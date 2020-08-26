Кто должен проходить обучение по электробезопасности?

Электробезопасность на предприятии — это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение защиты сотрудников от поражения электротоком и другого вредного и опасного воздействия электричества.

Если вы — работник офиса, то не сомневайтесь, что и в вашей компании должен быть ответственный за электробезопасность, а сотрудники должны проходить соответствующее обучение. Действие правил распространяется не только на производственные или строительные организации.

Говоря о правилах, мы имеем в виду ПТЭЭП — Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок или ПОТЭЭ. Это документы, на которые необходимо ориентироваться в вопросе электробезопасности.

Группы по электробезопасности

Исходя из категории персонала и оборудования, с которым ему приходится работать, установлено несколько квалификационных групп:

I группа — не электротехнический персонал, это, например, операторы ПК. К этой группе относятся те, кто вроде бы не выполняет каких-то сложных и опасных работ, но взаимодействует с оборудованием и теоретически может получить поражение электротоком.

Кто конкретно относится к этой группе, решает руководитель. Такой персонал ежегодно проходит инструктаж. Инструктором может выступать только лицо с группой 3 или выше. Предварительно необходимо разработать программу инструктажа, в которую входит в т.ч. обучение безопасным способам работы и оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

II группа также присваивается неэлектротехническому персоналу, но уже обслуживающему установки и оборудование с электроприводом. Чтобы получить вторую группу необходимо иметь расширенные знания, а работники с основным общим или со средним полным образованием должны пройти обучение в образовательных организациях в объеме не менее 72 часов .

III группа присваивается электротехническому персоналу. Она дает право самостоятельно (единолично) проводить обслуживание, осмотр, подключение и отключение электроустановок до 1000 В.

Как уже выше говорилось, обладатели третьей группы могут инструктировать тех, кому присваивается первая. Они вправе вести надзор за работами в установках, т.е. выступать в качестве административно-технического персонала (могут даже сами не выполнять работы, а только наблюдать за их выполнением).

IV группа — электротехнический персонал, который обслуживает электроустановки напряжением выше 1000 В. Требует еще более усиленной подготовки, т.к. это работа связана с высокой ответственностью и силовым оборудованием, таким, например, как трансформаторные подстанции.

V группа — ответственные за электрохозяйство и другой инженерно-технический персонал в установках напряжением выше 1000 В (конечно они могут отвечать и за установки меньшего напряжения).

Чем выше группа, тем больший объем знаний должен освоить сотрудник, которому она присваивается. Особо стоит выделить ответственного за электрохозяйство.

Кто это — ответственный за электрохозяйство?

Согласно ПТЭЭП, руководитель организации назначает ответственного за электрохозяйство и (при необходимости) его заместителя из числа собственных специалистов. Им не может быть стороннее лицо, с которым заключен ГПХ договор или специализированная организация. Только штатный специалист.

Есть только одно исключение, когда не обязательно назначать отдельное ответственное лицо, а полную ответственность на себя берет руководитель — если компания не занимается производством, а оборудование имеет номинальное напряжение не выше 380 В.

Хотя и тут не все так просто. Не достаточно издать приказ по предприятию. Необходимо подать заявление-обязательство в местное отделение Ростехнадзора и получить согласование. Кроме того, необходимо быть уверенным, что деятельность организации на 100% не относится к производственной.

Чтобы разобраться, что такое производственная деятельность придется обратиться к Трудовому кодексу (статья 209) и ОКВЭД. К примеру, не являются производством:

туристские и экскурсионные услуги;

услуги физической культуры;

услуги правового характера (юридические, бухгалтерские, консультационные и т.п.)

торговля.

Кроме заявления понадобятся дополнительные документы (копии), подтверждающие полномочия заявителя (руководителя организации), на помещение, где ведется деятельность, однолинейную электрическую схему, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, технические условия, протоколы испытаний электроустановок.

Они подтвердят, что действительно имеющееся оборудование соответствует параметрам, позволяющим не назначать отдельное лицо, ответственное за электробезопасность.

