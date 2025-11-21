Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Обзоры для бухгалтера
У бухгалтеров и налоговиков сегодня праздник. 💐«Ночной бухгалтер» № 2064

У бухгалтеров и налоговиков сегодня праздник. 💐«Ночной бухгалтер» № 2064

На 21 ноября приходится два профессиональных праздника – день работника налоговых органов и день бухгалтера.

Сегодня в выпуске:

  • 21 ноября — день бухгалтера и день налоговика.

  • Мясной фарш и замороженная клубника попали под маркировку.

  • Банки жалуются в ЦБ, Госдуму, Совет Федерации на маркетплейсы, которые дают людям скидки.

  • Производители и импортеры электронной техники будут платить сбор до 5 тыс. за единицу товара.

  • Два статотчета ( № П-5(м) и № П-1) надо будет заполнять по новым правилам.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Бухгалтеры и налоговики

С профессиональным праздником, дорогие коллеги-бухгалтеры и работники ФНС!

Вот тут мы собрали для бухгалтеров тематические тосты и поздравительные открытки. А здесь – музыкальное поздравление.

У налоговиков сегодняшний праздник юбилейный – 35-летие ФНС. На заседании праздничной коллегии зампред камина Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас ФНС представляет собой не контролера, а комплекс современных, удобных и клиентоориентированных сервисов.

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал про уникальный сервис по АУСН – он позволяет одновременно обсчитывать движение по кассе и счетам в разных банках, делать расчеты по видам платежей и формирует налоговые обязательства.

⚡️ Специальный тариф подписки Клерк.Премиум ко Дню бухгалтера!

Ко Дню бухгалтера мы создали секретный тариф Клерк.Премиум (он действует только 2 дня!) с онлайн-курсами, записями вебинаров, большой нормативной базой, статьями-разборами, консультациями, тренингами и другими инструментами, которые облегчат выполнение рутинных задач и помогут повысить квалификацию.

Успейте купить подписку на 6 месяцев за 9 900 руб. Предложение действует по 21 ноября.

Мясо и ягоды

24 ноября начнется маркировка упакованных мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Пока это дело добровольное.

Маркировать, в том числе, будут такую продукцию:

  • мясные изделия и полуфабрикаты в упаковке;

  • замороженные продукты (ягоды, фрукты, овощи).

С следующем году по результатам эксперимента решат, надо ли вводить обязательную маркировку этих продуктов.

Банки и маркетплейсы

Крупные банки считают, что маркеплейсы поступают нечестно, когда дают покупателям скидки при оплате картой своих банков.

Банкиры требуют, чтобы цены товаров на маркетплейсах не зависели от способа оплаты.

Маркетплейсы, в свою очередь, напомнили, что в Мегамаркете тоже есть программа лояльности – оплата бонусами «Спасибо».

Площадки предложили банкам такой вариант: давать покупателям маркетплейсов дисконт при оплате покупки картой определенного банка.

Смартфоны и новый сбор

С 1 сентября 2026 года производители и импортеры электроники будут платить новый технологический сбор. Точная сумма и перечень товара, который попадет под раздачу, пока не известны. Их позже утвердит Правительство.

Известно, что облагать будут смартфоны, ноутбуки и т. д., а максимальный сбор составит 5 000 руб. за единицу товара.

П-1 и П-5(м)

Росстат обновил правила заполнения форм статотчетности № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» и № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Новые правила заработают со сдачи отчетности за январь 2026 года.

Главред рекомендует

Пятничный «Клерк»

Мем дня

Ваша поздравляет бухгалтеров и налоговиков с праздником редакция

Комментарии

2
ГлавнаяБух.Совет