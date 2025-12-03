За директора в отпуске без сохранения зарплаты все-таки придется платить взносы. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2072

Взносы за директора

У ФНС спросили, надо ли начислять взносы за директора, если он находится в отпуске без сохранения зарплаты. А если у него в принципе нет трудового договора?

Ответ в обоих случаях: надо! Никаких исключений для таких ситуаций в НК-2026 нет.

Официальных разъяснения Минфина по этой норме пока нет. У нас проходил опрос на тему этих взносов и 67% бухгалтеров выразили уверенность, что за время отпуска без сохранения зарплаты также придется платить взносы. Остальные оптимистично верили в то, что такого не случится. Но увы…

Еще ФНС пояснила, что новая норма про взносы за руководителя не касается НКО.