Предложили считать НДС на УСН кассовым методом и изменить декларацию по УСН. ⏩«Ночной бухгалтер» № 2114

Готовится проект новых поправок в НК. Но поправки предложенные бизнесом, Минфин забраковал.

Сегодня в выпуске:

  • Предложили изменить для упрощенцев правила по НДС и расчета налога по УСН при увольнении работников ИП.

  • Госдума одобрила две поправки в ТК РФ.

  • Предложили паспорт заменить карточкой, а обязательную прописку вообще отменить.

  • На услуги психологов хотят ввести соцвычет по НДФЛ.

  • Предложили ввести новый налог — за собак.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Несостоявшиеся поправки в НК по УСН

Завершилось общественное обсуждение проекта поправок в НК-2027. Бизнес внес ряд предложений по УСН:

  • считать НДС кассовым методом, платить налог только когда поступят деньги от покупателя;

  • изменить форму декларации по УСН, чтобы после увольнения работников ИП поменял статус работодателя и уменьшал налог на 100%.

Минфин эти поправки раскритиковал.

Сверхурочная работа и испытательный срок

В ТК РФ внесут новые поправки:

Эти поправки уже одобрены Госдумой.

Еще поступило предложение ввести дополнительные выходные и неполный день для работников, у которых дети проходят медицинскую реабилитацию.

Паспорт и прописка

Вместо бумажного паспорта лучше ввести цифровую карточку. Так будет меньше подделок и увеличит доходы бюджета за счет расширения области применения электронного взаимодействия между людьми, бизнесом и органами власти, считают депутаты.

Еще одно предложение — регистрации по месту пребывания и по месту жительства в добровольном порядке, то есть отмена обязательной прописки по месту жительства. Многие все равно живут не по прописке в съемных квартирах.

Вычет на психологов

Предложили распространить социальный налоговый вычет на услуги психологов, но только в том случае, если они ведут прием пациентов в медицинской клинике, у которой с ними заключен договор.

Таким образом люди будут меньше обращаться к некомпетентным специалистам.

Сам размер социального вычета не изменится — 120 тыс. рублей.

Налогооблагаемые собаки

Общественник предложил ввести налог на выгул собак. Чем больше собака, тем выше ставка. У пенсионеров, многодетных и инвалидов будут льготы.

Средства от нового налога пойдут на строительство и обслуживание площадок для выгула питомцев, на установку урн для отходов, на поддержку ветеринарных клиник.

  • Astrasol

    Предложили считать НДС на УСН кассовым методом и изменить декларацию по УСН. ⏩«Ночной бухгалтер» № 2114

    Бизнес внес ряд предложений по УСН:

    считать НДС кассовым методом, платить налог только когда поступят деньги от покупателя;

    вот это оптимисты! предложить такое, когда существуют авансовые платежи по налогу на прибыль, т.е. по сути как бесплатное кредитование бюджета, когда еще нет прибыли и непонятно будет ли она, а авансом налог будь добр -заплати. ишь что удумали...- ндс по фактически поступившим оплатам... нет уж, оплатите-с, как положено по логике- даже если денег нет🤣

  • Т
    Тыжглавбух

    а давайте дружно угадаем, что примут, а что нет?))) на кошек-собак уже давно облизываются, но вот как их считать- еще пока не решили, сложно с этим)

