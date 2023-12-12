Экологический сбор: что изменится с 1 января 2024 года

По экосбору будет много изменений — их утвердили Федеральным законом от 04.08.2023 № 451-ФЗ. Эксперты Контур.Экстерна рассказывают, как работать производителям и импортерам товаров и упаковки с 2024 года.

Федеральный закон 451-ФЗ существенно изменил действующие правила по отходам производства и потребления — Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ. Большинство новелл 451-ФЗ начнут действовать только с 01.01.2024: их надо учитывать при отчетности-2024, которую будем отправлять только в 2025 году. А отчетность-2023 будем сдавать «по-старому». Но некоторые нормы 451-ФЗ применяются уже сейчас.

Новое в отчетности по экосбору

Отчетность-2023 не изменится. А вот отчетность-2024 будем сдавать по-новому.

Что включать в отчетность:

За 2023 год — отчитываемся за товары и упаковку, которые реализовали в России.

За 2024 год — отчитываемся за весь объем продукции и упаковки, которые изготовили или ввезли в Россию.

Кто отчитывается за упаковку товара:

За 2023 год — за упаковку отчитываются только производители товара в этой упаковке. Производители упаковки отчитываются за нее, когда реализуют ее как товар конечному потребителю.

За 2024 год — за упаковку отчитываются производители этой упаковки.

А вот для импортеров ничего не меняется. Они и дальше будут подавать отчетность за ввезенную упаковку. А поскольку производители такой упаковки — за границей, российские правила на них не распространяются.

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Сроки ответственности по экосбору

Для производителей

С отчетности-2024 меняют сроки ответственности по экологическому сбору. Раньше обязанность производителей возникала с момента реализации — они отражали в отчете массы реализованного товара. При этом производители упаковки не отчитывались за упаковку, которую продали производителям товара в этой упаковке.

Теперь же ответственность производителей товаров и упаковки возникает с самой ранней из дат:

день отгрузки товаров, упаковки;

день оплаты/предоплаты товаров, упаковки;

день отгрузки/передачи или день оплаты предоплаты товаров в упаковке, если упаковку произвели для собственных товаров — наличие товаров в перечне по п. 3 ст. 24.2 89-ФЗ в ред. 451-ФЗ не имеет значения;

день списания испорченных, бракованных товаров, упаковки.

Для импортеров

Сроки ответственности по экосбору для импортеров зависят от того, откуда они ввозят товары и упаковку:

если из стран ЕАЭС — ответственность наступает в день принятия товаров в упаковке на учет;

если из стран, которые не входят в ЕАЭС — до дня выпуска товаров для внутреннего потребления таможней надо заплатить экосбор или же самостоятельно утилизировать отходы со дня выпуска таможней (при этом требуется банковская гарантия или договор поручительства).

Банковская гарантия и договор поручительства для импортеров

Если импортер ввозит товары не из стран ЕАЭС, до выпуска этих товаров для внутреннего потребления таможней нужно выполнить одно из условий — на выбор:

заплатить экосбор;

предоставить в ЕГИС УОИТ уведомление о том, что планируете самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров.

Если импортер выберет уведомление, к нему надо приложить банковскую гарантию или договор поручительства на сумму уплаты экосбора. Договор поручительства можно заключить только с компанией или ИП из реестра утилизаторов.

Нормативы утилизации

С отчетности-2024 с момента списания бракованных товаров возникает ответственность. Их массу считают как массу выпущенных товаров и применяют к ним норматив утилизации. То есть теперь при списании бракованных или испорченных товаров наступит обязанность по экосбору — в день, когда их фактически списали.

Акт утилизации

Если импортеры / производители полностью или частично выполнили нормативы утилизации товаров и упаковки, они прикладывают к отчетности акт утилизации. Для отчетности-2023 акт утвердили Приказом РПН от 15.02.2022 № 90. Для отчетности-2024 форму акта планируют обновить: проект уже опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Понижающий коэффициент

С отчетности 2024 года понижающий коэффициент можно использовать и для товаров, и для упаковки, и уменьшить затраты на утилизацию (п. 15 ст. 24.2-1 89-ФЗ в ред. ст. 1451-ФЗ). Но только при условии, что такие товары и упаковка произведены из вторичного сырья, полученного на территории России.

Для отчетности-2023 коэффициент применяется только для упаковки и только если полностью закроете норматив утилизации по всем отчетным позициям. В этом случае платить экосбор вообще не надо.

Освобождение от отчетности по экосбору

От отчетности-2024 и дальнейшие периоды освобождают производителей и импортеров, которые производят или ввозят:

Товары из перечня для собственных нужд (п. 9 ст. 24.2 89-ФЗ в ред. 451-ФЗ). Перечень на 2024 год пока не утвердили, но его уже опубликовали на официальном сайте НПА. Оборонную продукцию по гособоронзаказу, товары для защиты гостайны и продукцию, которая содержит гостайну. Но от отчетности с 2024 года такие производители и импортеры освобождаются только в части оборонной продукции. Если они дополнительно занимаются и гражданскими товарами, то за них надо будет отчитываться. А за 2023 год таким производителям и импортерам все же придется отчитаться, как и раньше.

Реестр утилизаторов

В 2024 году появится реестр утилизаторов. Он будет размещен на портале ЕГИС УОИТ — в госсистеме учета отходов от использования товаров. Если производитель или импортер планируют передавать отходы на утилизацию, они смогут выбрать проверенную компанию, которая окажет эту услугу.

В 2023 году для выполнения нормативов утилизации нужно заключить договор с организацией на оказание этих услуг и получить от них акт утилизации по форме из Приказа Росприроднадзора от 15.02.2022 № 90. Для утилизации отходов I-IV классов опасности организации требуется лицензия.

А с 2024 года для того, чтобы выполнить норматив утилизации, надо заключить договор с компанией из реестра утилизаторов (п. 4 ст. 24.2 89-ФЗ). Если договор заключен с компанией, которой нет в реестре, акт утилизации не зачтут для выполнения нормативов.

Кроме того, для утилизаторов введут квартальные отчеты:

о количестве утилизированных товаров;

об объеме продукции, полученной при утилизации отходов;

о числе заключенных договоров.

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Перечень отходов для самостоятельной утилизации

Создадут конвертер отходов, которые можно использовать для самостоятельного выполнения нормативов утилизации. В него включат:

отходы от использования товаров и упаковки;

вторичное сырье, полученное из этих отходов.

То есть с 2024 года у производителей появится новая возможность — выбирать отходы для самостоятельной утилизации и таким образом выполнять норматив. Но только если выбранная позиция есть в перечне.

Дифференцированные ставки экосбора

В 2024 году введут дифференцированные ставки экосбора. Ставки будут зависеть от экологичности товаров и упаковки. Чем экологичнее товар / упаковка, тем ниже ставка экосбора.

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