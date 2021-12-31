Как невозможно начать вести управленку. И за что директор может загнобить бухгалтера

Вчера говорила с клиентом про финучет, пришли к нам настраивать управленку. Я говорю их бухгалтеру «Мне нужны цифры. Управленку собираю я. Сколько у нас реализации прошло за октябрь?».

Она мне даёт табличку. А там сумма не совпадает с поступлениями. Говорит, потому что это по методу начисления. А вы по кассовому смотрите. Ну вот куда ее отправить учиться?

Почти всегда в таких ситуациях чувствую себя арбитром. Между бухгалтером и собственником.

Точно знаю, начать вести управленку невозможно, однажды утром зайдя в бухгалтерию и попросив табличку с цифрами. А поговорить?:-)

Правило номер один для счастливой настройки управленческого учёта: договориться о системе координат и о конечном результате процесса внедрения.

Собственнику совсем не стыдно знать финансовую терминологию. Поэтому смело его обучаем. Ему понравится.

Например:

Управленческий учёт ведём по методу начисления: момент дохода или расхода равен моменту перехода права собственности на товар или услугу. Конечный результат внедрения: три основных отчета, ОПУ содержит три вида прибыли, в балансе отражены все фонды.

Итого, собственник заговорит с бухгалтером на одном языке. Строительство вавилонской башни закончится.

И, если все будут делать правильно, получат достоверные суммы прибыли.

Если не повезет, то собственник будет гнобить своего бухгалтера. Он же чушь какую-то несет! «Какой еще метод начисления?! У меня по банку совсем другая сумма прошла в этом месяце».

А бухгалтер, если упрется рогом, и будет стоять на своем со своей короной на голове, получит в ответ только оскорбления бухгалтерского достоинства. Никакой управленки и повышения зарплаты не видать. Говорите с директорами на понятном для них языке!

Знаете, уши болят от выражения «говорить на языке клиента». Мы не можем на нем говорить — это другой человек. Мы можем говорить только на ПОНЯТНОМ для клиента языке. Берегите себя и своих собственников.