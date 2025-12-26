🎉Итоги года 2025 на «Клерке»

Топ-контент 2025 года

Самыми популярными разделами на сайте стали статьи и новости — 37 млн посещений страниц с ними. Чуть меньше 36,6 млн набрали блоги компаний. На третьем месте блоги наших пользователей — Трибуна — 11,2 млн посещений.

Самой популярной статьей года стала публикация Яны Васильевой, автора Трибуны, о том как будут защищать деньги пенсионеров от мошенников —1 млн 317 тысяч открытий. Постом-рекордсменом 461 раз поделились в соцсетях.

От редакции самой крутой вышла статья нашего фаундера Бориса Мальцева о реестре повесток. А вот самой читаемой новостью стала публикация Галины Нерубащенко, редактора «Клерка» о штрафах за использование VPN — 210+ тысяч открытий.

Конечно бухгалтеры читали не только о воинском учете, VPN и пенсиях, хоть и активно все это обсуждали. Самыми читаемыми были и чисто бухгалтерские темы:

Статья компании Tnext Как рассчитать отпускные в 2025 году: пошаговая инструкция для бухгалтера, примеры занимает почетное первое место в коммерческих блогах с 300+ тыс. открытий.

Видимо отпускные стали одной из больных тем этого года, потому что второе место заняла статья о расчете опускных от Астрала (214,5 тыс. открытий).

Третье принадлежит компании Е-Офис 24 и ее материалу о персональных данных — 171,5 тысяч открытий (РКН повысил штрафы и на многих бухгалтеров свалилась обязанность проследить еще и за своевременным уведомление Роскомнадзора).

О чем еще бухгалтеры много читали на сайте:

НДС на УСН — тема, бьющая рекорды

Упрощенка

НДФЛ

ЕНС и ЕНП

АУСН — режим, который внезапно обрел популярность из-за лояльных условий налогообложения

Налоговая реформа 2026 — новые лимиты, новая ставка НДС и т.п.

Учетная политика

Взносы на директора с МРОТ — нововведение, на которое не сразу обратили внимание, но оно оказалось одним из самых больных

Всего на сайте за год вышло:

2 153 статьи от редакции

Более 11 000 новостей

12 100 постов в Трибуне

Почти 3,5 тысячи публикаций в блогах компаний.

Самая комментируемая статья принадлежит нашей шеф-реду Трибуны Наталии Лукиной. Мартовский обзор Молодежь — люди до 40 лет, в ГД сказали, когда лучше рожать, ФНС поздравили, но не от души собрал 338 комментариев.

А вот у нас в соцсетях все честно))) и об этом расскажем ниже.