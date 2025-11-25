ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Обзоры для бухгалтера
Власти будут сокращать льготы по страховым взносам. ❌«Ночной бухгалтер» № 2066

Кабмин готовит решение по снижению теневого сектора в российской экономике.

Сегодня в выпуске:

  • Кабмин готовит план по борьбе с теневой экономикой, в рамках которого будут сокращать льготы по взносам

  • Маркетплейсы помогут налоговикам в проверках селлеров.

  • Депутаты разрабатывают меры по защитите добросовестных покупателей квартир.

  • Расходы 2024 года нельзя учитывать для налога на прибыль в 2025 году.

  • Неработающих москвичей, которые ездят на «Мерседесах», обяжут платить за медицину.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Отмена льгот

Власти будут пересматривать и сокращать льготы, которые приводят к снижению взносов на пенсионное и медицинское страхование.

Будут выявлять тех, кто не участвуют в формировании доходов социальных фондов, в том числе фонда ОМС.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решения в рамках плана о снижении уровня теневого сектора находятся в высокой степени готовности.

Кстати, для малого бизнеса взносы в 2026 году вырастут. Актуальные тарифы страховых взносов на 2026 год смотрите в нашей таблице.

ФНС и маркетплейсы

Маркетплейсы передают ФНС информацию о селлерах, налоговики ее анализируют и выявляют риски налоговых нарушений. Об этом ФНС сообщает селлерам не напрямую, а через маркетплейс, что для бизнеса более комфортно.

Такой эксперимент прошел в этом году. Риски дробления выявили у 0,3% селлеров.

Покупка квартиры

Депутаты разработали законопроект о 7-дневном периоде охлаждения при продаже квартир. Пока 7 дней после сделки продавец будет обдумывать свое решение, деньги покупателя будут на специальном защищенном счете.

Еще одно предложение – нотариально заверять и страховать сделки, если жилье единственное для продавца или покупателя.

Эти механизмы нужны для борьбы со сделками по «схеме Долиной».

Расходы на налогу на прибыль

Минфин в очередной раз напомнил, что в текущем периоде нельзя признавать и учитывать расходы прошлых периодов, если ставка налога на прибыль выше той, которая действовала в периоде несения расходов.

В 2024 году ставка налога на прибыль была 20%, в 2025 – 25%. Поэтому в 2025 году нельзя учитывать расходы 2024 года.

Кстати, теперь это правило про запрет учитывать расходы при повышении ставки налога пропишут в НК РФ. Такая поправка содержится в законе с налоговой реформой-2026.

ОМС

Лечение безработных граждан оплачивается из бюджета. Причем многие из них – трудоспособного возраста. Кто ездит на дорогих авто или сдает в аренду квартиры в центре Москвы.

Таких граждан будут выявлять налоговики. Для этой категории россиян найдут механизм участия в системе ОМС, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Эксперимент начнут с Москвы.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша платит страховые взносы на ОМС редакция

