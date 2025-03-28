ТОП-15 статей в блогах, которые сейчас не ведутся, но продолжают собирать просмотры 

Иногда так случается: компания запускает блог, начинает публиковать контент, но через какое-то время теряет интерес. Получается, все усилия были напрасными? К счастью, это не так: особенность контент-маркетинга как раз и заключается в долгосрочном эффекте стратегии.

Правда, здесь есть нюанс. Чтобы статьи продолжали работать на продвижение бизнеса, они должны быть опубликованы на площадке с высокой посещаемостью и с высокой позицией в поисковой выдаче. В этом заключается одно из ключевых преимуществ ведения блога на «Клерке»: статьи собирают просмотры не только через месяцы, но и через годы после публикации.

Причем материалы, которые опубликованы в блоге, продолжат работать на продвижение бизнеса, даже если компания прекращает сотрудничество с «Клерком». Мы не удаляем статьи и не снимаем в них ссылки.

Но хотим сразу же развеять один из мифов: достаточно запустить блог, опубликовать в нем определенное количество статей и можно больше ничего не делать, а клиенты будут приходить — так это не работает. Если вы хотите достичь максимальных результатов, блог должен быть активным. Да, хорошие статьи собирают просмотры и находят своих читателей. Но покупать клиенты все же предпочитают у тех, в чьей стабильной работе нет никаких сомнений.

А теперь — ТОП-15 статей в блогах, которые сейчас не ведутся, но собирают тысячи просмотров (результаты за неполных три месяца 2025 года). Это лишь малая часть статей: популярностью у читателей пользуются очень и очень многие материалы в неактивных блогах.