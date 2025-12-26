8085 КПК БСН Моб
🎉Итоги года 2025 на «Клерке»

Конец года, самое время повести итоги: чего мы добились, как изменились за это время, какие новинки появились на сайте, кто вырос в этом году вместе с нами.

Автор

  • Елена Балаклицкая

    Главный редактор «Клерка». По образованию - бухгалтер, стаж работы более 20 лет.

Итоги года — это не просто подведение какой-то черты, это возможность взглянуть на себя со стороны и оценить, насколько мы стали лучше себя прошлогодних, как выросли сами и помогли стать лучше другим.

Топ-контент 2025 года

Самыми популярными разделами на сайте стали статьи и новости — 37 млн посещений страниц с ними. Чуть меньше 36,6 млн набрали блоги компаний. На третьем месте блоги наших пользователей — Трибуна — 11,2 млн посещений.

Самой популярной статьей года стала публикация Яны Васильевой, автора Трибуны, о том как будут защищать деньги пенсионеров от мошенников —1 млн 317 тысяч открытий. Постом-рекордсменом 461 раз поделились в соцсетях.

От редакции самой крутой вышла статья нашего фаундера Бориса Мальцева о реестре повесток. А вот самой читаемой новостью стала публикация Галины Нерубащенко, редактора «Клерка» о штрафах за использование VPN — 210+ тысяч открытий.

Конечно бухгалтеры читали не только о воинском учете, VPN и пенсиях, хоть и активно все это обсуждали. Самыми читаемыми были и чисто бухгалтерские темы:

Статья компании Tnext Как рассчитать отпускные в 2025 году: пошаговая инструкция для бухгалтера, примеры занимает почетное первое место в коммерческих блогах с 300+ тыс. открытий.

Видимо отпускные стали одной из больных тем этого года, потому что второе место заняла статья о расчете опускных от Астрала (214,5 тыс. открытий).

Третье принадлежит компании Е-Офис 24 и ее материалу о персональных данных — 171,5 тысяч открытий (РКН повысил штрафы и на многих бухгалтеров свалилась обязанность проследить еще и за своевременным уведомление Роскомнадзора).

О чем еще бухгалтеры много читали на сайте:

  • НДС на УСН — тема, бьющая рекорды

  • Упрощенка

  • НДФЛ

  • ЕНС и ЕНП

  • АУСН — режим, который внезапно обрел популярность из-за лояльных условий налогообложения

  • Налоговая реформа 2026 — новые лимиты, новая ставка НДС и т.п.

  • Учетная политика

  • Взносы на директора с МРОТ — нововведение, на которое не сразу обратили внимание, но оно оказалось одним из самых больных

Всего на сайте за год вышло:

  • 2 153 статьи от редакции

  • Более 11 000 новостей

  • 12 100 постов в Трибуне

  • Почти 3,5 тысячи публикаций в блогах компаний.

Самая комментируемая статья принадлежит нашей шеф-реду Трибуны Наталии Лукиной. Мартовский обзор Молодежь — люди до 40 лет, в ГД сказали, когда лучше рожать, ФНС поздравили, но не от души собрал 338 комментариев.

А вот у нас в соцсетях все честно))) и об этом расскажем ниже.

Соцсети «Клерка» 2025

В этом году мы преодолели новые рубежи:

Мы запустили канал в MAX (да, знаем как он вас достал, но и игнорировать тренды и ситуацию с другими мессенджерами не можем). Сегодня в нем скромные 360 подписчиков, но мы растем каждый день!

Не забывайте поддерживать нас лайками и комментариями!

Конференции 2025

Одними из самых ярких событий года стали наши конференции. Встречались мы с вами четыре раза:

На «БухВесне 2025» 13 марта.

На «Летней сессии» 18-20 июня (онлайн).

И на двух БухСоветах. Сначала в Москве 11 и 12 декабря.

А потом на БухСовете в Краснодаре 17 декабря . Это была уже десятая, юбилейная конференция!

Все встречи получились очень яркими, насыщенными по программе и полезными для бухгалтеров. Кстати, есть наши постоянные пользователи, кто с нами на всех конференциях)) Спасибо вам! 😻

Лучшие блогеры Трибуны 2025 года

Трибуна на «Клерке» — это место, где любой может высказаться: поделиться опытом и кейсами, рассказать историю из практики, пожаловаться на налоговую или начальника, дать полезный совет, опубликовать важную для сообщества новость и т.д. Написать в Трибуне может любой пользователь сайта.

Кто же стал самым популярным блогером в Трибуне в 2025 году?

👩‍💻 Автор, который написал больше всего постов Максим Юзвак — 223 поста 👀.

⭐ Больше всего подписчиков у наших регулярных авторов среди которых также Максим (500 подписчиков), а еще Яна Васильева (719) и Ольга Ульянова (227).

🔥 О самом популярном посте мы писали уже в начале — его автор Яна Васильева.

📆 Самый пунктуальный автор Владислав Савушкин каждую пятницу независимо ни от чего радует аудиторию новым мозгонапрягателем))

Топ-курсы для бухгалтеров. Как изменилась Школа Клерка

У нас есть огромный раздел обучения для бухгалтера. Вы можете смотреть вебинары, мастер-классы, посещать консультации экспертов и проходить онлайн-курсы. Если серьезно относитесь к своей квалификации — у нас есть образовательная лицензия и после прохождения курсов с удостоверением или дипломом получите документы, которые внесем в ФИС ФРДО.

Самым продаваемым курсом года стал онлайн-курс «Новые правила по защите персданных-2026» (671 продажа).

