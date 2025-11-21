У бухгалтеров и налоговиков сегодня праздник. 💐«Ночной бухгалтер» № 2064

Сегодня в выпуске:
21 ноября — день бухгалтера и день налоговика.
Мясной фарш и замороженная клубника попали под маркировку.
Банки жалуются в ЦБ, Госдуму, Совет Федерации на маркетплейсы, которые дают людям скидки.
Производители и импортеры электронной техники будут платить сбор до 5 тыс. за единицу товара.
Два статотчета ( № П-5(м) и № П-1) надо будет заполнять по новым правилам.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Бухгалтеры и налоговики
С профессиональным праздником, дорогие коллеги-бухгалтеры и работники ФНС!
Вот тут мы собрали для бухгалтеров тематические тосты и поздравительные открытки. А здесь – музыкальное поздравление.
У налоговиков сегодняшний праздник юбилейный – 35-летие ФНС. На заседании праздничной коллегии зампред камина Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас ФНС представляет собой не контролера, а комплекс современных, удобных и клиентоориентированных сервисов.
Глава ФНС Даниил Егоров рассказал про уникальный сервис по АУСН – он позволяет одновременно обсчитывать движение по кассе и счетам в разных банках, делать расчеты по видам платежей и формирует налоговые обязательства.
Мясо и ягоды
24 ноября начнется маркировка упакованных мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Пока это дело добровольное.
Маркировать, в том числе, будут такую продукцию:
мясные изделия и полуфабрикаты в упаковке;
замороженные продукты (ягоды, фрукты, овощи).
С следующем году по результатам эксперимента решат, надо ли вводить обязательную маркировку этих продуктов.
Банки и маркетплейсы
Крупные банки считают, что маркеплейсы поступают нечестно, когда дают покупателям скидки при оплате картой своих банков.
Банкиры требуют, чтобы цены товаров на маркетплейсах не зависели от способа оплаты.
Маркетплейсы, в свою очередь, напомнили, что в Мегамаркете тоже есть программа лояльности – оплата бонусами «Спасибо».
Площадки предложили банкам такой вариант: давать покупателям маркетплейсов дисконт при оплате покупки картой определенного банка.
Смартфоны и новый сбор
С 1 сентября 2026 года производители и импортеры электроники будут платить новый технологический сбор. Точная сумма и перечень товара, который попадет под раздачу, пока не известны. Их позже утвердит Правительство.
Известно, что облагать будут смартфоны, ноутбуки и т. д., а максимальный сбор составит 5 000 руб. за единицу товара.
П-1 и П-5(м)
Росстат обновил правила заполнения форм статотчетности № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» и № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».
Новые правила заработают со сдачи отчетности за январь 2026 года.
Пятничный «Клерк»
🧠Мозгонапрягатель 46/52. Клерки, общий сбор! Ищем отличия.
Мем дня
