ТОП-15 статей в блогах, которые сейчас не ведутся, но продолжают собирать просмотры 

Как это работает на «Клерке»?
Иногда так случается: компания запускает блог, начинает публиковать контент, но через какое-то время теряет интерес. Получается, все усилия были напрасными? К счастью, это не так: особенность контент-маркетинга как раз и заключается в долгосрочном эффекте стратегии.
Правда, здесь есть нюанс. Чтобы статьи продолжали работать на продвижение бизнеса, они должны быть опубликованы на площадке с высокой посещаемостью и с высокой позицией в поисковой выдаче. В этом заключается одно из ключевых преимуществ ведения блога на «Клерке»: статьи собирают просмотры не только через месяцы, но и через годы после публикации.
Причем материалы, которые опубликованы в блоге, продолжат работать на продвижение бизнеса, даже если компания прекращает сотрудничество с «Клерком». Мы не удаляем статьи и не снимаем в них ссылки.
Но хотим сразу же развеять один из мифов: достаточно запустить блог, опубликовать в нем определенное количество статей и можно больше ничего не делать, а клиенты будут приходить — так это не работает. Если вы хотите достичь максимальных результатов, блог должен быть активным. Да, хорошие статьи собирают просмотры и находят своих читателей. Но покупать клиенты все же предпочитают у тех, в чьей стабильной работе нет никаких сомнений.
А теперь — ТОП-15 статей в блогах, которые сейчас не ведутся, но собирают тысячи просмотров (результаты за неполных три месяца 2025 года). Это лишь малая часть статей: популярностью у читателей пользуются очень и очень многие материалы в неактивных блогах.
1. «ИП на УСН продал имущество: какой налог платить с дохода» (18 266 просмотров)
Первая статья в нашей подборке — материал в блоге компании «Черная бухгалтерия». Компания перестала вести блог еще в 2021 году, но он все равно продолжает работать на продвижение сервиса. Лучшее подтверждение — статья «ИП на УСН продал имущество: какой налог платить с дохода», опубликованная в августе 2021 года! Несмотря на то, что с момента публикации прошло уже несколько лет, статья вызывает интерес у читателей.
2. «Посчитали – прослезились: какие выплаты положены работнику при сокращении» (17 168 просмотров)
Еще один аналогичный пример — блог компании «КАМИН». Компания также не ведет блог с 2021 года, но статьи собирают тысячи просмотров. Например, материал «Посчитали – прослезились: какие выплаты положены работнику при сокращении» только за этот год уже собрал почти 20 тыс. просмотров. Секрет успеха — в нетеряющей своей актуальности теме, цепляющем заголовке и действительно полезном и информативном контенте.
3. «Спорные вопросы по поводу продления договора аренды» (15 823 просмотров)
Статью в блоге компании «РосКо» можно назвать иллюстрацией долгоиграющего контента. Продление договора аренды относится к числу тем, которые остаются востребованы читателями на протяжении длительного времени. И хотя материал был опубликован еще в марте 2019 года, а компания не ведет блог с 2023 года, статья собрала свыше 15 тыс. просмотров.
4. «Предельная база страховых взносов в 2024 году» (13 368 просмотров)
Академия «Регламент» вела блог меньше года, но за это время успела набрать почти 20 тыс. подписчиков, а публикации по-прежнему пользуются популярностью у аудитории.
5. «Как селлеру маркетплейсов на УСН «Доходы» платить налоги в 2024 году» (12 924 просмотров)
6. «Что относится к персональным данным. Кому их можно передавать, как хранить и уничтожать» (12 699 просмотров)
Персональные данные — сложное направление, которое традиционно вызывает массу вопросов. Поэтому вполне объяснимо, что статья в блоге компании «Делис Архив», опубликованная еще в 2020 году, продолжает вызывать интерес читателей. И хотя блог компании неактивен с 2023 года, контент продолжает работать.
7. «Как запустить интернет-магазин с нуля» (11 659 просмотров)
8. «Увольнение в отпуске. Что нужно знать кадровику» (11 062 просмотров)
9. «Можно ли совмещать основную работу по трудовому договору с самозанятостью» (10 848 просмотров)
10. «Цель оправдывает средства: зачем и куда лучше инвестировать» (9 156 просмотров)
Блог компании «Афинанс.рф» посвящен вопросам инвестирования, и, учитывая интерес к этой тематике, стабильный рост количества просмотров не вызывает удивления. При этом сам блог компания не ведет с 2023 года.
11. «Кто может отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ» (6 994 просмотров)
12. «Камеральная налоговая проверка: как проверяют декларации» (6 976 просмотров)
Камеральные налоговые проверки — тема, которая волнует и компании, и ИП. Материалы в блоге «Евгений Сивков — Налоговый консультант» в целом содержат много полезной информации для представителей самых различных сфер, поэтому даже отсутствие новых публикаций не стало препятствием для роста просмотров.
13. «Налоговый учет на УСН при работе с маркетплейсами: нюансы и сложности, о которых важно знать» (6 746 просмотров)
14. «Все про имущественный вычет при покупке жилья у родственников» (6 304 просмотров)
15. «Кто должен проходить обучение по электробезопасности?» (6 108 просмотров)
Блог компании Attek, в котором опубликована статья «Кто должен проходить обучение по электробезопасности?», не обновляется с 2020 года, но его материалы продолжают привлекать аудиторию. Именно в этом преимущество контент-маркетинга: по сравнению с большинством рекламных инструментов, имеющими краткосрочный эффект, полезный контент работает годами.
В завершение хотим обратить ваше внимание на важный момент: для сбора контактов потенциальных клиентов в блогах на «Клерке» мы используем лид-формы. И отказ от ведения блога — это всегда потерянные деньги (подробнее о том, сколько теряет бизнес, мы рассказывали здесь).
Если вы хотите возобновить сотрудничество или у вас все еще нет блога на «Клерке», скорее пишите нам: мы готовы сразу же приступить к работе.
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