Власти будут сокращать льготы по страховым взносам. ❌«Ночной бухгалтер» № 2066

Отмена льгот

Власти будут пересматривать и сокращать льготы, которые приводят к снижению взносов на пенсионное и медицинское страхование.

Будут выявлять тех, кто не участвуют в формировании доходов социальных фондов, в том числе фонда ОМС.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решения в рамках плана о снижении уровня теневого сектора находятся в высокой степени готовности.

Кстати, для малого бизнеса взносы в 2026 году вырастут. Актуальные тарифы страховых взносов на 2026 год смотрите в нашей таблице.