Россиянам разрешат болеть и работать одновременно. 💊«Ночной бухгалтер» № 2110

Хотят ввести новый адаптивный режим труда для больных сотрудников.
Самозанятые просят не прикрывать НПД.
Предложили увеличить имущественный вычет с 2 до 8 миллионов рублей.
Бизнес на АУСН должен перепроверять данные, которые банки выгружают в личный кабинет ФНС.
На праздники рекомендуют угощать коллег не тортами, а орехами.
Болезнь без больничного
В Госдуму внесли законопроект, который вводит в Трудовой кодекс новую норму про адаптивный режим труда.
По просьбе работника, который заболел, на основании медзаключения работодатель будет переводить его на удаленку. Если такой возможности нет, работнику придется брать больничный.
При переводе на адаптивный режим надо будет оформить допсоглашение к трудовому договору.
Самозанятые после 2028 года
Эксперимент по самозанятости действует с 2019 по 2028 годы. Самозанятые просят продлить его и далее, не меняя налоговых ставок НПД (6% и 4%).
Самозанятость успешно встроилась в легальную экономику: в сферу услуг, торговли, строительства, образования, IT и креативных индустрий, считает глава объединения СМЗ.
Кстати, в конце прошлого года начали поговаривать об отмене НПД. Однако потом власти уточнили, что до конца эксперимента (31.12.2028) отмены не будет.
Имущественный вычет на 8 млн
Квартиры дорожают, а размер имущественного вычета все тот же. При средней стоимости квартир 9 млн рублей размер вычета – 2 млн рублей.
В Думу внесли законопроект, по которому вычет будет:
8 млн руб. – на покупку жилья;
6 млн руб. – на проценты по ипотеке.
Расчет налогов на АУСН
Информацию о доходах и расходах бизнеса на АУСН налоговикам передают банки. Однако доверяй, но проверяй.
ФНС предупреждает, что нужно до 7 числа проверить данные в своем личном кабинете. Если банк неправильно разметил ваши обороты (например, включил в доход то, что налогом не облагается), то нужно внести исправления.
Если вы ничего не исправляли, сведения в вашем ЛК считаются подтвержденными.
Подарки для коллег
Скоро 23 февраля. Роспотребнадзор советует не покупать для коллег-мужчин торты и конфеты. Эти сладости лучше заменить другими, более полезными. Ведомство составило список. В него вошли орехи, сухофрукты, мед, варенье, зефир, мармелад. А если и дарить шоколад, то только горький.
А у вас на работе какие угощения в приоритете?
