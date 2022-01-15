Аморальная тигрица довела до увольнения. Символу нового года посвящается

Готовим новогоднее настроение: к чему может привести тигр показывает судебная практика.

Суть спора

В одном из судебных споров рассматривалась ситуация, когда воспитательницу уволили по нехорошей статье — п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК:

«совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Педагог была не согласна и пошла с требованием о восстановлении на работе.

Что же произошло

Происшествие описывается в судебном акте (Определение Московского городского суда от 24.12.2018 № 4г-17513/2018):

«в дошкольном отделении на чаепитии, в котором участвовала наш Педагог, появилась медицинская сестра и под музыку устроила танец в костюме тигра, сняв который осталась в шортах с дополнительными элементами в виде имитации мужских органов. Указанные выводы сделаны на основании просмотра видеозаписи».

Итог спора

Но как водится, все закончилось хорошо. Поскольку не было установлено, что воспитательница участвовала в танце, сопровождающемся неэтичными костюмами и движениями, то ее требования были удовлетворены.

Остался вопрос

Интересно, а что там с медсестрой и можно ли посмотреть видеозапись (друг очень просит)?