А самым посещаемым вебинаром — Экстренный вебинар. НДС 22% и лимит УСН для НДС с 2026 года (2600 участников).

Что нового появилось в Школе Клерка в 2025 году.

Изменился личный кабинет обучающегося и дневник обучения:

Что нового:

✅ Визуализация прогресса. Теперь можно наглядно увидеть свой прогресс по графикам.

✅Статистика по курсу. В дневнике отображаются:

  • Средняя оценка по тестам.

  • Потраченное на обучение время.

  • Количество пройденных тестов.

  • Количество полученных сертификатов.

✅Настройка приватности. Можно выбрать, делиться ли своим прогрессом с другими пользователями или скрыть его.

Для подписчиков Клерк.Премиум появилась новая фича — теперь можно выбирать формат прохождения онлайн‑курса: последовательный или свободный. Это значит, что можно проходить курс последовательно — переходя от одного урока к другому, и получая доступ к новому модулю только после прохождения теста. А можно разом открыть все уроки курса и проходить в любой последовательности, без обязательного прохождения тестов.

В курсах появились интерактивные задания вместо скучной домашки.

Конечно, это не все изменения, мы постоянно совершенствуем наше обучение и обновляем курсы, чтобы вы получали актуальные знания так, как вам действительно удобно.

Что улучшили на сайте

Наш отдел IT не ест и не спит, а 24/7 улучшает работу сайта. Перечислить все улучшения, которые произошли за год, просто нереально. Постараемся рассказать о самых классных)

👉 На «Клерке» появились награды. Их можно увидеть в профиле пользователя.

Чем дольше вы с нами, чем больше читаете, учитесь, комментируете, тем больше у вас наград)

👉 Расширены варианты авторизации. Добавили технологию webauthn, которая позволяет входить по отпечатку пальца, face id, пин-коду и qr-коду. А подтвердить номер телефона теперь можно через Telegram. При подтверждении номера код отправляется в Telegram, если тг нет, то смс приходят обычным образом в обычные сообщения по номеру телефона.

Добавить способ авторизации можно в настройках пользователя.

👉 В статьях и новостях стали красиво отображаться авторы. Теперь вы видите фото, короткое описание автора и можете перейти на его страницу с полным описанием, контактами и списком всех статей / новостей.

👉 Мы запустили мобильное приложение. Скачайте его на RuStore, протестируйте и расскажите, что вам понравилось и что стоило бы улучшить — помогите сделать максимально удобное приложение для бухгалтера.

👉 На сайт был добавлен бейдж «Эксклюзив». Эксклюзивные материалы «Клерка» собраны тут. И в ленте их тоже легко заметить.

👉 В Клерк.Консультациях отвечать экспертам помогает ИИ. Искусственный интеллект не заменяет эксперта, но по желанию пользователя может ответить на заданный вопрос до того, как это сделает человек. Ответы ИИ проверяют эксперты и помогают роботу-помощнику стать лучше.

Пример ответа ИИ на вопрос пользователя.

Кстати, наши эксперты тоже ставили рекорды. Ведущий эксперт Надежа Камышева провела почти 10 000 консультаций за год! А всего мы ответили более чем на 25 000 вопросов пользователей.

Инструменты, тесты, тренажеры и игры

На сайте ужа давно существует раздел инструментов. Здесь есть онлайн-калькуляторы, справочники, конструкторы, например, для учетной политики на 2026 год. В этом году раздел был существенно расширен за счет огромной работы, проделанной нашими вайбкодерами.

👩‍💻 Вайбкодинг (vibe coding) — это способ программирования, когда разработчик создает код с помощью ИИ, общаясь с языковыми моделями и ИИ-агентами и обычным языком описывая задачу и результат.

Новый способ программирования существенно сокращает время работы над новыми инструментами.

В этом году мы запустили такие топовые калькуляторы:

И еще много других))

Рекорды 2025

«Клерк» весь год старался бить рекорды — мы поднимались в рейтингах.

Во третьем квартале 2025 года Клерк.ру занял 15-ю строчку в рейтинге топ-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли (источник— сайт Медиалогия).

В сентябре Клерк.ру вошел в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета, заняв 96-ю строчку рейтинга LiveInternet (рейтинг сайтов, данные за 31 день, все страны).

Данные на 03.09.2025 г.

А в декабре мы просто шли напролом)

Рейтинг Liveinternet** раздела «Бухгалтерия» на 24.12.2025 (31 день, все страны)

И в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета мы заняли уже 71-ю строчку, проскочив пару десятков строк вверх.

Аудитория «Клерка» в декабре 2025 составила почти 9 млн уникальных посетителей — это половина от всего сегмента «Бухгалтерия» в Рунете.

Где нас читают и смотрят. Аудитория

«Клерк» читают по всей России. В топ-10 городов с наибольшим трафиком вошли:

  • Москва и МО — 21,3 млн (визитов)

  • Санкт-Петербург — 5,26 млн

  • Екатеринбург — 1,83 млн

  • Нижний Новгород — 1,47 млн

  • Краснодар — 1,34 млн

  • Новосибирск — 1,22 млн

  • Ростов-на-Дону — 1,19 млн

  • Самара — 1,02 млн

Нас читают как на компьютере, так и с мобильного. Почти 50/50.

  • ПК — 42 млн

  • Смартфоны — 44 млн

Самый популярный браузер у пользователей «Клерка» Яндекс, на втором месте Google Chrome.

Мы довольны результатами года и уверены, что станем еще лучше в новом вместе с вами!

