Будет новая форма РСВ, но поправок по взносам за директора там нет. ✅«Ночной бухгалтер» № 2075

С 2026 года сдавать РСВ надо будет по новой форме.
ФНС утверждает, что взносы за декабрь надо уплатить в декабре.
Внесут поправки в ТК РФ с четкими критериями трудовых отношений.
Одноразовый пароль для входа на Госуслуги будет приходить не по СМС, а через МАХ.
Благодаря цифровизация у работников будет больше свободного времени.
РСВ
Поправки в НК-2026 по страховым взносам найдут свое отражение в новой форме РСВ.
Поправки, в том числе, касаются малого и среднего бизнеса. Пониженные взносы в 2026 году будут не для всех субъектов МСП, а только для тех, у кого код ОКВЭД из перечня. Все тарифы-2026 смотрите здесь.
Вместо кода тарифа 20 будет код 32, вместо кода категории МС будет код ПВ.
Поправок относительно отражения выплат за директора (не менее МРОТ) в РСВ не будет. Таким образом, надо будет просто отражать выплаты за директора = МРОТ. Ответы на вопросы про взносы за директора – тут.
Взносы за декабрь
Срок уплаты страховых взносов за декабрь – 28 января. Но ФНС утверждает, что взносы за декабрь по аналогии с НДФЛ за конец декабря надо включить в уведомление по сроку 30.12 и также до 30.12 уплатить.
Напомним, в прошлые годы были такие вводные на основании письма Минфина, причем – для бюджетников.
В общем случае уведомление на взносы на третий месяц квартала не сдают.
Поправки в ТК
Минтруд готовит законопроект с поправками в ТК РФ, чтобы четко прописать критерии трудовых отношений, отделяющие штатных сотрудников от самозанятых.
А то сейчас у некоторых работодателей есть соблазн маскировать сотрудников под самозанятых, посетовали в Госдуме.
Госуслуги
Сейчас для входа на Госуслуги надо получить одноразовый пароль по СМС. Но скоро такой способ входа на портал будет невозможен.
Одноразовый код будет приходить в мессенджер МАХ или специальное приложение. Причина – случаи мошенничества с СМС-кодами, пояснили в Минцифры.
Цифровизация
В ближайшие 10 лет технологии позволят высвободить более половины рабочего времени, показывают результаты исследования. В этой связи появится новая проблема – избыток свободного времени у сотрудников.
Что делать сотрудникам в это свободное время? Работодатели предлагают обучение и тимбилдинг.
Наши читатели в комментариях пишут, что благодаря цифровизации бухгалтеры теперь не стоят в очередях с дискетами, чтобы сдать отчет, не ходят в банк с чековой книжкой и платежками, не заполняют бумажные журналы-ордера, но при этом никакого избытка свободного времени у них нет.
Зарплата за декабрь 2025 года: сроки выплаты, НДФЛ, страховые взносы и отчетность.
Переквалификация договора с самозанятым в трудовой: как избежать двойного налогообложения в 2026 году.
Исполнительный лист при увольнении: что делать работодателю.
В каких случаях за директора надо платить взносы с МРОТ в 2026 году: 24 ответа на ваши вопросы.
