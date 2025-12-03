ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем →
Обзоры для бухгалтера
За директора в отпуске без сохранения зарплаты все-таки придется платить взносы. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2072

За директора в отпуске без сохранения зарплаты все-таки придется платить взносы. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2072

Отпуск без сохранения зарплаты и даже отсутствие трудового договора больше не спасет директора компании от начисления страховых взносов. Это подтвердила ФНС.

Сегодня в выпуске:

  • За директора с зарплатой ниже МРОТ и вообще без зарплаты в 2026 году надо будет платить страховые взносы по 8 тыс. в месяц.

  • Количество безработных = количество вакансий.

  • Хотят создать НКО по контролю за размножением домашних животных.

  • Три документа ФНС будет слать физлицам через Госуслуги.

  • Специалистам с prompt-навыками предлагают зарплаты до 300 тыс. рублей.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Взносы за директора

У ФНС спросили, надо ли начислять взносы за директора, если он находится в отпуске без сохранения зарплаты. А если у него в принципе нет трудового договора?

Ответ в обоих случаях: надо! Никаких исключений для таких ситуаций в НК-2026 нет.

Официальных разъяснения Минфина по этой норме пока нет. У нас проходил опрос на тему этих взносов и 67% бухгалтеров выразили уверенность, что за время отпуска без сохранения зарплаты также придется платить взносы. Остальные оптимистично верили в то, что такого не случится. Но увы…

Еще ФНС пояснила, что новая норма про взносы за руководителя не касается НКО.

⭐ Совет от редакции: Приходите на практический семинар «Трудовое законодательство: обзор нововведений в 2026 году, разбор сложных вопросов» 5 декабря c 10:30 до 16:30. Разберетесь в ключевых нововведениях трудового законодательства и получите разбор «сложных» кадровых ситуаций — от отчетности и персональных данных до увольнений и охраны труда. Записаться.

Безработица

Работа найдется каждому. В стране сейчас 1,6 млн безработных граждан. И столько же вакансий от работодателей. Уровень безработицы в России снизился до 2,2%, рассказала Татьяна Голикова.

Кстати, в ближайшие годы самыми востребованными работниками будут швеи и сварщики.

Животные

В Думу внесли законопроект о создании некоммерческой организации которая будет вести учет заводчиков по каждому виду домашних животных. У этой НКО будут филиалы в разных регионах.

Цель нормы — упорядочить деятельность заводчиков и формирование морально-нравственных норм и ответственного обращения с животными.

Документы от ФНС

ФНС выпустила приказ с перечнем налоговых документов, которые в 2026 году будут получать физлица на портале госуслуг.

Это такие документы:

  • налоговые уведомления;

  • требования об уплате задолженности;

  • решения о взыскании налоговых долгов.

Специалисты по ИИ

За 10 месяцев 2025 года в 1,5 раза увеличилось количество вакансий для специалистов с prompt-навыками. Работникам, которые умеют работать с запросами для нейросетей,предлагают зарплату от 60 до 320 тыс. рублей.

Сейчас лучшее время для начала карьеры в этой области, считают эксперты.

Главред рекомендует

👍 Расчеты проще с новыми калькуляторами от «Клерка»! У «Клерка» появились калькуляторы, которые помогут сделать быстрый расчет в разных жизненных и рабочих ситуациях. Список калькуляторов здесь.

Мем дня

Ваша с нетерпением ждет писем Минфина про взносы за директоров редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет