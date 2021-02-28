Как закон о банкротстве перекраивает правила поручительства. И почему этот закон называют «главным рыночным законом страны»

Всё больше в предпринимательские, да и в любые экономические отношения в нашей стране вклиниваются требования законодательства о банкротстве. И ещё несколько лет назад рыночные отношения развивались с точки зрения права цивилизованно.

Общее влияние прокредиторского банкротного законодательства

Для разграничения нарушений и привлечения к субсидиарной, например, ответственности в рамках дела о банкротстве иного лица, полноценным критерием может служить принцип добросовестности участников гражданско-правовых отношений. Но по нему ещё не научились работать.

К сожалению, моральные идеалы многих участников рыночных отношений далеки от идей добросовестности. Поэтому потребовались своеобразные законодательные контрмеры. В результате при разработке норм о банкротстве решено максимально учесть интересы кредитора.

Тем самым была избрана так называемая «прокредиторская» система банкротства, в которой главным правовым интересом выступает предельно возможное удовлетворение требований кредиторов. Это привело к парадоксальной ситуации: столкнувшиеся с перемалывающей всё махиной банкротства субъекты не просто «дуют на воду», а вынуждены параноидально искать все варианты встречи с банкротством контрагента, чтобы не потерять всё.

Поэтому в кругах, встречающихся с невероятными стандартами доказывания в обособленных спорах по делам о банкротстве, в частности, при привлечении контрагентов должника к субсидиарной ответственности, а также при признании сделок с должником недействительными; с известной долей юмора Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту — Закон о банкротстве) называют «главным рыночным законом страны». Да, это юмор сквозь слёзы, где действительно передовой по мировым меркам Гражданский кодекс Российской Федерации вынужден «преклонить колено» перед Законом о банкротстве. Иного мнения в данном вопросе могут придерживаться лишь те, кто пока не сталкивался с банкротством.

Автору статьи ежедневно в практике приходится с этим сталкиваться, а в работе с коллегами, пока существующими в параллельной реальности, иногда делать открытия даже для профессионалов.

В связи с данным трендом, всё больше и больше судебная практика шлёт поклоны этому главному современному рыночному закону страны. Иногда это делается прямо, иногда латентно, да с реверансом. Именно о последнем случае речь в данной статье. Да, вы там не встретите отсылки к «главному закону», но она легко «читается» между строк.

Поручился — тренируйся платить за должника!

Представьте простую ситуацию: долг должника в обязательстве обеспечен поручительством.

Никогда законодатель не требовал от должника иметь некий резерв для исполнения обычных обязательств. Тем более, не обязан такие резервы создавать поручитель. А практика требует. С этим можно доиграться до блокировки средств, имущества должника и поручителя до момента исполнения обязательств. Хорошо ли это для оборота? Нет, конечно! Тем более, достижение подобных целей возможно при выборе иных способов обеспечения исполнения обязательств, например, залог, обеспечительный платёж, независимая гарантия.

Для должника и сейчас нет таких требований.

Совсем иначе живётся поручителю.

Ответственность поручителя: солидарная или субсидиарная?

По общему правилу его ответственность является солидарной, и лишь при наличии специального условия в договоре она становится субсидиарной.

В чём их отличие? При субсидиарной ответственности поручителя к нему можно предъявить требование лишь если кредитор обратился с требованием к должнику и оно не было удовлетворено. Напомню: субсидиарной ответственность поручителя становится только при специальном указании в договоре, о чём следует позаботиться будущему поручителю.

В остальных случаях ответственность поручителя является солидарной, при которой кредитор вправе предъявить требования,

во-первых, полностью к должнику;

во-вторых, одновременно к должнику и к поручителю;

в-третьих, лишь к поручителю в полном объёме, да, вообще минуя должника.

Когда поручитель становится обязанным?

Но здесь мы сталкиваемся с очередным вопросом: когда поручитель становится обязанным? Когда ему стоит задуматься о необходимости исполнения требований кредитора? До недавнего времени считалось, что таким моментом является момент неисполнения обязательства должником. А для этого предварительно должен наступить срок исполнения обязательства. При субсидиарной ответственности дополнительно требуется предъявление требования к должнику и неисполнение такого требования. Но так было раньше...

Теперь всё иначе. Кредитор, обязательство в пользу которого уже нарушено должником, при наличии поручителя обращается с требованиями именно к нему. И здесь прокредиторская направленность Закона о банкротстве проявляется во всей красе!

Если на день неисполнения обязательства должником у поручителя отсутствует, в частности, требуемая сумма; арбитражный управляющий должника довольно просто добивается возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве поручителя и о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей и участников (учредителей) поручителя, оспаривают сделки поручителя с третьими лицами, распространяя на них такую категорию как период подозрительности (об этом в одной из следующих публикаций).

При этом точкой отсчёта является день заключения договора поручительства (как в будущее, так и в прошлое). То есть, могут быть весьма «успешно» оспорены сделки по распоряжению средствами и имуществом самого поручителя. Если у поручителя «есть что взять», то всё внимание может быть сосредоточено лишь на нём. А здесь чужие люди управляют бизнесом, они же имеют исключительный доступ к документации поручителя.

Поручитель, не забывай о тренировках!

Во избежание обоснованных возражений, «банкротчики» добились формирования вывода, который теперь закреплён в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве». Да, к поручителю можно предъявить требования лишь при условии нарушения основного обязательства должником.

Но теперь чётко закреплён вывод, что его обязанности перед кредитором возникают с момента заключения договора поручительства, даже если договор заключён в отношении будущих требований.

И именно с этого момента на него распространили «поручительские» обязанности поддерживать определенный остаток на счетах в банке, раскрывать кредитору информацию об определенных фактах своей деятельности и т.п. При этом приводятся ссылки на общие нормы об обязательствах, из которых «выведены» такие обязанности. Конечно, с информационной обязанностью не поспоришь, а вот поддержание остатка вызывает вопросы.

Кстати, даже в предпринимательских отношениях не всё основано лишь на сухих расчётах, особенно, если вопрос касается поручительства. Потому бывает неудобно отказать кому-то. Новые требования могут послужить хорошим обоснованием для отказа выступить поручителем. Просто в силу того, что поручительские обязанности вы не сможете выполнять.

Ну, а нам лишь остаётся надеяться, что когда-то ситуация изменится; а в современных условиях максимально учитывать реалии оборота и практики разрешения споров, связанных с поручительством. Очень надеюсь, что статья поможет читателю избежать фатальных ошибок в обороте и сохранить свои средства и имущество!