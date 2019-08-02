Август. Контрольные даты для бухгалтера

Вот и август – завершающий месяц лета. Ну и что такого?

Лето-то еще, господа, и не закончилось. Теплые деньки и солнце – обязательно будут.

Август дает возможность немного отдохнуть от отчетной гонки, разобраться с текущими делами или отправиться в долгожданный отпуск.

В августе совсем немного отчетов и обязательных для бухгалтера дел. Отмечаем контрольные даты, чтобы наверняка не забыть ничего важного.

Итак,

До 14 августа 2019

1. Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам по месячным и квартальным отчетным периодам: плательщики авансовых платежей исходя их фактически полученной прибыли – за июль 2019 г. Кто должен: держатели государственных и муниципальных ценных бумаг.

До 15 августа 2019

1.Компаниям следует уплатить страховые взносы и взносы на травматизм за июль 2019 года. Это обязанность компаний и ИП, выплативших вознаграждения физлицам за июль 2019 г.

2.Сдать в ПФР отчет СЗВ-М за июль 2019 г.

3.Уплатить аванс по акцизу за август 2019 г. Кто: участники ЕГАИС – производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

До 20 августа 2019

1.Вновь созданным (или реорганизованным) в июле 2019 года организациям – сдать сведения о среднесписочной численности. Для определения — в каком варианте вы вправе сдавать отчетность — на бумаге или только в электронном формате. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли – может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

2.Подать уведомление на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС. Кто должен: компании и ИП, работающие со статьей 145 НК — им важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с августа 2019 года.

Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с июля 2019 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. Это относится и к компаниям и ИП с оборотами не более 2 000 000 рублей за три последовательных месяца, и к сельхозпроизводителям- плательщикам ЕСХН, претендующим на освобождение по НДС с августа 2019 года.

3. Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги за июль 2019 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС.

До 26 августа 2019

1.Уплатить 1/3 платежа НДС за 2 квартал 2019 г. Кто уплачивает: компании и ИП на общем режиме налогообложения и НДС — агенты — плательщики НДС равными долями в течение квартала.

2.Если в июле 2019 года прекратили деятельность и утратили право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог.

3. Если в июле 2019 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя и утратили право применения ЕСХН — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог.

4. Уплатить НДПИ за июль 2019 г. Кто: компании и ИП, добывающие полезные ископаемые.

5. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

До 28 августа 2019

1. Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль за июль 2019 г. Кто сдает: компании на общей системе налогообложения, которые сдают отчетность ежемесячно, и компании – налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Проверьте КБК.

2. Уплатить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Кто должен: плательщики авансовых платежей, для которых отчетным периодом является I квартал, полугодие и девять месяцев – второй ежемесячный авансовый платеж за 3 квартал 2019 г., а также вновь созданные компании, в случае превышения выручки 5 000 000 рублей в июле 2019 г.

Про отчетность в Росстат

Есть в августе отчетность и в Росстат. Какую отчетность сдавать компании — проверьте на специальном сайте Росстата https://websbor.gks.ru.

Всем известно, что если вовремя не отчитаться в статистику или сдать отчет с ошибками — возможны штрафы. Штрафы внушительные: от 20 000 до 70 000 рублей, за повторное нарушение – от 100 000 до 150 000 рублей (ст. 13.19 КоАП РФ).

К статистической отчетности стоит относиться не менее ответственно. Главный статистик тоже готовится исполнять фискальную роль. Росстат готовит законопроект с новым порядком взыскания штрафов за недостоверно или несвоевременно представленную отчетность. Глава ведомства рассуждает о неотвратимости наказания, планирует автоматизировать претензионную работу (штрафы присылать на автомате – как автомобилистам). И предлагает увеличить срок исковой давности с 2-х до 6-ти месяцев или даже до года.

Но это еще не скоро. Только концепцию готовят. Но уже трубят об этом. Чтобы знали, что грозит. Дисциплинируют? В условиях, в которых вынужден выживать российский бизнес, нас- бухгалтеров — уже мало уже чем удивишь и испугаешь. Справимся, коллеги, и с этим.

Про Август

Август — совершенно не повод для грусти. И он проявляет, какой вы : настроенный позитивно или все уныло? Оптимист видит в нем еще целый месяц солнечного лета, а пессимист – неизбежное приближение осени.

Давай, август, не подведи!

Может стоит потратить последний летний месяц на те мечты и планы, которые вы еще не успели осуществить?

Желаю вам, коллеги, легких отчетов!

Приятного августа! И отличного отпуска – для тех кто его планирует!

И немного лирики про август. Захотелось.))

Самый вкусный месяц. Это месяц сказочный.

Скоро Спас медовый, а за ним и яблочный.

Лето не закончилось, просто дни короче…

Солнце светит мягче, чуть длиннее ночи.

Ягоды поспели. Фрукты. Мёд. Цветы.

Месяц ярких красок и зрелой красоты!

(Автор : Надежда Родионова)