За директора в отпуске без сохранения зарплаты все-таки придется платить взносы. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2072

За директора с зарплатой ниже МРОТ и вообще без зарплаты в 2026 году надо будет платить страховые взносы по 8 тыс. в месяц.
Количество безработных = количество вакансий.
Хотят создать НКО по контролю за размножением домашних животных.
Три документа ФНС будет слать физлицам через Госуслуги.
Специалистам с prompt-навыками предлагают зарплаты до 300 тыс. рублей.
Взносы за директора
У ФНС спросили, надо ли начислять взносы за директора, если он находится в отпуске без сохранения зарплаты. А если у него в принципе нет трудового договора?
Ответ в обоих случаях: надо! Никаких исключений для таких ситуаций в НК-2026 нет.
Официальных разъяснения Минфина по этой норме пока нет. У нас проходил опрос на тему этих взносов и 67% бухгалтеров выразили уверенность, что за время отпуска без сохранения зарплаты также придется платить взносы. Остальные оптимистично верили в то, что такого не случится. Но увы…
Еще ФНС пояснила, что новая норма про взносы за руководителя не касается НКО.
Безработица
Работа найдется каждому. В стране сейчас 1,6 млн безработных граждан. И столько же вакансий от работодателей. Уровень безработицы в России снизился до 2,2%, рассказала Татьяна Голикова.
Кстати, в ближайшие годы самыми востребованными работниками будут швеи и сварщики.
Животные
В Думу внесли законопроект о создании некоммерческой организации которая будет вести учет заводчиков по каждому виду домашних животных. У этой НКО будут филиалы в разных регионах.
Цель нормы — упорядочить деятельность заводчиков и формирование морально-нравственных норм и ответственного обращения с животными.
Документы от ФНС
ФНС выпустила приказ с перечнем налоговых документов, которые в 2026 году будут получать физлица на портале госуслуг.
Это такие документы:
налоговые уведомления;
требования об уплате задолженности;
решения о взыскании налоговых долгов.
Специалисты по ИИ
За 10 месяцев 2025 года в 1,5 раза увеличилось количество вакансий для специалистов с prompt-навыками. Работникам, которые умеют работать с запросами для нейросетей,предлагают зарплату от 60 до 320 тыс. рублей.
Сейчас лучшее время для начала карьеры в этой области, считают эксперты.
Главред рекомендует
Электронный УПД с 1 января 2026 года: топ вопросов и ответов.
Налоговые каникулы для ИП в 2026 году: кто и как может воспользоваться.
🔥 АУСН для ИП и ООО в 2026 году: изменения, условия перехода.
Новогодние подарки партнерам: НДС, налог на прибыль, взносы.
