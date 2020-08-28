Портал поставщиков адаптировали под самозанятых

На Портале поставщиков физлица теперь могут выбрать налоговый статус самозанятого. В личном кабинете портала появилась специальная вкладка.

Поясню, портал поставщиков — это интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок (по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ).

Портал функционирует в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.10.2018 № 1292-ПП.

На этой площадке московские заказчики взаимодействуют с поставщиками при закупках малого объема.

Преимущества для поставщиков — возможность участия в осуществлении закупок города Москвы вне зависимости от региона размещения поставщика. То есть самозанятые из разных регионов могут предлагать свои услуги московским заказчикам.

Также на портале зарегистрированы заказчики из Санкт-Петербурга и еще 36 регионов.

«В личном кабинете на Портале поставщиков предусмотрена новая опция: физическое лицо может зарегистрироваться как самозанятый, указав соответствующий статус при заполнении профиля. После этого информация о нем попадает в общий в реестр поставщиков, доступный госзаказчикам, и самозанятые могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением тех же льгот, среди которых обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства, сниженный размер обеспечения заявки», — прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В Правительстве Москвы сообщили, что в 2020 году самозанятые пользователи заключили на портале более 200 контрактов на сумму почти 24 миллиона рублей.

С момента появления данной функции статус самозанятого на портале указали около 2 000 граждан, более половины из них из Москвы.

Кроме того, активно подключаются к порталу самозанятые из Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

На сайте работает поиск. Настроив фильтры поиска, можно найти заказчиков из интересующего вас региона или посмотреть, кто из поставщиков вашего региона там представлен, какие коллеги/конкуренты-самозанятые предлагают услуги вашего профиля.

Какие товары/услуги самозанятых, зарегистрированных на портале, наиболее востребованы госзаказчиками?

По информации столичных властей, заказчиков интересуют:

закупки сувенирной продукции, изделий народного промысла и прикладного творчества;

услуги фотографов;

услуги организаторов мероприятий;

услуги консультантов, бухгалтеров;

услуги репетиторов;

услуги перевозчиков;

аренда недвижимости.

Для самозанятых попадание в реестр поставщиков дает возможность получить новые заказы, найти надежных партнеров, дополнительные рынки сбыта, источники дохода. Участвовать в закупках и заключать контракты можно удаленно.

Самозанятые положительно отзываются о работе портала. Например, на портале приводится такой отзыв:

Сайт простой, понятно, как работать. Радует, что не надо ни за что платить, никаких поборов! Прикрепил электронную подпись и ищу закупки, делаю ставки в котировочных сессиях прямо с телефона, работа идет — Семен Умаров, самозанятый

Отмечу, портал поставщиков был создан в 2013 году. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит более 700 тысяч наименований.