упаковки, которые изготовили или ввезли в Россию.

Кто отчитывается за упаковку товара:

  • За 2023 год — за упаковку отчитываются только производители товара в этой упаковке. Производители упаковки отчитываются за нее, когда реализуют ее как товар конечному потребителю.

  • За 2024 год — за упаковку отчитываются производители этой упаковки. 

А вот для импортеров ничего не меняется. Они и дальше будут подавать отчетность за ввезенную упаковку. А поскольку производители такой упаковки — за границей, российские правила на них не распространяются.

Подключите модификатор для сдачи отчетности в РПН в Контур.Экстерне — формы и даты сдачи отчетов в сервисе всегда актуальны, вы отчитаетесь в срок и без ошибок.

Сроки ответственности по экосбору

Для производителей 

С отчетности-2024 меняют сроки ответственности по экологическому сбору. Раньше обязанность производителей возникала с момента реализации — они отражали в отчете массы реализованного товара. При этом производители упаковки не отчитывались за упаковку, которую продали производителям товара в этой упаковке.

Теперь же ответственность производителей товаров и упаковки возникает с самой ранней из дат:  

  • день отгрузки товаров, упаковки;

  • день оплаты/предоплаты товаров, упаковки;

  • день отгрузки/передачи или день оплаты предоплаты товаров в упаковке, если  упаковку произвели для собственных товаров — наличие товаров в перечне по п. 3 ст. 24.2 89-ФЗ в ред. 451-ФЗ не имеет значения;

  • день списания испорченных, бракованных товаров, упаковки.

Для импортеров

Сроки ответственности по экосбору для импортеров зависят от того, откуда они ввозят товары и упаковку:

  • если из стран ЕАЭС — ответственность наступает в день принятия товаров в упаковке на учет;

  • если из стран, которые не входят в ЕАЭС — до дня выпуска товаров для внутреннего потребления таможней надо заплатить экосбор или же самостоятельно утилизировать отходы со дня выпуска таможней (при этом требуется банковская гарантия или договор поручительства). 

Банковская гарантия и договор поручительства для импортеров

Если импортер ввозит товары не из стран ЕАЭС, до выпуска этих товаров для внутреннего потребления таможней нужно выполнить одно из условий — на выбор:

  • заплатить экосбор;

  • предоставить в ЕГИС УОИТ уведомление о том, что планируете самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров.

Если импортер выберет уведомление, к нему надо приложить банковскую гарантию или договор поручительства на сумму уплаты экосбора. Договор поручительства можно заключить только с компанией или ИП из реестра утилизаторов.

Нормативы утилизации

С отчетности-2024 с момента списания бракованных товаров возникает ответственность. Их массу считают как массу выпущенных товаров и применяют к ним норматив утилизации. То есть теперь при списании бракованных или испорченных товаров наступит обязанность по экосбору — в день, когда их фактически списали. 

Акт утилизации

Если импортеры / производители полностью или частично выполнили нормативы утилизации товаров и упаковки, они прикладывают к отчетности акт утилизации. Для отчетности-2023 акт утвердили Приказом РПН от 15.02.2022 № 90. Для отчетности-2024 форму акта планируют обновить: проект уже опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Понижающий коэффициент

С отчетности 2024 года понижающий коэффициент можно использовать и для товаров, и для упаковки, и уменьшить затраты на утилизацию (п. 15 ст. 24.2-1 89-ФЗ в ред. ст. 1451-ФЗ). Но только при условии, что такие товары и упаковка произведены из вторичного сырья, полученного на территории России.

Для отчетности-2023 коэффициент применяется только для упаковки и только если полностью закроете норматив утилизации по всем отчетным позициям. В этом случае платить экосбор вообще не надо.

