Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Собираем самое важное из конференции в этот пост. Внимательно следите за его обновлением. Все главное об изменениях в налогах, отчетности, воинском учете, проверках, кадрах и зарплате в 2024 году.

Новый ФСБУ НМА: что нужно знать бухгалтеру

Что теперь относится или не относится к нематериальным активам и почему это важно знать всем бухгалтерам, рассказала Светлана Крапивенцева, аттестованный аудитор и руководитель практики МСФО КСК ГРУПП.

Перейти на применение ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» можно альтернативным способом по состоянию на 1 января первого года применения этого стандарта, то есть в межотчетный период. Для этого надо выполнить три правила, смотрите, какие.

Можно ли пересматривать срок полезного использования нематериальных активов? Нельзя, но есть нюансы. Можно ли оприходовать НМА и признать в рыночной или иной оценке? В связи с переходом — нельзя, а вот в результате инвентаризации — можно. Ответы эксперта здесь.

Воинский учет 2024 для отличников и опоздавших

О нюансах и сложностях воинского учета рассказала Эдислава Красных —руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии, главный эксперт по воинскому учету.

При ведении воинского учета надо использовать актуальные формы документов: Эксперт привела подробный список.

Работодатель, как и военкоматы, может не знать об изменениях в жизни своих сотрудников. Особенно это касается тех сведений, которые они не обязаны предоставлять. Эксперт назвала 3 шага, чтобы получить актуальные сведения.

Если вы экономите на кадровом учете — это может дорого обойтись компании. Эксперт поделилась ситуациями из практики: у работодателей требуют 500 пустых конвертов, а еще сотрудники военных комиссариатов могут не смотреть документы и сразу заявлять, что чего-то не хватает.

Что меняется в ЕНС в 2024 году

О новых правилах, отчетности, налогах и проблемах бизнеса рассказала Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД.

ФНС проверяет уведомления об исчисленных налогах и взносах по контрольным соотношениям. С 1 октября 2023 года действует правило, по которому при нарушении контрольных соотношений документы не примут. Эксперт перечислила трудности, с которыми сталкиваются бухгалтеры при подаче уведомлений.

Про заявление о зачете на фиксированные взносы: уведомление по ЕНП на фиксированные взносы, в том числе, на взносы 1% – не нужно. Заявление на зачет – по ситуации.

С 2024 года в 1С по-новому отражают начисления на ЕНС: уведомление по ЕНП, которое бухгалтеры формируют в 1С, теперь не формирует проводки по счету 68.90.

ЕФС-1 с кодом «ДИСТ»: при переводе сотрудников на дистанционку надо сдавать отчет с кодом «ДИСТ». Это касается только переводов (и приемов) с 01.01.2024.

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Мы стартовали

Началась IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка».

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов делятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве.