Предложили считать НДС на УСН кассовым методом и изменить декларацию по УСН. ⏩«Ночной бухгалтер» № 2114

Сегодня в выпуске:
Предложили изменить для упрощенцев правила по НДС и расчета налога по УСН при увольнении работников ИП.
Госдума одобрила две поправки в ТК РФ.
Предложили паспорт заменить карточкой, а обязательную прописку вообще отменить.
На услуги психологов хотят ввести соцвычет по НДФЛ.
Предложили ввести новый налог — за собак.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Несостоявшиеся поправки в НК по УСН
Завершилось общественное обсуждение проекта поправок в НК-2027. Бизнес внес ряд предложений по УСН:
считать НДС кассовым методом, платить налог только когда поступят деньги от покупателя;
изменить форму декларации по УСН, чтобы после увольнения работников ИП поменял статус работодателя и уменьшал налог на 100%.
Минфин эти поправки раскритиковал.
Отчетность по командировкам: неочевидные ошибки
Почему расходы на такси и питание в командировке так сложно учесть без ошибок с первого раза? Разберитесь в бухучете поездок всего за час на бесплатном вебинаре с экспертами «Главбух» и Smartway 17 февраля в 12:00 по Москве. А также получите ответы на вопросы в прямом эфире.
Реклама: ООО «Смартвэй», ИНН 7714379242, erid 2W5zFGm75BW
Сверхурочная работа и испытательный срок
В ТК РФ внесут новые поправки:
сверхурочно можно будет работать 240 часов, а не 120, но с 121-го часа оплата будет только двойная;
женщины с детьми до 3 лет будут работать без испытательного срока.
Эти поправки уже одобрены Госдумой.
Еще поступило предложение ввести дополнительные выходные и неполный день для работников, у которых дети проходят медицинскую реабилитацию.
Паспорт и прописка
Вместо бумажного паспорта лучше ввести цифровую карточку. Так будет меньше подделок и увеличит доходы бюджета за счет расширения области применения электронного взаимодействия между людьми, бизнесом и органами власти, считают депутаты.
Еще одно предложение — регистрации по месту пребывания и по месту жительства в добровольном порядке, то есть отмена обязательной прописки по месту жительства. Многие все равно живут не по прописке в съемных квартирах.
Как бухгалтеру освоить новые цифровые инструменты
Если вы хотите сохранить конкурентоспособность, повысить точность отчетности и освободить время для стратегических задач, самое время начать изучать цифровые инструменты на онлайн-курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера». Вы научитесь применять технологии на практике, без лишней теории, и уже после первых уроков почувствуете, как меняется ваш рабочий день.
За время обучения вы изучите все возможности программы Power BI для бухгалтера и узнаете, как использовать в работе нейронные сети: DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen, Z, GigaChat, Алиса, Клерк AI, Gammas и т. д.
Цена курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽.
Вычет на психологов
Предложили распространить социальный налоговый вычет на услуги психологов, но только в том случае, если они ведут прием пациентов в медицинской клинике, у которой с ними заключен договор.
Таким образом люди будут меньше обращаться к некомпетентным специалистам.
Сам размер социального вычета не изменится — 120 тыс. рублей.
Налогооблагаемые собаки
Общественник предложил ввести налог на выгул собак. Чем больше собака, тем выше ставка. У пенсионеров, многодетных и инвалидов будут льготы.
Средства от нового налога пойдут на строительство и обслуживание площадок для выгула питомцев, на установку урн для отходов, на поддержку ветеринарных клиник.
Главред рекомендует
Декларация УСН за 2025: новая форма и контрольные точки для проверки.
Как получить отсрочку и рассрочку по налогам в 2026 году: порядок и документы.
Как создать внутреннюю систему безопасности и контролировать сотрудников в 2026 году.
Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, если взносы за директора начисляются из МРОТ.
Что теряет завод, когда не синхронизированы 1С:Предприятие и Битрикс24
Мем дня
Ваша пока бесплатно выгуливает своих питомцев редакция
Комментарии3
вот это оптимисты! предложить такое, когда существуют авансовые платежи по налогу на прибыль, т.е. по сути как бесплатное кредитование бюджета, когда еще нет прибыли и непонятно будет ли она, а авансом налог будь добр -заплати. ишь что удумали...- ндс по фактически поступившим оплатам... нет уж, оплатите-с, как положено по логике- даже если денег нет🤣
а давайте дружно угадаем, что примут, а что нет?))) на кошек-собак уже давно облизываются, но вот как их считать- еще пока не решили, сложно с этим)