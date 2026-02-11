Предложили считать НДС на УСН кассовым методом и изменить декларацию по УСН. ⏩«Ночной бухгалтер» № 2114

Паспорт и прописка

Вместо бумажного паспорта лучше ввести цифровую карточку. Так будет меньше подделок и увеличит доходы бюджета за счет расширения области применения электронного взаимодействия между людьми, бизнесом и органами власти, считают депутаты.

Еще одно предложение — регистрации по месту пребывания и по месту жительства в добровольном порядке, то есть отмена обязательной прописки по месту жительства. Многие все равно живут не по прописке в съемных квартирах.