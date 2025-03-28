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ТОП-15 статей в блогах, которые сейчас не ведутся, но продолжают собирать просмотры 

Хорошая статья в блоге — это рекламная кампания на постоянной основе. И даже если по каким-то причинам компания перестает вести блог, статьи продолжают продвигать бизнес. 

Как это работает на «Клерке»?

Иногда так случается: компания запускает блог, начинает публиковать контент, но через какое-то время теряет интерес. Получается, все усилия были напрасными? К счастью, это не так: особенность контент-маркетинга как раз и заключается в долгосрочном эффекте стратегии.

Правда, здесь есть нюанс. Чтобы статьи продолжали работать на продвижение бизнеса, они должны быть опубликованы на площадке с высокой посещаемостью и с высокой позицией в поисковой выдаче. В этом заключается одно из ключевых преимуществ ведения блога на «Клерке»: статьи собирают просмотры не только через месяцы, но и через годы после публикации. 

Причем материалы, которые опубликованы в блоге, продолжат работать на продвижение бизнеса, даже если компания прекращает сотрудничество с «Клерком». Мы не удаляем статьи и не снимаем в них ссылки.

Но хотим сразу же развеять один из мифов: достаточно запустить блог, опубликовать в нем определенное количество статей и можно больше ничего не делать, а клиенты будут приходить — так это не работает. Если вы хотите достичь максимальных результатов, блог должен быть активным. Да, хорошие статьи собирают просмотры и находят своих читателей. Но покупать клиенты все же предпочитают у тех, в чьей стабильной работе нет никаких сомнений.  

А теперь — ТОП-15 статей в блогах, которые сейчас не ведутся, но собирают тысячи просмотров (результаты за неполных три месяца 2025 года). Это лишь малая часть статей: популярностью у читателей пользуются очень и очень многие материалы в неактивных блогах.

1. «ИП на УСН продал имущество: какой налог платить с дохода» (18 266 просмотров)

Первая статья в нашей подборке — материал в блоге компании «Черная бухгалтерия». Компания перестала вести блог еще в 2021 году, но он все равно продолжает работать на продвижение сервиса. Лучшее подтверждение — статья «ИП на УСН продал имущество: какой налог платить с дохода», опубликованная в августе 2021 года! Несмотря на то, что с момента публикации прошло уже несколько лет, статья вызывает интерес у читателей. 

2. «Посчитали – прослезились: какие выплаты положены работнику при сокращении» (17 168 просмотров)

Еще один аналогичный пример — блог компании «КАМИН». Компания также не ведет блог с 2021 года, но статьи собирают тысячи просмотров. Например, материал «Посчитали – прослезились: какие выплаты положены работнику при сокращении» только за этот год уже собрал почти 20 тыс. просмотров. Секрет успеха — в нетеряющей своей актуальности теме, цепляющем заголовке и действительно полезном и информативном контенте.

3. «Спорные вопросы по поводу продления договора аренды» (15 823 просмотров)

Статью в блоге компании «РосКо» можно назвать иллюстрацией долгоиграющего контента. Продление договора аренды относится к числу тем, которые остаются востребованы читателями на протяжении длительного времени. И хотя материал был опубликован еще в марте 2019 года, а компания не ведет блог с 2023 года, статья собрала свыше 15 тыс. просмотров.

4. «Предельная база страховых взносов в 2024 году» (13 368 просмотров) 

Академия «Регламент» вела блог меньше года, но за это время успела набрать почти 20 тыс. подписчиков, а публикации по-прежнему пользуются популярностью у аудитории.   

5. «Как селлеру маркетплейсов на УСН «Доходы» платить налоги в 2024 году» (12 924 просмотров)

Статья в блоге компании «Райт Консалтинг» помогает селлерам самостоятельно разобраться в нюансах уплаты налогов. Учитывая, что маркетплейсы остаются одним из самых востребованных направлений для начинающих предпринимателей, материал собирает просмотры даже в 2025 году.

