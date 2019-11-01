Фиктивная реализация и как ФНС научилась с ней бороться

Мы продолжаем рассказывать вам о схемах по уклонению от уплаты налогов и о том, как контролирующие органы их выявляют. Сегодня — о фиктивной реализации.

Причины использования схемы: реализация товара с наименьшей наценкой или избавление от «виртуальных остатков».

Первый вариант схемы: у компании есть товар, который она может продать за наличные, например, на рынках, в розничных магазинах и т.д. Или компания продает товар по высокой цене, но реализацию по высокой цене не хочет показывать.

После фактической продажи товара за нал или по высокой цене встаёт задача — «нарисовать» реализацию с минимальной наценкой для исчисления минимальных налогов, а также для того, чтобы объяснить отсутствие товара.

Для этого есть варианты:

товар «на бумаге» продаётся технической компании;

товар передаётся по договору комиссии другой организации, которая якобы продает его с минимальной наценкой;

из компании-продавца выделяется другая компания, и товар передаётся выделенной компании, которая потом переводится в регион, теряется и через какое-то время пропадает с радаров. Вместе с несуществующим товаром.

Второй вариант схемы: компания (назовем её компания А), как и в первом варианте схемы, преимущественно реализовывает товар за наличные. Далее, компания А находит компанию Б, которая готова купить нал. Эта компания покупает с минимальной наценкой «на бумаге» товар, официально переводит продавцу деньги и вместо товара получает фиктивные документы и кэш. Теперь как бы всё сходится — у продавца нет товара ни «на бумаге», ни реально, а перевод по безналу с минимальной наценкой — есть. Можно платить минимальный налог на прибыль. Кажется, что всё хорошо.

Что в этой схеме не так и как ФНС разоблачает схему: в первом варианте схемы ФНС находит выгодоприобретателя схемы с помощью системы АСК НДС-2. О фиктивности реализации товара технической компании могут свидетельствовать: отсутствие оплаты за товар, отсутствие у покупателя-технической компании сотрудников, складов, техники и иных материальных ресурсов, отсутствие дальнейшей реализации якобы приобретенного товара и т.д. Такие формулировки приходится часто встречать в судебных актах.

Во втором варианте схемы разоблачение происходит интереснее. Сейчас покажем на примере.

Допустим, нал есть у сети АЗС, а он нужен фабрике по пошиву одежды. АЗС «на бумаге» продаёт фабрике тонны бензина. Проблема в том, что ФНС задастся вопросом — а зачем фабрике столько бензина? Где она его использует? Если нет большого количества транспорта, то зачем она купила этот бензин и что она с ним потом сделала? Если компании не смогут четко и убедительно ответить на этот вопрос, сделка будет признана нереальной, и прощай, вся выгода от неё.

Схема может быть чуть сложнее: когда между АЗС и фабрикой имеется техническая компания. В этом варианте схемы фабрика «покупает» у технички одежду и переводит ей по безналу деньги. Техничка же «покупает» у АЗС бензин и переводит деньги на расчетный счет. АЗС передаёт фабрике нал.

Только вот вопрос: как же так вышло, что техничка купила у АЗС бензин, а продала фабрике одежду? Инспекция вызывает на допрос директора технички и спрашивает:

«Что у вас за специфика деятельности такая, вы вроде бы бензин покупаете, а одежду продаёте. Где же цепочка движения товара? Куда делся бензин и откуда взялась одежда?».

Понятно, что номинальный директор технички на этот вопрос ничего внятного сказать не может. Инспекция делает вывод о нереальности сделки.

Чем грозит применение схемы: инспекция решит, что сделка по купле-продаже на самом деле нереальна. Реализация с минимальной наценкой в адрес технической компании пересчитывается по рыночной цене. Продавцу доначисляют налоги и пени, а также штраф — 40% от неуплаченного налога, т.к. очевидно, что неуплата была умышленной. И конечно, директору грозит уголовное дело по ст. 199 УК РФ.

Наш комментарий: описанная выше схема также известна контролирующим органам, против неё сейчас активно работают ФНС, Центробанк и Росфинмониторинг. СМИ заявляют, что имеется письмо Росфинмониторинга, в котором изложена эта схема, а также даны методы борьбы с ней.

В связи с этим, в своей деятельности надо использовать менее популярные методы работы, которые бы не привлекали внимание проверяющих и не свидетельствовали бы об уклонении от уплаты налогов.