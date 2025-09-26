Самозанятым могут поднять НПД до 10%. 👆«Ночной бухгалтер» № 2025

НПД 10% вместо 6%

В СМИ появилась информация, что ставки НПД могут пересмотреть.

В частности, на выплаты от юрлиц и ИП ставку могут поднять с 6% до 10%, а на выплаты от физлиц – с 4% до 8%.

Кстати, в профсоюзе СМЗ отметили, что налог в 4 – 6% для самозанятых – это налог с оборота, а не с реального дохода. При пересчете на фактический доход налоговая нагрузка оказывается сопоставимой со стандартными договорами ГПХ. Поэтому самозанятые просят не повышать им налоги и повысить лимит дохода.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году власти разработают новую конструкцию для самозанятых.