Самозанятым могут поднять НПД до 10%. 👆«Ночной бухгалтер» № 2025

В СМИ появилась информация о повышении ставки НПД до 10% с доходов от заказчиков-юрлиц.

  • Власти задумались о повышении ставки налога для самозанятых.

  • Озвучили размер предельной базы по взносам на 2026 год.

  • Статус в УПД имеет значение для НДС-вычета.

  • IT-компании будут платить больше взносов.

  • Беременные будет меньше работать за те же деньги.

НПД 10% вместо 6%

В СМИ появилась информация, что ставки НПД могут пересмотреть.

В частности, на выплаты от юрлиц и ИП ставку могут поднять с 6% до 10%, а на выплаты от физлиц – с 4% до 8%.

Кстати, в профсоюзе СМЗ отметили, что налог в 4 – 6% для самозанятых – это налог с оборота, а не с реального дохода. При пересчете на фактический доход налоговая нагрузка оказывается сопоставимой со стандартными договорами ГПХ. Поэтому самозанятые просят не повышать им налоги и повысить лимит дохода.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году власти разработают новую конструкцию для самозанятых.

Рост предельной базы на 8%

В 2026 году предельная база по страховым взносам составит 2 979 000 руб., что на 8% больше, чем предельная база-2025.

Напомним, в 2025 году база выросла сразу на 24%, а сейчас только на 8%.

Новый размер предельной базы влияет на взносы, детские пособия, выходные пособия, размер пенсий. Подробно об этом – тут.

Статус в УПД 1 или 2

Если бухгалтер не обратит внимания на статус в УПД, то он рискует неправомерно применить вычет по НДС.

Дело в том, что функцию счета-фактуры выполняет только УПД со статусом 1.

Даже если в УПД со статусом 2 указана сумма НДС, брать ее на вычет нельзя, предупреждают налоговики.

Взносы IT-компаний 15% вместо 7,6%

Сейчас IT-компании платят взносы по тарифу 7,6% до предельной базы и свыше предельной базы.

С 2026 года по планам Минфина этот тариф останется только свыше предельной базы, а до предельной базы взносы увеличат до 15%.

Рабочий день беременных 6 часов вместо 8

Депутаты предложили сократить продолжительность рабочего дня для беременных женщин до 6 часов. Потому что 8-часовой рабочий день вреден для здоровья.

Но зарплату при этом не уменьшать не будут. То есть беременные будут работать 6 часов, а получать за 8 часов.

Наши читатели в комментариях иронично отмечают, что 8-часовой рабочий день вреден для всех, а не только для беременных.