Освобождение от отчетности по экосбору

От отчетности-2024 и дальнейшие периоды освобождают производителей и импортеров, которые производят или ввозят:

  1. Товары из перечня для собственных нужд (п. 9 ст. 24.2 89-ФЗ в ред. 451-ФЗ). Перечень на 2024 год пока не утвердили, но его уже опубликовали на официальном сайте НПА.

  2. Оборонную продукцию по гособоронзаказу, товары для защиты гостайны и продукцию, которая содержит гостайну. Но от отчетности с 2024 года такие производители и импортеры освобождаются только в части оборонной продукции. Если они дополнительно занимаются и гражданскими товарами, то за них надо будет отчитываться. А за 2023 год таким производителям и импортерам все же придется отчитаться, как и раньше.

Реестр утилизаторов

В 2024 году появится реестр утилизаторов. Он будет размещен на портале ЕГИС УОИТ — в госсистеме учета отходов от использования товаров. Если производитель или импортер планируют передавать отходы на утилизацию, они смогут выбрать проверенную компанию, которая окажет эту услугу.

В 2023 году для выполнения нормативов утилизации нужно заключить договор с организацией на оказание этих услуг и получить от них акт утилизации по форме из Приказа Росприроднадзора от 15.02.2022 № 90. Для утилизации отходов I-IV классов опасности организации требуется лицензия.

А с 2024 года для того, чтобы выполнить норматив утилизации, надо заключить договор с компанией из реестра утилизаторов (п. 4 ст. 24.2 89-ФЗ). Если договор заключен с компанией, которой нет в реестре, акт утилизации не зачтут для выполнения нормативов. 

Кроме того, для утилизаторов введут квартальные отчеты:

  • о количестве утилизированных товаров;

  • об объеме продукции, полученной при утилизации отходов;

  • о числе заключенных договоров.

Подключите модификатор для сдачи отчетности в РПН и сдавайте отчетность в Росприроднадзор через Контур.Экстерн — в системе для сдачи отчетности для каждой формы отчета в РПН есть инструкция, а для ЖДО и НВОС — обучающие видео.

Перечень отходов для самостоятельной утилизации

Создадут конвертер отходов, которые можно использовать для самостоятельного выполнения нормативов утилизации. В него включат:

  • отходы от использования товаров и упаковки;

  • вторичное сырье, полученное из этих отходов. 

То есть с 2024 года у производителей появится новая возможность — выбирать отходы для самостоятельной утилизации и таким образом выполнять норматив. Но только если выбранная позиция есть в перечне. 

Дифференцированные ставки экосбора

В 2024 году введут дифференцированные ставки экосбора. Ставки будут зависеть от экологичности товаров и упаковки. Чем экологичнее товар / упаковка, тем ниже ставка экосбора.

16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, erid: LjN8KDrCf

620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Адвокат

    Минюст хочет создать Единый реестр адвокатов страны

    Информационная система будет содержать всю информацию об адвокатах. Это позволит проверить статус специалиста. Вести правозащитную деятельность смогут только те, кто попадет в реестр.

    6
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Защита персональных данных

    Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152

    Почти все компании в России — операторы персональных данных (ПД), так как обрабатывают как минимум сведения о сотрудниках. Поэтому всем важно знать требования к работе с ПД и иметь необходимый перечень документов, иначе за нарушения в этой сфере компания может получить штраф.

    Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152
    13

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Премии

    44% работодателей выплатят сотрудникам премии по итогам 2023 года

    14% сотрудников планируют потратить «тринадцатую» зарплату на погашение займов и долгов.

    1
    34
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно

    Тексты можно классно визуализировать с помощью скриншотов. Но есть тонкая грань между аккуратными, информативными скринами — и мракобесием, где ничего не видно и не понятно. Рассказываю, как делать скриншоты, за которые не будет стыдно.

    Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно
    17
    Маркетинг

    Честный ЗНАК: кроссовки подешевели на 29%

    За год средняя стоимость кроссовок упала с 5 563 до 3 976 рублей. Предложение на обувном рынке выросло на 44%.

