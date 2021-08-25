Субсидий за трудоустройство безработных станет больше

Специалистами Минтруда России был подготовлен и размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362» (ID: 04/12/08-21/00119238). В этом проекте предлагается расширить перечень лиц, трудоустройство которых позволит работодателю получить государственную поддержку.
Если этот проект будет одобрен, в перечень будут дополнительно включены:
- инвалиды;
- одинокие и многодетные родители, на воспитании которых находятся несовершеннолетние дети или дети-инвалиды;
- граждане, освобожденные из мест лишения свободы.
При этом для указанных категорий лиц дата постановки на учёт в службе занятости значения иметь не будет. Такие меры дополнительной поддержки работодателей, по оценке Минтруда России, позволят дополнительно трудоустроить около 170 тыс. безработных россиян.
Сейчас у работодателей есть возможность получить субсидии при приёме на работу выпускников вузов и колледжей, окончивших учебные заведения в 2020 году, и тех граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных по состоянию на 01 января 2021г. (п. 2 Правил предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан; далее — Правила).
Субсидия назначается работодателю на основании заявления, направленного через личный кабинет портала «Работа в России». В заявлении должен быть указан перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.
В соответствии с указанным в заявлении перечнем центр занятости подбирает подходящих кандидатов. Через месяц после трудоустройства безработных граждан, рекомендованных центрами занятости, работодатель через государственную информационную систему направляет в Фонд социального страхования РФ ещё одно заявление с указанием данных на этих граждан.
Для получения субсидии важно, чтобы новые сотрудники не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, не были самозанятыми гражданами.
В новом проекте предлагается субсидировать работодателям наём граждан, которые имели статус безработного не на 01 января 2021г., а на 01 июля 2021 г. Это расширит базу безработных соискателей более чем на 700 тыс. человек.
Размер субсидии останется неизменным и может составить порядка 50 000 рублей на одно рабочее место.
Выделяемая субсидия на одно рабочее место — это МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Субсидия, как и в настоящее время, будет предоставляться по истечении первого, третьего и шестого месяцев работы новых работников (п. 9, п. 10 Правил).
Средства, предоставленные государством, можно направить на организацию рабочих мест, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.
А вот правила, позволяющие определить достиг работодатель результата субсидирования или нет, могут измениться. Если цель получения субсидии работодателем не была достигнута, её размер может быть уменьшен.
По действующим Правилам в соответствии с п. 35, цель субсидирования будет достигнута, если по состоянию на 15 декабря 2021г. не менее 80% работников, трудоустроенных в рамках программы государственной поддержки, останутся в штате организации. Новым проектом предлагается исключать из подсчёта работников, оставшихся в штате у работодателя на 15 декабря 2021г., тех, которые уволились по собственному желанию.
В заключении мне хотелось бы ещё раз отметить, что программа государственного субсидирования найма направлена на обеспечение работой тех граждан, которые сейчас зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных, при этом она позволяет поддержать работодателей, в том числе за счёт экономии расходов на организацию рабочих мест и обучение новых сотрудников. Одобрение предложенных поправок позволит трудоустроить большее количество безработных граждан, предоставив государственную поддержку их нанимателям.
Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»
Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.
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