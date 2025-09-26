Самозанятым могут поднять НПД до 10%. 👆«Ночной бухгалтер» № 2025

Сегодня в выпуске:
Власти задумались о повышении ставки налога для самозанятых.
Озвучили размер предельной базы по взносам на 2026 год.
Статус в УПД имеет значение для НДС-вычета.
IT-компании будут платить больше взносов.
Беременные будет меньше работать за те же деньги.
Главред рекомендует.
Мем дня.
НПД 10% вместо 6%
В СМИ появилась информация, что ставки НПД могут пересмотреть.
В частности, на выплаты от юрлиц и ИП ставку могут поднять с 6% до 10%, а на выплаты от физлиц – с 4% до 8%.
Кстати, в профсоюзе СМЗ отметили, что налог в 4 – 6% для самозанятых – это налог с оборота, а не с реального дохода. При пересчете на фактический доход налоговая нагрузка оказывается сопоставимой со стандартными договорами ГПХ. Поэтому самозанятые просят не повышать им налоги и повысить лимит дохода.
Ранее мы рассказывали, что в 2026 году власти разработают новую конструкцию для самозанятых.
Постройте прозрачное взаимодействие с ФНС
Подключите платформу VK Tax Compliance для решения задач налогового мониторинга. Вы получите помощь вендора на всех этапах работы, выполните все требования ФНС и упростите взаимодействие с регулятором.
Реклама: ООО «ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7714415613, erid 2W5zFHEuGzC
Рост предельной базы на 8%
В 2026 году предельная база по страховым взносам составит 2 979 000 руб., что на 8% больше, чем предельная база-2025.
Напомним, в 2025 году база выросла сразу на 24%, а сейчас только на 8%.
Новый размер предельной базы влияет на взносы, детские пособия, выходные пособия, размер пенсий. Подробно об этом – тут.
Статус в УПД 1 или 2
Если бухгалтер не обратит внимания на статус в УПД, то он рискует неправомерно применить вычет по НДС.
Дело в том, что функцию счета-фактуры выполняет только УПД со статусом 1.
Даже если в УПД со статусом 2 указана сумма НДС, брать ее на вычет нельзя, предупреждают налоговики.
Взносы IT-компаний 15% вместо 7,6%
Сейчас IT-компании платят взносы по тарифу 7,6% до предельной базы и свыше предельной базы.
С 2026 года по планам Минфина этот тариф останется только свыше предельной базы, а до предельной базы взносы увеличат до 15%.
Как бухгалтеру работать с нейросетями
Бухгалтерам важно уже сегодня осваивать нейронные сети и Power BI, потому что цифровые технологии кардинально меняют профессию: автоматизация рутинных операций и переход к аналитическим задачам требуют новых навыков, без которых специалист рискует утратить конкурентоспособность и не соответствовать требованиям современного рынка.
Научим применять современные технологии в бухгалтерии на новом онлайн-курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера».
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 33% за 9 900 рублей вместо
14 900 рублей.
Рабочий день беременных 6 часов вместо 8
Депутаты предложили сократить продолжительность рабочего дня для беременных женщин до 6 часов. Потому что 8-часовой рабочий день вреден для здоровья.
Но зарплату при этом не уменьшать не будут. То есть беременные будут работать 6 часов, а получать за 8 часов.
Наши читатели в комментариях иронично отмечают, что 8-часовой рабочий день вреден для всех, а не только для беременных.
Главред рекомендует
Как россияне могут оформить зарубежные карты удаленно всего за несколько дней с доставкой в Россию? Рассказали в статье.
Сотрудник сменил фамилию: что делать кадровику и бухгалтеру.
Чеки от платежных систем или своя онлайн-касса: что выгоднее для вашего бизнеса в 2025 году.
Особенности учета в строительстве в 2025 году: что изменилось и как правильно работать — вебинар 30 сентября в 15:00 мск.
Мем дня
Ваша не отказалась бы работать меньше, а получать больше редакция
Начать дискуссию