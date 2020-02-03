ФНС изучает соцсети предпринимателей

Это не шутки. Инспектора действительно смотрят информацию в сетях. Особенно, когда планируют завести спор или подать в суд. Что они ищут? Чаще всего им нужны доказательства того, что контрагенты - взаимозависимые лица.

Например, на допросе директор утверждает, что не был знаком с директором компании-контрагента до подписания договора, а информацию о нём взял из рекламы в интернете. А на его личной странице Вконтакте тот указан как лучший друг или однокурсник по университету. Или более того – дальний родственник или бывший гражданский муж/жена. Неувязочка. А сделки между такими партнёрами легко можно проверять на фиктивность и копать уже в разных направлениях. Достаточно простого фото вместе, датированного периодом, который интересует инспекторов.

Если компания продаёт имущество по заведомо низкой цене, это всегда вызывает подозрения.

Бывает, что директор знает, что ему грозят доначисления и выводит таким способом имущество. Например, продаёт недвижимость или транспорт физическому лицу. Отношения с этим физическим лицом точно будут интересовать инспекторов. И если сделка была совершена с заинтересованным лицом – это тоже повод для разбирательств. Сделку по продаже имущества могут легко признать фиктивной и нацеленной на то, чтобы избежать доначислений и не допустить взыскания. А это уже серьёзное преступление – уход от налогов. В общем, если ваш контрагент – седьмой племянник сестры матери вашего соседа по лестничной площадке – вы под подозрением.

В основном инспекторов интересуют знакомство, связи и родство между участниками сделки. Но также они могут и попытаться выяснить детали и финансовые показатели вашего бизнеса. Например, вы не сможете доказать, что ваш объект был на ремонте, и вы не работали, если в сети есть фотографии рабочего объекта с датами.

Случаи, когда налоговики предъявляли в суде в качестве доказательств скрины и снимки из личных страниц бизнесменов, уже были много раз. И такие доказательства суды принимают. Можете поискать дела о банкротствах в картотеках.

Помните, что если у налоговой есть к вам вопросы или у вас есть кредиторы, которые заинтересованы в получении своих денег, вам нужно быть очень осторожными в своих аккаунтах. Никакой информации о людях и компаниях, сделки с которыми могут быть оспорены, не должно быть в ваших соцсетях. И очень желательно в соцсетях ваших родных и близких.

Также мы посоветуем внимательно просмотреть все свои страницы и аккаунты и удалить оттуда всё лишнее. Деньги любят тишину и, занимаясь бизнесом, нужно помнить об этом.