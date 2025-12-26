🎉Итоги года 2025 на «Клерке»

Итоги года — это не просто подведение какой-то черты, это возможность взглянуть на себя со стороны и оценить, насколько мы стали лучше себя прошлогодних, как выросли сами и помогли стать лучше другим.
Топ-контент 2025 года
Самыми популярными разделами на сайте стали статьи и новости — 37 млн посещений страниц с ними. Чуть меньше 36,6 млн набрали блоги компаний. На третьем месте блоги наших пользователей — Трибуна — 11,2 млн посещений.
Самой популярной статьей года стала публикация Яны Васильевой, автора Трибуны, о том как будут защищать деньги пенсионеров от мошенников —1 млн 317 тысяч открытий. Постом-рекордсменом 461 раз поделились в соцсетях.
От редакции самой крутой вышла статья нашего фаундера Бориса Мальцева о реестре повесток. А вот самой читаемой новостью стала публикация Галины Нерубащенко, редактора «Клерка» о штрафах за использование VPN — 210+ тысяч открытий.
Конечно бухгалтеры читали не только о воинском учете, VPN и пенсиях, хоть и активно все это обсуждали. Самыми читаемыми были и чисто бухгалтерские темы:
Статья компании Tnext Как рассчитать отпускные в 2025 году: пошаговая инструкция для бухгалтера, примеры занимает почетное первое место в коммерческих блогах с 300+ тыс. открытий.
Видимо отпускные стали одной из больных тем этого года, потому что второе место заняла статья о расчете опускных от Астрала (214,5 тыс. открытий).
Третье принадлежит компании Е-Офис 24 и ее материалу о персональных данных — 171,5 тысяч открытий (РКН повысил штрафы и на многих бухгалтеров свалилась обязанность проследить еще и за своевременным уведомление Роскомнадзора).
О чем еще бухгалтеры много читали на сайте:
НДС на УСН — тема, бьющая рекорды
Упрощенка
НДФЛ
ЕНС и ЕНП
АУСН — режим, который внезапно обрел популярность из-за лояльных условий налогообложения
Налоговая реформа 2026 — новые лимиты, новая ставка НДС и т.п.
Учетная политика
Взносы на директора с МРОТ — нововведение, на которое не сразу обратили внимание, но оно оказалось одним из самых больных
Всего на сайте за год вышло:
2 153 статьи от редакции
Более 11 000 новостей
12 100 постов в Трибуне
Почти 3,5 тысячи публикаций в блогах компаний.
Самая комментируемая статья принадлежит нашей шеф-реду Трибуны Наталии Лукиной. Мартовский обзор Молодежь — люди до 40 лет, в ГД сказали, когда лучше рожать, ФНС поздравили, но не от души собрал 338 комментариев.
А вот у нас в соцсетях все честно))) и об этом расскажем ниже.
Соцсети «Клерка» 2025
В этом году мы преодолели новые рубежи:
Набрали более 7000 подписчиков в БУХмолнии
В самом любимом Красном уголке бухгалтера нас читают уже более 18 тысяч подписчиков
Бухучет и налоги — главная группа «Клерка» в телеграм — более 19 тысяч подписчиков
В VК вас уже больше 50 тысяч 💗
Мы запустили канал в MAX (да, знаем как он вас достал, но и игнорировать тренды и ситуацию с другими мессенджерами не можем). Сегодня в нем скромные 360 подписчиков, но мы растем каждый день!
Конференции 2025
Одними из самых ярких событий года стали наши конференции. Встречались мы с вами четыре раза:
На «БухВесне 2025» 13 марта.
На «Летней сессии» 18-20 июня (онлайн).
И на двух БухСоветах. Сначала в Москве 11 и 12 декабря.
А потом на БухСовете в Краснодаре 17 декабря . Это была уже десятая, юбилейная конференция!
Все встречи получились очень яркими, насыщенными по программе и полезными для бухгалтеров. Кстати, есть наши постоянные пользователи, кто с нами на всех конференциях)) Спасибо вам! 😻
Лучшие блогеры Трибуны 2025 года
Трибуна на «Клерке» — это место, где любой может высказаться: поделиться опытом и кейсами, рассказать историю из практики, пожаловаться на налоговую или начальника, дать полезный совет, опубликовать важную для сообщества новость и т.д. Написать в Трибуне может любой пользователь сайта.
Кто же стал самым популярным блогером в Трибуне в 2025 году?
👩💻 Автор, который написал больше всего постов Максим Юзвак — 223 поста 👀.
⭐ Больше всего подписчиков у наших регулярных авторов среди которых также Максим (500 подписчиков), а еще Яна Васильева (719) и Ольга Ульянова (227).
🔥 О самом популярном посте мы писали уже в начале — его автор Яна Васильева.
📆 Самый пунктуальный автор Владислав Савушкин каждую пятницу независимо ни от чего радует аудиторию новым мозгонапрягателем))
Топ-курсы для бухгалтеров. Как изменилась Школа Клерка
У нас есть огромный раздел обучения для бухгалтера. Вы можете смотреть вебинары, мастер-классы, посещать консультации экспертов и проходить онлайн-курсы. Если серьезно относитесь к своей квалификации — у нас есть образовательная лицензия и после прохождения курсов с удостоверением или дипломом получите документы, которые внесем в ФИС ФРДО.
Самым продаваемым курсом года стал онлайн-курс «Новые правила по защите персданных-2026» (671 продажа).