    2
    79
    Основные средства

    Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

    Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.

    Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
    466
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Изменения в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

    В новом году бухгалтеров ждет множество изменений законодательства. Снова нужно будет привыкать к новым правилам. Изучать порядок заполнения обновленной отчетность. А вы готовы?

    Изменения в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру
    107

    Записи вебинаров

    697
    Новые видео от экспертов каждый день
    6-НДФЛ

    НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица

    Для раздела 1 формы 6-НДФЛ в 2024 году имеет значение дата удержания налога. Если она в границах квартала, то и налог входит в 6-НДФЛ за этот квартал. И не важно, что сам срок уплаты находится за границами этого квартала.

    1
    135
    Электронные подписи

    Электронная подпись для директора и сотрудников: что и как оформить в 2024 году

    Расскажем, как оформлять ЭП 2024 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    68
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Есть варианты решения этого вопроса с чеком?

    Добрый день. Вопрос по банку-эквайеру. По покупке банк-эквайер установил дату совершения покупки 25.09.2023 в 16:30, реально покупка совершена 02.12.2023 в 14:57, подтвердилась она 05.12.2023. То есть некорректную дату передает банк-эквайер.

    20
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Что меняется в ЕФС-1 и НДФЛ в 2024 году / БухСтрим

    Меньше месяца остается до конца 2023 года. Бухгалтерам нужно готовиться к глобальным изменениям в работе: снова меняются сроки перечисления НДФЛ и правила отправки уведомлений, а еще обновят отчетность за работников.

    107
    Банкротство

    Центробанк поддержал идею открыть информацию о родственниках банкротов

    Арбитражные управляющие получат право собирать информацию из государственных органов не только о самом фигуранте банкротного дела, но и о его родственниках. Это поможет быстрее находить имущество должника.

    99
    Бесплатно с Учет расходов

    Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

    Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    869
    УСН

    Какую упрощенку выбрать – «доходы» или доходы минус расходы»: таблица

    Выбирая режим УСН, многие бизнесмены задумываются, какой объект более выгоден – «доходы» или «доходы минус расходы». Смотрите расчеты в таблице.

    130
    Законопроекты

    С предприятий в новых регионах не будут взыскивать долги до 2026 года

    Государственные и муниципальные предприятия из новых регионов могут получить мораторий на принудительное взыскание долгов.

    57
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?

    Здравствуйте! Директор весь год (до ноября) был в отпуске без сохранения зарплаты. Сейчас его как физ лицо проверяет банк по 115-ФЗ. Просят 2-НДФЛ, а у него доход только в декабре (зарплата за ноябрь). Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?

    27
    Криптовалюта

    Binance не будет поддерживать p2p-операции с рублем

    По-прежнему проводить сделки с рублем смогут пользователи платформы CommEX. Нужно подключить аккаунт к учетной записи на Binance.

    45
    Логотип «Контур»
    «Контур»
    Экологический сбор

    Экологический сбор: что изменится с 1 января 2024 года

    По экосбору будет много изменений — их утвердили Федеральным законом от 04.08.2023 № 451-ФЗ. Эксперты Контур.Экстерна рассказывают, как работать производителям и импортерам товаров и упаковки с 2024 года.

    Экологический сбор: что изменится с 1 января 2024 года
    111
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Мы не согласны с данными сальдо в личном кабинете. Как оспорить?

    Дождались немыслимого акта с 1.01 по 6.12 ЕНП🙈 по транспортному у них начисление за 7 кварталов. Это почему? И плата ненамного не сходится, хотя платили вовремя и суммы несколько лет одинаковые. А они отрицательное сальдо выставляют.

    54
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Зарплата

    Как правильно установить персональную надбавку сотруднику

    Обоснование персональных надбавок и доплат к заработной плате сотрудников: виды надбавок, как рассчитывать и устанавливать, можно ли отменить и как правильно это сделать.

    Как правильно установить персональную надбавку сотруднику
    70