Как видите, даже если у вас обычный офис, это не означает, что не потребуется никаких действий для обеспечения электробезопасности. А если используемое помещение взято в аренду, то и это не освобождает руководителя от проведения необходимых мероприятий.

Обучение электробезопасности

Обучение по электробезопасности проходят как те, кто уже работает по специальности (т.е. периодически подтверждают уровень знаний) или собирается сменить место работы и хочет сохранить квалификацию.

После прохождения обучения выдается удостоверение, имеющее ограниченный срок действия. Периодичность прохождения в дальнейшем проверки знаний зависит от категории конкретного работника:

Электротехнический персонал , непосредственно организующий и проводящий работы по обслуживанию, наладке, ремонту действующих электроустановок, выполняющий электромонтажные работы, а также сотрудники, обладающие полномочиями по выдаче нарядов и распоряжений проходят обучение и проверку знаний 1 раз в год; Административно-технический персонал , не относящийся к предыдущей группе, специалисты по охране труда и инспектированию электроустановок — 1 раз в 3 года.

Существует и внеочередная проверка знаний, она проводится, например, при установке нового оборудования, переводе на должность, требующую более высокой группы по электробезопасности, по требованию органов государственного надзора, при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев и т.д.

Можно попробовать провести обучение прямо в компании, но для этого необходимо, чтобы в штате были квалифицированные специалисты, прошедшие аттестацию в Ростехнадзоре. Кроме того, придется организовать сам процесс обучения и проверки знаний, разработать программы обучения и экзаменовки, собрать комиссию, которая будет принимать экзамены и т.д., отвлекая на это немалые ресурсы, в том числе и денежные.

Есть ли смысл затрачивать столько времени и сил или достаточно обратиться в специализированную компанию и пройти, например, дистанционное обучение?

Решение проблем дистанционного обучения

Закон не запрещает проводить курсы обучения рабочим специальностям дистанционно, а также проверять таким образом полученные ранее знания.

В п.п. 1.4.40. ПТЭЭП сказано, что допускается использование компьютерных технологий для всех видов проверки, кроме первичной, а программа должна обеспечивать режим обучения. И ничего не сказано на базе самой организации должен проходить процесс или нет. Поэтому пройти обучение можно без отрыва от производства в удобное время и даже дистанционно.

По сути обучение на расстоянии не отличается от очного, в чем-то даже превосходит его. Посудите сами:

Обмен информацией может происходить в любой форме — голосовой (через аудиосвязь), текстовой (отправка документов, нормативов, выполнение тестов и т.д.), визуальной (видеоконференции, формат видео-уроков, общение напрямую с преподавателем в группе или индивидуально);

Обмен учебными материалами, заданиями, выполнение тестовых упражнений и экзамен могут проводится намного быстрее . Например, преподавателю не нужно раздавать всем материалы на бумаге — достаточно в пару кликов мышкой отправить их на электронную почту обучающимся.

Работник и работодатель не несут дополнительных затрат на проезд, оплату командировочных, если необходимо отправить сотрудника для обучения в другой город.

Единственным минусом можно назвать необходимость наличия сети интернет и устойчивой связи, но это работодатель в состоянии обеспечить, ведь такое соединение явно обойдется намного дешевле, чем проведение обучения на базе организации.

В целом, оценивая дистанционное обучение, его проблемы и перспективы, можно сказать, что это прогрессивный способ получения и подтверждения знаний.

В Attek мы используемые учебные программы, разработанные в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора, полностью отвечающие современным условиям работы с электроустановками.

Мы проводим обучение в различных форматах:

классическое очное — в офисе нашего центра обучения;

с выездом преподавателя на территорию заказчика;

дистанционно.

Продолжительность образовательного процесса занимает от 1 до 5 дней. По завершении подготовки по электробезопасности слушателям курсов выдается журнал проверки знаний и удостоверение нового образца. Этих документов достаточно для допуска к работам и прохождения любых видов проверок.