А самым посещаемым вебинаром — Экстренный вебинар. НДС 22% и лимит УСН для НДС с 2026 года (2600 участников).
Что нового появилось в Школе Клерка в 2025 году.
Изменился личный кабинет обучающегося и дневник обучения:
Что нового:
✅ Визуализация прогресса. Теперь можно наглядно увидеть свой прогресс по графикам.
✅Статистика по курсу. В дневнике отображаются:
Средняя оценка по тестам.
Потраченное на обучение время.
Количество пройденных тестов.
Количество полученных сертификатов.
✅Настройка приватности. Можно выбрать, делиться ли своим прогрессом с другими пользователями или скрыть его.
Для подписчиков Клерк.Премиум появилась новая фича — теперь можно выбирать формат прохождения онлайн‑курса: последовательный или свободный. Это значит, что можно проходить курс последовательно — переходя от одного урока к другому, и получая доступ к новому модулю только после прохождения теста. А можно разом открыть все уроки курса и проходить в любой последовательности, без обязательного прохождения тестов.
В курсах появились интерактивные задания вместо скучной домашки.
Конечно, это не все изменения, мы постоянно совершенствуем наше обучение и обновляем курсы, чтобы вы получали актуальные знания так, как вам действительно удобно.
Что улучшили на сайте
Наш отдел IT не ест и не спит, а 24/7 улучшает работу сайта. Перечислить все улучшения, которые произошли за год, просто нереально. Постараемся рассказать о самых классных)
👉 На «Клерке» появились награды. Их можно увидеть в профиле пользователя.
Чем дольше вы с нами, чем больше читаете, учитесь, комментируете, тем больше у вас наград)
👉 Расширены варианты авторизации. Добавили технологию webauthn, которая позволяет входить по отпечатку пальца, face id, пин-коду и qr-коду. А подтвердить номер телефона теперь можно через Telegram. При подтверждении номера код отправляется в Telegram, если тг нет, то смс приходят обычным образом в обычные сообщения по номеру телефона.
Добавить способ авторизации можно в настройках пользователя.
👉 В статьях и новостях стали красиво отображаться авторы. Теперь вы видите фото, короткое описание автора и можете перейти на его страницу с полным описанием, контактами и списком всех статей / новостей.
👉 Мы запустили мобильное приложение. Скачайте его на RuStore, протестируйте и расскажите, что вам понравилось и что стоило бы улучшить — помогите сделать максимально удобное приложение для бухгалтера.
👉 На сайт был добавлен бейдж «Эксклюзив». Эксклюзивные материалы «Клерка» собраны тут. И в ленте их тоже легко заметить.
👉 В Клерк.Консультациях отвечать экспертам помогает ИИ. Искусственный интеллект не заменяет эксперта, но по желанию пользователя может ответить на заданный вопрос до того, как это сделает человек. Ответы ИИ проверяют эксперты и помогают роботу-помощнику стать лучше.
Кстати, наши эксперты тоже ставили рекорды. Ведущий эксперт Надежа Камышева провела почти 10 000 консультаций за год! А всего мы ответили более чем на 25 000 вопросов пользователей.
Инструменты, тесты, тренажеры и игры
На сайте ужа давно существует раздел инструментов. Здесь есть онлайн-калькуляторы, справочники, конструкторы, например, для учетной политики на 2026 год. В этом году раздел был существенно расширен за счет огромной работы, проделанной нашими вайбкодерами.
👩💻 Вайбкодинг (vibe coding) — это способ программирования, когда разработчик создает код с помощью ИИ, общаясь с языковыми моделями и ИИ-агентами и обычным языком описывая задачу и результат.
Новый способ программирования существенно сокращает время работы над новыми инструментами.
В этом году мы запустили такие топовые калькуляторы:
Калькулятор НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2026 году
Онлайн-калькулятор стажа: расчет трудового и страхового стажа в 2025 году
И еще много других))
Рекорды 2025
«Клерк» весь год старался бить рекорды — мы поднимались в рейтингах.
Во третьем квартале 2025 года Клерк.ру занял 15-ю строчку в рейтинге топ-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли (источник— сайт Медиалогия).
В сентябре Клерк.ру вошел в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета, заняв 96-ю строчку рейтинга LiveInternet (рейтинг сайтов, данные за 31 день, все страны).
А в декабре мы просто шли напролом)
И в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета мы заняли уже 71-ю строчку, проскочив пару десятков строк вверх.
Аудитория «Клерка» в декабре 2025 составила почти 9 млн уникальных посетителей — это половина от всего сегмента «Бухгалтерия» в Рунете.
Где нас читают и смотрят. Аудитория
«Клерк» читают по всей России. В топ-10 городов с наибольшим трафиком вошли:
Москва и МО — 21,3 млн (визитов)
Санкт-Петербург — 5,26 млн
Екатеринбург — 1,83 млн
Нижний Новгород — 1,47 млн
Краснодар — 1,34 млн
Новосибирск — 1,22 млн
Ростов-на-Дону — 1,19 млн
Самара — 1,02 млн
Нас читают как на компьютере, так и с мобильного. Почти 50/50.
ПК — 42 млн
Смартфоны — 44 млн
Самый популярный браузер у пользователей «Клерка» Яндекс, на втором месте Google Chrome.
Мы довольны результатами года и уверены, что станем еще лучше в новом вместе с вами!
