Бухгалтеры и налоговики

С профессиональным праздником, дорогие коллеги-бухгалтеры и работники ФНС!

Вот тут мы собрали для бухгалтеров тематические тосты и поздравительные открытки. А здесь – музыкальное поздравление.

У налоговиков сегодняшний праздник юбилейный – 35-летие ФНС. На заседании праздничной коллегии зампред камина Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас ФНС представляет собой не контролера, а комплекс современных, удобных и клиентоориентированных сервисов.

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал про уникальный сервис по АУСН – он позволяет одновременно обсчитывать движение по кассе и счетам в разных банках, делать расчеты по видам платежей и формирует налоговые обязательства.