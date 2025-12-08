Будет новая форма РСВ, но поправок по взносам за директора там нет. ✅«Ночной бухгалтер» № 2075

РСВ

Поправки в НК-2026 по страховым взносам найдут свое отражение в новой форме РСВ.

Поправки, в том числе, касаются малого и среднего бизнеса. Пониженные взносы в 2026 году будут не для всех субъектов МСП, а только для тех, у кого код ОКВЭД из перечня. Все тарифы-2026 смотрите здесь.

Вместо кода тарифа 20 будет код 32, вместо кода категории МС будет код ПВ.

Поправок относительно отражения выплат за директора (не менее МРОТ) в РСВ не будет. Таким образом, надо будет просто отражать выплаты за директора = МРОТ. Ответы на вопросы про взносы за директора – тут.