6. «Что относится к персональным данным. Кому их можно передавать, как хранить и уничтожать» (12 699 просмотров)

Персональные данные — сложное направление, которое традиционно вызывает массу вопросов. Поэтому вполне объяснимо, что статья в блоге компании «Делис Архив», опубликованная еще в 2020 году, продолжает вызывать интерес читателей. И хотя блог компании неактивен с 2023 года, контент продолжает работать. 

7. «Как запустить интернет-магазин с нуля» (11 659 просмотров)

Еще один пример материала, который будет востребован не один год — статья в блоге «Т-Бизнеса» (блог не ведется с 2023 года). Публикация, рассказывающая обо всех аспектах запуска онлайн-продаж, не теряет своей актуальности с 2022 года.   

8. «Увольнение в отпуске. Что нужно знать кадровику» (11 062 просмотров)

Платформа для работы с внештатными исполнителями «Рокет Ворк» не ведет свой блог на «Клерке» уже два года, но статьи продолжают собирать просмотры. Материал «Увольнение в отпуске. Что нужно знать кадровику» — не исключение: статья содержит полезную информацию для специалистов кадровой службы.

9. «Можно ли совмещать основную работу по трудовому договору с самозанятостью» (10 848 просмотров)

Блог платформы для сотрудничества с внештатным персоналом «Наймикс» также не обновляется на протяжении двух лет. Но это не мешает публикациям продолжать продвижение платформы: благодаря выбору популярных тем контент остается актуальным.

10. «Цель оправдывает средства: зачем и куда лучше инвестировать» (9 156 просмотров)

Блог компании «Афинанс.рф» посвящен вопросам инвестирования, и, учитывая интерес к этой тематике, стабильный рост количества просмотров не вызывает удивления. При этом сам блог компания не ведет с 2023 года.

11. «Кто может отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ» (6 994 просмотров)

Аудиторско-консалтинговая группа «Созидание и Развитие» активно вела блог на протяжении нескольких лет вплоть до 2025 года. И хотя сейчас уже он обновляется, статьи собирают тысячи просмотров.

12. «Камеральная налоговая проверка: как проверяют декларации» (6 976 просмотров)

Камеральные налоговые проверки — тема, которая волнует и компании, и ИП. Материалы в блоге «Евгений Сивков — Налоговый консультант» в целом содержат много полезной информации для представителей самых различных сфер, поэтому даже отсутствие новых публикаций не стало препятствием для роста просмотров.

13. «Налоговый учет на УСН при работе с маркетплейсами: нюансы и сложности, о которых важно знать» (6 746 просмотров)

Еще одна статья, посвященная работе с маркетплейсами, но на этот раз в блоге компании «Белая бухгалтерия» (не ведется с 2024 года). И хотя в блоге немного публикаций, материалы на волнующие предпринимателей темы привлекают и аудиторию «Клерка», и внешний трафик.

14. «Все про имущественный вычет при покупке жилья у родственников» (6 304 просмотров)

С момента публикации статьи «Все про имущественный вычет при покупке жилья у родственников» в блоге «НДФЛки» прошло уже семь лет(!), а сама компания не ведет блог с 2023 года. Но это не помешало материалу набрать больше 6 тыс. просмотров только в этом году.

15. «Кто должен проходить обучение по электробезопасности?» (6 108 просмотров)

Блог компании Attek, в котором опубликована статья «Кто должен проходить обучение по электробезопасности?», не обновляется с 2020 года, но его материалы продолжают привлекать аудиторию. Именно в этом преимущество контент-маркетинга: по сравнению с большинством рекламных инструментов, имеющими краткосрочный эффект, полезный контент работает годами. 

В завершение хотим обратить ваше внимание на важный момент: для сбора контактов потенциальных клиентов в блогах на «Клерке» мы используем лид-формы. И отказ от ведения блога — это всегда потерянные деньги (подробнее о том, сколько теряет бизнес, мы рассказывали здесь). 

Если вы хотите возобновить сотрудничество или у вас все еще нет блога на «Клерке», скорее пишите нам: мы готовы сразу же приступить к работе.

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