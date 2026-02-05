Россиянам разрешат болеть и работать одновременно. 💊«Ночной бухгалтер» № 2110

Болезнь без больничного

В Госдуму внесли законопроект, который вводит в Трудовой кодекс новую норму про адаптивный режим труда.

По просьбе работника, который заболел, на основании медзаключения работодатель будет переводить его на удаленку. Если такой возможности нет, работнику придется брать больничный.

При переводе на адаптивный режим надо будет оформить допсоглашение к трудовому договору.